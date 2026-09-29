Westbalkan-Konferenz in Wien

Wien/Tirana/Sarajevo - Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) empfängt am Dienstag die Außen- und Europaminister sowie hochrangige Regierungsvertreter von Tschechien und Slowakei sowie der sechs Westbalkan-Staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Bauer will mit der Westbalkankonferenz ein klares politisches Signal setzen: Die EU-Annäherung des Westbalkans müsse jetzt konkrete Fortschritte bringen, betonte sie im Vorfeld.

Rekord-Frauenanteil in Vorständen: Trotzdem nur 15 Prozent

Wien - Der Frauenanteil in den Vorstandsgremien börsennotierter Firmen in Österreich hat laut neuester Auswertung ein Rekordniveau erreicht. 29 von 190 Vorstandsmandaten sind weiblich besetzt, was 15,3 Prozent entspricht, wie die Beratungsfirma EY erhob. Allerdings haben 30 der 55 untersuchten Firmen aus dem Wiener Börse Index (WBI) keine einzige Frau im Gremium, also mehr als der Hälfte. Mit Emma Delaney als OMV-CEO gibt es immerhin wieder eine Vorstandschefin.

SpaceX-Rakete Starship schaffte es erstmals in Erdumlaufbahn

South Padre Island (texas)/USA/Hawthorne/Washington - Die Riesen-Rakete Starship der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Billionär Elon Musk hat es bei einem außergewöhnlichen Testflug erstmals in eine Erdumlaufbahn geschafft. Das größte jemals gebaute Raketensystem hob am Montag (Ortszeit) von einem Weltraumbahnhof im US-Staat Texas ab, dann lenkte die obere Raketenstufe in eine Umlaufbahn etwa 275 Kilometer über der Erde ein und stürzte schließlich rund drei Stunden später in einem Flammenball kontrolliert in den Pazifik.

Selenskyj: Nordkorea schickt Moskau 10.000 weitere Soldaten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nordkorea bereitet laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Entsendung von weiteren 10.000 Soldaten nach Russland vor. Auf russischem Territorium befänden sich zudem bereits mehr als 8.000 Soldaten aus Nordkorea, schreibt Selenskyj auf der Plattform X. Weder eine russische noch eine nordkoreanische Stellungnahme lagen zunächst dazu vor. Russland hat laut Selenskyj zudem mit einer zusätzlichen Mobilmachung begonnen.

Papst sieht Missbrauch zuvörderst als Problem Einzelner

Rom/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. will den Begriff eines systemischen Missbrauchs in der römisch-katholischen Kirche vermeiden. Es gebe zwar einige Organisationen innerhalb der Kirche, die "zuweilen - wenn man so will" als System missbräuchlich gehandelt haben, so der Papst am Montagabend laut Kathpress vor Journalisten auf dem Rückflug von seiner Frankreich-Reise nach Rom. "Aber ich halte es für wichtig, hier zu unterscheiden: Sexueller Missbrauch ist in erster Linie ein menschliches Problem."

Hitzesommer kostet EU-Landwirte bis zu 17 Milliarden Euro

Brüssel - Der extreme Sommer mit Hitze, Dürre und Bränden hat Landwirte in Europa stark getroffen. Der Schaden für den EU-Agrarsektor werde derzeit auf 14 bis 17 Milliarden Euro geschätzt, sagte EU-Agrarkommissar Christophe Hansen nach einem Treffen der Minister in Brüssel. Das genaue Ausmaß werde sich zeigen, wenn die Ernte abgeschlossen sei. In Österreich schätzte die Hagelversicherung den Dürreschaden unlängst auf rund eine Milliarde Euro.

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red