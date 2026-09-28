SPÖ-Klubchef Kucher steht zu Babler

Wien - Die SPÖ bleibt nach der Ankündigung von Medienmanager Gerhard Zeiler, für den Parteivorsitz zur Verfügung zustehen, in Schockstarre. Nach der Klubsitzung im Vorfeld der heutigen Nationalratssondersitzung wollte sich kein Mandatar in die eine oder andere Richtung deklarieren. Davor hatte sich immerhin Klubchef Philip Kucher hinter Parteichef Andreas Babler gestellt. Auch Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) äußerte Sympathien für einen Verbleib des Vorsitzenden.

Bombendrohung führte zu Zugverspätungen auf Südbahn

Mürzzuschlag/Wien - Eine anonyme Bombendrohung gegen die Südbahnstrecke der ÖBB hat am Montagvormittag zu Ausfällen und Verspätungen von Zügen zwischen der Steiermark und Wien geführt. Die "sehr unkonkrete" Drohung war in der Nacht als Mail an etliche Empfänger geschickt worden, so ein Sprecher des Innenministeriums zur APA. Die ÖBB informierten, dass es auf der Südstrecke zwischen Wien-Meidling und Mürzzuschlag sowie auf der Pottendorfer Linie vereinzelt noch zu Folgeverspätungen kommen könne.

Schwedens Sozialdemokraten: Regierungsbildung gescheitert

Stockholm - Die Chefin der schwedischen Sozialdemokraten, Magdalena Andersson, hat die Sondierungsgespräche ihrer Partei für gescheitert erklärt. Es gebe keine Möglichkeit zur Regierungsbildung, sagte die 59-jährige Politikerin am Montag in einer Pressekonferenz. Sie reagierte damit auf die Ankündigung der Linkspartei, bei der heute anstehenden Wahl des Parlamentspräsidenten für den zum konservativen Lager zählenden Amtsinhaber Andreas Norl�n zu stimmen.

Befragungen nach Vorfall bei britischer Militärbasis

Gloucester - Die britische Anti-Terror-Polizei hat am Montag fünf Männer wegen des Verdachts auf Sprengstoff- und Terrorismusdelikte befragt, nachdem sie in der Nähe eines Luftwaffenstützpunkts festgenommen worden waren. Dieser wurde von den USA für Angriffe auf den Iran genutzt. Verteidigungsminister Wes Streeting erklärte am Montag unterdessen, es sei "sehr unklug", über die Motive einer laufenden Ermittlung zu spekulieren. Vermutet wird eine Verwicklung des Iran.

SPÖ will 55 Prozent-Spitzensteuersatz schon ab 500.000 Euro

Wien - Die geplante Sozialhilfereform könnte auch Einschnitte für Spitzenverdiener bringen: Begleitend zum Gesetzesentwurf des SPÖ-geführten Sozialministeriums wird vorgeschlagen, den Spitzensteuersatz von 55 Prozent künftig bereits für Einkommensteile über 500.000 Euro wirken zu lassen. Das geht aus der APA vorliegenden Unterlagen hervor. Die Klubchefs der Koalitionspartner ÖVP und NEOS reagierten auf den Vorschlag ablehnend, wollen aber reden.

Erneut mehrere Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen sind in der Ukraine erneut zwei Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. In der Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes wurden nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow 29 Menschen bei einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus verletzt, darunter zehn Minderjährige. Russland habe Gleitbomben eingesetzt. In der Region Kiew kamen Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge zwei Menschen durch russische Angriffe ums Leben.

Papst hält Europa-Rede in Metz

Metz - Am vierten und letzten Tag seiner Frankreichreise ist Papst Leo XIV. am Montag vom Wallfahrtsort Lourdes im Südwesten nach Metz im Osten des Landes geflogen. In der lothringischen Stadt im Dreiländereck von Frankreich, Luxemburg und Deutschland steht das Thema Europa im Zentrum. "Nichts, was die Menschenwürde entstellt, kann sich auf wahre göttliche Eingebung berufen", sagte er zum Auftakt des Besuchs bei einem interreligiösen Treffen.

Ungarisches Parlament hob Immunität von Premier Magyar auf

Budapest - Der ungarische Ministerpräsident P�ter Magyar muss sich vor der Justiz wegen Diebstahlvorwürfen verantworten. Das Parlament in Budapest hat am heutigen Montag die parlamentarische Immunität Magyars mit großer Mehrheit aufgehoben. Es kam damit einem Ersuchen Magyars nach, der angesichts von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft um die Immunitätsaufhebung ersucht hatte. Die Tat ereignete sich vor zwei Jahren in Budapest. Hintergrund war ein Streit um Filmaufnahmen mit dem Handy.

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red