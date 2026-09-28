Westbalkan-Konferenz in Wien

Wien/Tirana/Sarajevo - Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) empfängt am Dienstag die Außen- und Europaminister sowie hochrangige Regierungsvertreter von Tschechien und Slowakei sowie der sechs Westbalkan-Staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Bauer will mit der Westbalkankonferenz ein klares politisches Signal setzen: Die EU-Annäherung des Westbalkans müsse jetzt konkrete Fortschritte bringen, betonte sie im Vorfeld.

Selenskyj: Russland hat Mobilmachung begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereits mit einer zusätzlichen Mobilmachung begonnen. "Sie (die Russen) planen auch, verstärkt Ausländer einzubeziehen", sagte Selenskyj am Montag in seiner abendlichen Videoansprache und berief sich auf Erkenntnisse der ukrainischen Geheimdienste. Seit Monaten wird über eine neue Mobilmachung in Russland spekuliert, um die zuletzt starken Verlusten an den Frontlinien in der Ukraine auszugleichen.

Papst nach Frankreich-Besuch Richtung Rom aufgebrochen

Vatikanstadt/Metzingen - Papst Leo XIV. hat seinen viertägigen Frankreich-Besuch beendet und ist Montagabend in Richtung Rom abgereist. Am Flughafen der Stadt Metz wurde er vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron verabschiedet, berichtete ein AFP-Reporter. "Wir sind traurig, dass er geht, aber froh, dass alles gut verlaufen ist", sagte Macron. "Danke an alle! Lasst uns gemeinsam voranschreiten", erklärte Leo XIV. An Bord seines Flugzeugs will der Papst seine traditionelle Pressekonferenz geben.

SPÖ-Wohlgemuth für Parteitag oder Mitgliederbefragung

Wien/Innsbruck - Nach der Ankündigung von Gerhard Zeiler, SPÖ-Chef werden zu wollen, bleibt die Partei in Schockstarre, es melden sich aber zunehmend die Landesparteien zu Wort. Tirols SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth plädierte entweder für einen außerordentlichen Bundesparteitag oder eine Mitgliederbefragung, bei der sich sowohl Zeiler als auch Parteichef Andreas Babler dem Votum der Parteibasis stellen, wie er zur "Tiroler Tageszeitung" sagte. Die SPÖ Kärnten forderte einen Fahrplan ein.

Hitzesommer kostet EU-Landwirte bis zu 17 Milliarden Euro

Brüssel - Der extreme Sommer mit Hitze, Dürre und Bränden hat Landwirte in Europa stark getroffen. Der Schaden für den EU-Agrarsektor werde derzeit auf 14 bis 17 Milliarden Euro geschätzt, sagte EU-Agrarkommissar Christophe Hansen nach einem Treffen der Minister in Brüssel. Das genaue Ausmaß werde sich zeigen, wenn die Ernte abgeschlossen sei. In Österreich schätzte die Hagelversicherung den Dürreschaden unlängst auf rund eine Milliarde Euro.

Größter Waldbrand in Frankreich seit 1949 gelöscht

Bordeaux - Er hat zwei Monate im Südwesten Frankreichs gewütet und eine Fläche von 42.000 Hektar verwüstet - nun haben die Behörden den größten Waldbrand des Landes seit 1949 für gelöscht erklärt. Die Flammen waren im Juli in der Nähe des Dorfes Saumos in der Region Gironde ausgebrochen. Rund 224.000 Menschen mussten zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht werden, darunter auch Touristen. Am 1. August wurde das Feuer unter Kontrolle gebracht, es schwelte jedoch unter der Erde weiter.

Stromausfälle nach heftigem Sturm an der US-Ostküste

New York/Boston - Überschwemmte Straßen, Stromausfälle, abgesagte Flüge: Ein heftiger Sturm zog am Montag mit starken Winden und Regen über den Nordosten der USA. Zehntausende Menschen waren am Samstag (Ortszeit) in mehreren US-Bundesstaaten ohne Strom. Allein in New York waren laut der Webseite poweroutage.com 35.000 Haushalte von Stromausfällen betroffen.

Höchstes Windrad der Welt steht in Deutschland

Brandenburg - Das höchste Windrad der Welt hat im brandenburgischen Schipkau in der Lausitz seine endgültige Höhe von 365 Metern erreicht. Das teilte das Unternehmen Gicon mit. "Mit einer Nabenhöhe von 300 Metern ist die Anlage die höchste Windenergieanlage der Welt und zugleich das zweithöchste Bauwerk Deutschlands." Mit den Rotorenblättern erreicht das Windrad die 365 Meter.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red