Fast ein Zehntel der Junglehrer scheidet aus dem Beruf aus

Wien/Berlin - Im internationalen Vergleich sind in Österreich besonders viele Lehrerinnen und Lehrer mit Arbeitsbedingungen und Gehalt zufrieden, über einen Berufswechsel denken nur die wenigsten nach (80 bzw. 6 Prozent). Bei den Junglehrern sieht es jedoch deutlich weniger rosig aus, zeigt die am Dienstag veröffentlichte neue Ausgabe der OECD-Studie "Bildung auf einen Blick": Demnach haben neun Prozent der Berufsneulinge mit klassischer Lehrerausbildung den Job hingeschmissen.

Iran droht mit Aus für alle Öl-Exporte und neuen Angriffen

Teheran/Washington - Der Iran hat mit dem Ausfall aller Ölexporte aus Nahost gedroht, sollte er weiter am Verkauf des eigenen Öls gehindert werden. Kein Land in der Region werde in diesem Fall in der Lage sein, Öl zu exportieren, sagte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf nach Angaben staatlicher Medien. Zudem sei keine regionale Infrastruktur sicher, wenn der Iran nicht sicher sei.

300 Millionen Euro Schaden: Großrazzia wegen Mogel-Handys

Luxemburg - Wegen des Verdachts auf millionenfachen Betrug mit online verkauften Handys führen Fahnder eine europaweit angelegte Razzia mit rund 160 Durchsuchungen in 19 Ländern durch, auch in Österreich. Verbraucherinnen und Verbrauchern in der EU entstand schätzungsweise ein Schaden von mindestens 300 Millionen Euro, wie die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) in Luxemburg mitteilte. Es handelt sich demnach um mindestens eine Million verkaufte Handys.

Neuer Angriff von mehr als 100 Siedlern im Westjordanland

Nablus/Jerusalem - Im Westjordanland ist es erneut zu massiver Gewalt radikaler israelischer Siedler gekommen. Mehr als 100 Extremisten waren nach Medienberichten an Ausschreitungen im Bereich der Ortschaft Jalud südlich von Nablus beteiligt. Die israelischen Streitkräfte teilten mit, Soldaten und Polizisten seien an einem Einsatz gegen die Randalierer beteiligt gewesen. Diese versuchten demnach, die Rückkehr einer palästinensischen Familie in ihr Haus zu verhindern.

Papst sieht Missbrauch zuvörderst als Problem Einzelner

Rom/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. will den Begriff eines systemischen Missbrauchs in der römisch-katholischen Kirche vermeiden. Es gebe zwar einige Organisationen innerhalb der Kirche, die "zuweilen - wenn man so will" als System missbräuchlich gehandelt haben, so der Papst am Montagabend laut Kathpress vor Journalisten auf dem Rückflug von seiner Frankreich-Reise nach Rom. "Aber ich halte es für wichtig, hier zu unterscheiden: Sexueller Missbrauch ist in erster Linie ein menschliches Problem."

Viele Tote bei Brand in russischer Fabrik

Moskau - Bei einem Brand in einer Fabrik für Feuerwerk in der russischen Region Jaroslawl sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Die Ortschaft Kubrinsk, in der sich das Unglück ereignet hatte, sei vom Stromnetz getrennt worden, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Die Geschäfte in dem Ort seien geschlossen worden. Über 100 Einsatzkräfte seien an der Brandbekämpfung beteiligt gewesen. Das Feuer sei erst nach mehreren Stunden am Montagabend gelöscht worden.

Neuer Generalstabschef Vodosek mit "6 plus 3" zufrieden

Wien - Der neue Generalstabschef Harald Vodosek ist mit der Verlängerung des Wehrdienstes auf "6 plus 3 Monate" zufrieden. Das ist ein "ultimativer und maximaler Gewinn für die Sicherheit der Republik Österreich", sagte er vor Journalisten bei einem Hintergrundgespräch am Montag. Gegenüber dem Status quo von derzeit sechs Monaten bedeute dies jedenfalls ein Plus. Aktuell könne die Miliz nur auf freiwilliger Basis befüllt werden. "Künftig ist das wieder verpflichtend möglich."

Hauptbahnhof Innsbruck nach vermutetem Gasaustritt gesperrt

Innsbruck - Der Innsbrucker Hauptbahnhof ist am Dienstag gegen 8.00 Uhr wegen des Verdachts auf einen Gasaustritt kurzzeitig evakuiert worden. Nach rund einer Stunde wurde er wieder freigegeben, lediglich der Bahnsteig 1 blieb noch kurzzeitig gesperrt. Wie sich letztlich herausstellte, handelte es sich um einen Kühlmittelaustritt in einem Lebensmittelgeschäft, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Es bestand keine Gefahr.

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red