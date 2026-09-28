EU-Beratungen über Patriot-Raketen für die Ukraine

Brüssel - Die Verteidigungsminister der EU beraten am Montag in Brüssel unter anderem darüber, wie die Ukraine mit mehr Raketen des US-Luftabwehrsystems Patriot ausgestattet werden kann. Ein Vorschlag sieht nach Angaben eines ranghohen EU-Beamten vor, dass Mitgliedstaaten ihren Platz auf der Warteliste für Bestellungen mit der Ukraine tauschen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnte indes vor weiteren russischen Sabotageakten in Europa.

Top-Preise für Taylor Swift bei MTV Video Music Awards

Los Angeles - Taylor Swift hat bei der Verleihung der MTV Video Music Awards (VMA) die begehrte Trophäe für das Video des Jahres gewonnen - und Geschichte geschrieben. Die Pop-Ikone ist nun die meist dekorierte Künstlerin mit insgesamt 33 VMA-Trophäen in ihrer Laufbahn. Damit drängte sie Sängerin Beyonc�, die in diesem Jahr nicht im Rennen war, auf den zweiten Platz ab.

Neunjähriger rammt bei Motocross-Training Zuschauer

Hinzenbach - Ein Neunjähriger ist am Sonntag beim Motocross-Training in Hinzenbach (Bezirk Eferding) von der Strecke abgekommen und in den Besucherbereich gekracht. Eine 72-jährige Frau, ein 50-jähriger Mann sowie ein sieben Jahre alter Bub, alle aus dem Bezirk Eferding, wurden verletzt. Die Unfallursache war vorerst unklar, so die Polizei.

Wiederkehr wirbt für weniger Bildschirmzeit von Kindern

Wien - Die meisten Kinder und Jugendlichen verbringen jeden Tag mehrere Stunden am Handy, beim Erstkontakt sind sie oft kein Jahr alt. Aus Medizin und Psychologie wird schon länger vor den Folgen zu früher und intensiver Mediennutzung gewarnt. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat hier wiederholt an die Verantwortung der Eltern appelliert, am Mittwoch lädt er nun Betroffene und Experten zu einem Runden Tisch. Das Ziel: Konkrete Empfehlungen für weniger Bildschirmzeit.

Österreich verschwendet 3.000 Tonnen Lebensmittel täglich

Wien - In Österreich werden laut Umweltorganisation WWF täglich mehr als 3.000 Tonnen Lebensmittel verschwendet. Das entspräche rund 140 Lkw-Ladungen. Mehr als die Hälfte der Menge fällt in den Privathaushalten an. Anlässlich des Tages gegen Lebensmittelverschwendung forderte der WWF am Montag in einer Aussendung von der Politik verbindliche Reduktionsziele entlang der gesamten Versorgungskette sowie bessere Bedingungen für Lebensmittelspenden.

Papst hält Europa-Rede in Metz

Vatikanstadt - Mit einem Besuch in Metz unweit der deutsch-französischen Grenze beendet Papst Leo XIV. an diesem Montag seinen viertägigen Frankreich-Besuch. In der Stadt will er eine Europa-Rede halten. Dazu hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch andere europäische Staats- und Regierungschefs eingeladen. Am Nachmittag steht in der Kathedrale von Metz ein Gottesdienst auf dem Programm.

SPÖ will 55 Prozent-Spitzensteuersatz schon ab 500.000 Euro

Wien - Die geplante Sozialhilfereform könnte auch Einschnitte für Spitzenverdiener bringen: Begleitend zum Gesetzesentwurf des SPÖ-geführten Sozialministeriums wird vorgeschlagen, den Spitzensteuersatz von 55 Prozent künftig bereits für Einkommensteile über 500.000 Euro wirken zu lassen. Das geht aus der APA vorliegenden Unterlagen hervor. Bisher greift dieser Satz erst ab 1 Million Euro. Auch die derzeitige Befristung bis zum Jahr 2029 soll fallen, der Satz unbefristet gelten.

Trump trotz Warnungen aus Tech-Branche gegen KI-Regulierung

Washington/Chicago - US-Präsident Donald Trump hält trotz eindringlicher Warnungen von Experten an einem rasanten Ausbau der Künstlichen Intelligenz (KI) fest. Ein Abbremsen der Entwicklung würde China in die Hände spielen, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) dem Sender Fox News. Er bestätigte zugleich ein für den Abend geplantes Treffen mit Dario Amodei, dem Chef des KI-Entwicklers Anthropic. Die USA hätten derzeit einen Vorsprung von etwa eineinhalb Jahren vor China, erklärte Trump.

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red