Spritpreisbremse in Sondernationalrat fixiert

Wien - Der Nationalrat hat Montag Nachmittag die neue Spritpreisbremse beschlossen. Für Oktober und November soll die Mineralölsteuer um 6,7 Cent - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum - herabgesetzt werden. Hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. In Summe soll das eine Entlastung von mehr als 12 Cent pro Liter Treibstoff bringen. Während die Koalition die Maßnahme lobte, kam vor allem von der FPÖ harsche Kritik. Der Beschluss erfolgte mit Koalitionsmehrheit.

Abschiebezentrum in Afrika soll 2027 eingerichtet werden

Athen - Die griechische Regierung will nach der Übernahme des EU-Ratsvorsitzes im nächsten Jahr ein Abschiebezentrum für abgelehnte Asylbewerber in Afrika einrichten. "Wir sind der Ansicht, dass sich unter dem griechischen Vorsitz der Rahmen eröffnet, damit das Abschiebezentrum seinen Betrieb aufnehmen kann", sagte der griechische Migrationsminister Thanos Plevris am Montag dem griechischen Sender ANT1 TV. Griechenland hat im zweiten Halbjahr 2027 den EU-Ratsvorsitz inne.

Totschnig: Dürre zeigt Bedeutung der EU-Agrarförderungen

Brüssel - Österreich fordert angesichts der aktuellen Dürresituation auch für die Zukunft eine starke Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU: Beim Rat der EU-Agrarministerinnen und -minister am Montag in Brüssel hat Norbert Totschnig (ÖVP) über die "Auswirkungen der anhaltenden Dürre auf die österreichische und europäische Landwirtschaft" informiert. Betont wird im eingebrachten Papier die Bedeutung von Direktzahlungen an die Landwirte als wichtige Stabilität in Krisenzeiten.

Tote durch Angriffe - Historisches Gebäude in Kiew brennt

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Angriffen sind in der Ukraine erneut mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. In der Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes wurden nach Angaben von Bürgermeister Ihor Terechow 35 Menschen bei einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus verletzt, darunter zehn Minderjährige. In der Hauptstadt Kiew setzte ein Luftangriff das historische Gebäude der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Flammen.

Nach Vorfall bei Militärbasis: Männer britische Staatsbürger

Gloucester - Die fünf in Großbritannien unter Terrorverdacht festgenommenen Männer haben alle die britische Staatsangehörigkeit und sind unter 30 Jahre alt. Wie die Anti-Terror-Polizei am frühen Nachmittag außerdem mitteilte, haben sich "mehrere neue Ermittlungsansätze" ergeben. Die Männer waren in der Nacht zum Sonntag nahe des von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkts RAF Fairford aufgegriffen worden.

SPÖ-Klubchef Kucher steht zu Babler

Wien - Die SPÖ bleibt nach der Ankündigung von Medienmanager Gerhard Zeiler, für den Parteivorsitz zur Verfügung zu stehen, in Schockstarre. Nach der Klubsitzung im Vorfeld der heutigen Nationalratssondersitzung wollte sich kein Mandatar in die eine oder andere Richtung deklarieren. Davor hatte sich immerhin Klubchef Philip Kucher hinter Parteichef Andreas Babler gestellt. Die Kärntner SPÖ forderte am Montag unterdessen Transparenz und einen Fahrplan ein.

Hubschrauber von Thomas Morgenstern in Salzburg gestohlen

Mauterndorf - Unbekannte haben in der Nacht auf Montag beim Flugplatz in Mauterndorf (Lungau) einen Hubschrauber gestohlen, der von der Firma des ehemaligen Skisprungstars Thomas Morgenstern betrieben wurde. Das Landeskriminalamt Salzburg habe die Ermittlungen aufgenommen, so die Polizei, das Fluggerät wurde über Kroatien geortet.

Ochsenknecht kommt nicht zu Prozess-Neuauflage in Innsbruck

Innsbruck - Die Neuauflage des Betrugsprozesses gegen den deutschen Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck wird ohne den "Hauptdarsteller" über die Bühne gehen. Der 34-Jährige wird zu der für eine Stunde angesetzten Verhandlung, bei der es um eine nicht bezahlte Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro geht, nicht erscheinen, bestätigte sein Anwalt Lukas Staffler der APA am Montag einen Online-Bericht der "Tiroler Tageszeitung"

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red