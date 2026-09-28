Spritpreisbremse in Sondernationalrat fixiert

Wien - Der Nationalrat hat Montag Nachmittag die neue Spritpreisbremse beschlossen. Für Oktober und November soll die Mineralölsteuer um 6,7 Cent - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum - herabgesetzt werden. Hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. In Summe soll das eine Entlastung von mehr als 12 Cent pro Liter Treibstoff bringen. Während die Koalition die Maßnahme lobte, kam vor allem von der FPÖ harsche Kritik. Der Beschluss erfolgte mit Koalitionsmehrheit.

Hubschrauber von Thomas Morgenstern in Salzburg gestohlen

Mauterndorf - Unbekannte haben in der Nacht auf Montag beim Flugplatz in Mauterndorf (Lungau) einen Hubschrauber gestohlen, der von der Firma des ehemaligen Skisprungstars Thomas Morgenstern betrieben wurde. Das Landeskriminalamt Salzburg habe die Ermittlungen aufgenommen, so die Polizei, das Fluggerät wurde über Kroatien geortet.

Totschnig: Dürre zeigt Bedeutung der EU-Agrarförderungen

Brüssel - Österreich fordert angesichts der aktuellen Dürresituation auch für die Zukunft eine starke Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU: Beim Rat der EU-Agrarministerinnen und -minister am Montag in Brüssel hat Norbert Totschnig (ÖVP) über die "Auswirkungen der anhaltenden Dürre auf die österreichische und europäische Landwirtschaft" informiert. Betont wird im eingebrachten Papier die Bedeutung von Direktzahlungen an die Landwirte als wichtige Stabilität in Krisenzeiten.

Ermittlungen wegen Falschaussage gegen Schmid eingestellt

Wien/Gumpoldskirchen - Neuerliche Ermittlungen gegen Thomas Schmid wegen falscher Zeugenaussage sind eingestellt worden. Das teilte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Montag in einer Aussendung mit. Das Verfahren war aufgrund einer Anzeige vom Juni 2026 eingeleitet worden. Demnach hätte Schmid bei seiner Befragung im Ibiza-Untersuchungsausschuss sowie als Zeuge in einer Hauptverhandlung vor dem Wiener Straflandesgericht falsche Angaben gemacht.

Papst bei Frankreich-Reise gegen Zukunftsangst

Metz - Am vierten und letzten Tag seiner Frankreichreise ist Papst Leo XIV. am Montag nach Metz im Osten des Landes geflogen. In seiner "Europa-Rede" in der lothringischen Stadt im Dreiländereck von Frankreich, Luxemburg und Deutschland warnte er die jungen Menschen Europas vor Zukunftsangst und beklagte "immer barbarischere" Beziehungen zwischen Menschen und Staaten.

Nach Vorfall bei Militärbasis: Männer britische Staatsbürger

Gloucester - Die fünf in Großbritannien unter Terrorverdacht festgenommenen Männer haben alle die britische Staatsangehörigkeit und sind unter 30 Jahre alt. Wie die Anti-Terror-Polizei am frühen Nachmittag außerdem mitteilte, haben sich "mehrere neue Ermittlungsansätze" ergeben. Die Männer waren in der Nacht zum Sonntag nahe des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford aufgegriffen worden.

Schwedens Sozialdemokraten: Regierungsbildung gescheitert

Stockholm - Die Chefin der schwedischen Sozialdemokraten, Magdalena Andersson, hat die Sondierungsgespräche ihrer Partei für gescheitert erklärt. Es gebe keine Möglichkeit zur Regierungsbildung, sagte die 59-jährige Politikerin am Montag in einer Pressekonferenz. Sie reagierte damit auf die Ankündigung der Linkspartei, bei der Wahl des Parlamentspräsidenten für den zum konservativen Lager zählenden Amtsinhaber Andreas Norl�n zu stimmen. Dieser entschied die Wahl später für sich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red