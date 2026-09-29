Uneinigkeit in Ländern in SP-Führungsdebatte

Wien - Die SPÖ taumelt weiter durch die x-te Führungsdebatte der vergangenen Jahre. Seit der Ankündigung von Gerhard Zeiler, als Parteichef zur Verfügung zu stehen, sind mittlerweile vier Tage vergangen und noch immer hat sich öffentlich kein expliziter Unterstützer gefunden. Auf der anderen Seite bleiben auch Solidaritätsbekundungen für Amtsinhaber Andreas Babler aus. Zumindest einige Bundesländer hätten gerne rasch Klarheit.

Fast ein Zehntel der Junglehrer scheidet aus dem Beruf aus

Wien/Berlin - Im internationalen Vergleich sind in Österreich besonders viele Lehrerinnen und Lehrer mit Arbeitsbedingungen und Gehalt zufrieden, über einen Berufswechsel denken nur die wenigsten nach (80 bzw. 6 Prozent). Bei den Junglehrern sieht es jedoch deutlich weniger rosig aus, zeigt die am Dienstag veröffentlichte neue Ausgabe der OECD-Studie "Bildung auf einen Blick": Demnach haben neun Prozent der Berufsneulinge mit klassischer Lehrerausbildung den Job hingeschmissen.

Iran droht mit Aus für alle Öl-Exporte und neuen Angriffen

Teheran/Washington - Der Iran hat mit dem Ausfall aller Ölexporte aus Nahost gedroht, sollte er weiter am Verkauf des eigenen Öls gehindert werden. Kein Land in der Region werde in diesem Fall in der Lage sein, Öl zu exportieren, sagte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf nach Angaben staatlicher Medien. Zudem sei keine regionale Infrastruktur sicher, wenn der Iran nicht sicher sei.

Öllieferungen durch Straße von Hormuz nehmen zu

Hormuz - Öllieferungen durch die umkämpfte Straße von Hormuz nehmen zu. Derzeit flössen etwa 65 bis 70 Prozent der Ölmenge verglichen mit Vorkriegsniveaus durch die Meerenge, schrieb die der Energie-Datenanbieter Vortexa auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Angabe fasst sämtliche Ölprodukte wie etwa Flüssiggas oder raffinierte Produkte - etwa Benzin - zusammen.

Vodosek übernahm als neuer Generalstabschef

Wien - Der bisherige Nationale Rüstungsdirektor Harald Vodosek hat am Dienstag bei einem Festakt in der Maria-Theresien-Kaserne das Amt des Generalstabschefs übernommen. Bei der offiziellen Kommandoübergabe wurde gleichzeitig sein Vorgänger, Rudolf Striedinger, in den Ruhestand verabschiedet. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) würdigte Striedinger für dessen Arbeit und zeigte sich überzeugt, dass Vodosek "seiner neuen Aufgabe gerecht wird".

Anthropic plant trotz Milliardenverlusts Mega-Börsengang

San Francisco/New York/Bangalore - Der KI-Entwickler Anthropic strebt bei seinem geplanten US-Börsengang eine Marktkapitalisierung von mehr als zwei Billionen Dollar an. Dies geht aus dem Emissionsprospekt hervor, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Diese Bewertung wäre mehr als doppelt so hoch wie bei der jüngsten Finanzierungsrunde im vergangenen Mai und ein Lackmustest für die Branchenstimmung. Allerdings erkauft sich Anthropic sein rasantes Wachstum mit hohen Verlusten.

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red