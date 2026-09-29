Fast 50 Tote bei Luftangriff auf Markt in Myanmar

Naypyidaw - Bei einem schweren Luftangriff des myanmarischen Militärs auf einen Markt und eine Brücke im westlichen Teilstaat Rakhine sind nach Angaben von Augenzeugen und lokalen Medien mindestens 49 Menschen getötet worden. Fast 60 weitere wurden demnach verletzt, viele von ihnen schwer. Der Angriff ereignete sich am Montagmittag (Ortszeit) in der Stadt Kyauktaw.

Viele Tote bei Brand in russischer Fabrik

Moskau - Bei einem Brand in einer Fabrik für Feuerwerk in der russischen Region Jaroslawl sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Die Ortschaft Kubrinsk, in der sich das Unglück ereignet hatte, sei vom Stromnetz getrennt worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Die Geschäfte in dem Ort seien geschlossen worden. Über 100 Einsatzkräfte seien an der Brandbekämpfung beteiligt gewesen. Das Feuer sei erst nach mehreren Stunden am Montagabend gelöscht worden.

Papst sieht Missbrauch zuvörderst als Problem Einzelner

Rom/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. will den Begriff eines systemischen Missbrauchs in der römisch-katholischen Kirche vermeiden. Es gebe zwar einige Organisationen innerhalb der Kirche, die "zuweilen - wenn man so will" als System missbräuchlich gehandelt haben, so der Papst am Montagabend laut Kathpress vor Journalisten auf dem Rückflug von seiner Frankreich-Reise nach Rom. "Aber ich halte es für wichtig, hier zu unterscheiden: Sexueller Missbrauch ist in erster Linie ein menschliches Problem."

Innsbrucker Hauptbahnhof nach Kühlmittelaustritt evakuiert

Innsbruck - Der Innsbrucker Hauptbahnhof ist am Dienstag gegen 8.00 Uhr aus Sicherheitsgründen kurzzeitig evakuiert worden. Anfänglich stand der Verdacht auf einen Gasaustritt im Raum. Wie sich aber letztlich herausstellte, handelte es sich um einen Kühlmittelaustritt in einem Lebensmittelgeschäft, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Ein Feuerwehreinsatz war im Gange, es bestand aber keine Gefahr.

Einfuhrverbot der USA für kanadische Waren gilt

Washington/Ottawa - Im Zollstreit zwischen den USA und Kanada ist der von US-Präsident Donald Trump gesetzte Termin für neue Importverbote erreicht. Mehrere Dekrete Trumps vom 8. September sehen vor, dass von Dienstag an eine Reihe von Molkereiprodukten, alkoholischen Getränken und Motorrädern aus Kanada nicht mehr in die Vereinigten Staaten eingeführt werden dürfen. Es gehe dabei um einen Warenwert im einstelligen Milliarden-Dollar-Bereich, hatte es von einem hohen Regierungsvertreter geheißen.

Westbalkan-Konferenz in Wien

Wien/Tirana/Sarajevo - Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) empfängt am Dienstag die Außen- und Europaminister sowie hochrangige Regierungsvertreter von Tschechien und Slowakei sowie der sechs Westbalkan-Staaten Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Bauer will mit der Westbalkankonferenz ein klares politisches Signal setzen: Die EU-Annäherung des Westbalkans müsse jetzt konkrete Fortschritte bringen, betonte sie im Vorfeld.

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red