Spritpreisbremse in Sondernationalrat fixiert

Wien - Der Nationalrat hat Montag Nachmittag die neue Spritpreisbremse beschlossen. Für Oktober und November soll die Mineralölsteuer um 6,7 Cent - und bei Diesel damit auf das EU-Minimum - herabgesetzt werden. Hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. In Summe soll das eine Entlastung von mehr als 12 Cent pro Liter Treibstoff bringen. Während die Koalition die Maßnahme lobte, kam vor allem von der FPÖ harsche Kritik. Der Beschluss erfolgte mit Koalitionsmehrheit.

Hitzesommer kostet EU-Landwirte bis zu 17 Milliarden Euro

Brüssel - Der extreme Sommer mit Hitze, Dürre und Bränden hat Landwirte in Europa stark getroffen. Der Schaden für den EU-Agrarsektor werde derzeit auf 14 bis 17 Milliarden Euro geschätzt, sagte EU-Agrarkommissar Christophe Hansen nach einem Treffen der Minister in Brüssel. Das genaue Ausmaß werde sich zeigen, wenn die Ernte abgeschlossen sei. In Österreich schätzte die Hagelversicherung den Dürreschaden unlängst auf rund eine Milliarde Euro.

USA werden laut Khamenei Golfregion verlassen

Teheran - Die USA werden sich aus Sicht von Irans Oberstem Führer Mojtaba Khamenei in absehbarer Zeit aus der Golfregion zurückziehen müssen. "Heute wagen sie sich, nachdem sie schmerzhafte Schläge durch tapfere Kämpfer und die Wächter der Straße von Hormus erlitten haben, nicht mehr hinaus über das Arabische Meer", schrieb Khamenei in einer am Montag im iranischen Staatsfernsehen veröffentlichten Erklärung, ohne die USA ausdrücklich zu erwähnen.

147 Abgeordnete in EU Opfer von sexualisierten KI-Deepfakes

EU-weit/Wien/Brüssel - Ab 2. Dezember gilt ein Verbot von KI-Anwendungen, mit denen Nutzer sexualisierte Bilder von Menschen ohne deren Zustimmung erstellen können. Die Grünen im EU-Parlament forderten am Montag eine konsequente Durchsetzung dieses Nudifier-Verbots angesichts einer Studie der Agora Digitale Transformation, die zeigt, dass 147 Abgeordnete auf entsprechenden Deepfake-Webseiten identifiziert wurden, darunter 138 Frauen. Auch die Grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling ist betroffen.

Großbritannien: Terrorverdächtige wieder freigelassen

Gloucester - In Großbritannien sind fünf Briten vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt worden, die am Sonntag wegen eines möglicherweise geplanten Anschlags auf einen Luftwaffenstützpunkt festgenommen worden waren. Die fünf Männer seien "nach umfangreichen Befragungen und Ermittlungen" unter Auflagen freigelassen worden, erklärte Laurence Taylor von der Anti-Terror-Polizei am Montag. Das bedeute nicht, dass die Ermittlungen beendet seien, fügte sie hinzu.

SPÖ-Klubchef Kucher steht zu Babler

Wien - Die SPÖ bleibt nach der Ankündigung von Medienmanager Gerhard Zeiler, für den Parteivorsitz zur Verfügung zu stehen, in Schockstarre. Nach der Klubsitzung im Vorfeld der heutigen Nationalratssondersitzung wollte sich kein Mandatar in die eine oder andere Richtung deklarieren. Davor hatte sich immerhin Klubchef Philip Kucher hinter Parteichef Andreas Babler gestellt. Die Kärntner SPÖ forderte am Montag unterdessen Transparenz und einen Fahrplan ein.

Abschiebezentrum in Afrika soll 2027 eingerichtet werden

Athen - Die griechische Regierung will nach der Übernahme des EU-Ratsvorsitzes im nächsten Jahr ein Abschiebezentrum für abgelehnte Asylbewerber in Afrika einrichten. "Wir sind der Ansicht, dass sich unter dem griechischen Vorsitz der Rahmen eröffnet, damit das Abschiebezentrum seinen Betrieb aufnehmen kann", sagte der griechische Migrationsminister Thanos Plevris am Montag dem griechischen Sender ANT1 TV. Griechenland hat im zweiten Halbjahr 2027 den EU-Ratsvorsitz inne.

OMV konkretisiert Zeitplan für Gasförderung in Rumänien

Wien/Bukarest - Die rumänische OMV-Tochter Petrom und ihr staatlicher Partner Romgaz rechnen damit, die erste Gasförderung im Rahmen des Projekts "Neptun Deep" im Schwarzen Meer im ersten Halbjahr 2027 vornehmen zu können. Nach der erfolgreichen Offshore-Installation der Flachwasser-Förderplattform "Neptun Alpha" verlaufe das Projekt weiterhin planmäßig, gab die OMV am Montag in einer Aussendung bekannt. Das Zeitfenster lasse sich daher nun eingrenzen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red