EU-Beratungen über Patriot-Raketen für die Ukraine

Brüssel - Die Verteidigungsminister der EU beraten am Montag in Brüssel unter anderem darüber, wie die Ukraine mit mehr Raketen des US-Luftabwehrsystems Patriot ausgestattet werden kann. Ein Vorschlag sieht nach Angaben eines ranghohen EU-Beamten vor, dass Mitgliedstaaten ihren Platz auf der Warteliste für Bestellungen mit der Ukraine tauschen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnte indes vor weiteren russischen Sabotageakten in Europa.

Dutzende Tote bei Überschwemmungen in Indien und Nepal

Neu-Delhi/Kathmandu - Schwere Regenfälle infolge eines Monsuntiefs haben im Norden Indiens und im benachbarten Nepal Erdrutsche und Überschwemmungen verursacht. Mehr als 100 Menschen kamen in beiden Ländern Behörden zufolge bisher ums Leben, davon allein 81 im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. In Nepal starben landesweit mindestens 27 Menschen. Vielerorts stürzten Gebäude und Brücken ein, Straßen und Ernten wurden beschädigt oder zerstört, Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten.

Ungarisches Parlament hob Immunität von Premier Magyar auf

Budapest - Der ungarische Ministerpräsident P�ter Magyar muss sich vor der Justiz wegen Diebstahlvorwürfen verantworten. Das Parlament in Budapest hat am heutigen Montag die parlamentarische Immunität Magyars mit großer Mehrheit aufgehoben. Es kam damit einem Ersuchen Magyars nach, der angesichts von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft um die Immunitätsaufhebung ersucht hatte. Die Tat ereignete sich vor zwei Jahren in Budapest. Hintergrund war ein Streit um Filmaufnahmen mit dem Handy.

Iran plant keine neuen Gespräche mit Washington über Hormuz

New York/Teheran/Washington - Teheran plant staatlichen Medien zufolge keine neuen Gespräche mit den USA über eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz. Die iranische Delegation in New York habe "keine Pläne für Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten", berichtete die offizielle Nachrichtenagentur IRNA am Montag unter Berufung auf Delegationskreise. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor dem Nachrichtenportal "Axios" gesagt, er rechne mit einer Fortsetzung der Gespräche in den nächsten Tagen.

SPÖ will 55 Prozent-Spitzensteuersatz schon ab 500.000 Euro

Wien - Die geplante Sozialhilfereform könnte auch Einschnitte für Spitzenverdiener bringen: Begleitend zum Gesetzesentwurf des SPÖ-geführten Sozialministeriums wird vorgeschlagen, den Spitzensteuersatz von 55 Prozent künftig bereits für Einkommensteile über 500.000 Euro wirken zu lassen. Das geht aus der APA vorliegenden Unterlagen hervor. Bisher greift dieser Satz erst ab 1 Million Euro. Auch die derzeitige Befristung bis zum Jahr 2029 soll fallen, der Satz unbefristet gelten.

Österreich verschwendet 3.000 Tonnen Lebensmittel täglich

Wien - In Österreich werden laut Umweltorganisation WWF täglich mehr als 3.000 Tonnen Lebensmittel verschwendet. Das entspräche rund 140 Lkw-Ladungen. Mehr als die Hälfte der Menge fällt in den Privathaushalten an. Anlässlich des Tages gegen Lebensmittelverschwendung forderte der WWF am Montag in einer Aussendung von der Politik verbindliche Reduktionsziele entlang der gesamten Versorgungskette sowie bessere Bedingungen für Lebensmittelspenden.

Papst hält Europa-Rede in Metz

Vatikanstadt - Mit einem Besuch in Metz unweit der deutsch-französischen Grenze beendet Papst Leo XIV. an diesem Montag seinen viertägigen Frankreich-Besuch. In der Stadt will er eine Europa-Rede halten. Dazu hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch andere europäische Staats- und Regierungschefs eingeladen. Am Nachmittag steht in der Kathedrale von Metz ein Gottesdienst auf dem Programm.

Trump trotz Warnungen aus Tech-Branche gegen KI-Regulierung

Washington/Chicago - US-Präsident Donald Trump hält trotz eindringlicher Warnungen von Experten an einem rasanten Ausbau der Künstlichen Intelligenz (KI) fest. Ein Abbremsen der Entwicklung würde China in die Hände spielen, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) dem Sender Fox News. Er bestätigte zugleich ein für den Abend geplantes Treffen mit Dario Amodei, dem Chef des KI-Entwicklers Anthropic. Die USA hätten derzeit einen Vorsprung von etwa eineinhalb Jahren vor China, erklärte Trump.

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red