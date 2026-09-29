Uneinigkeit in Ländern in SP-Führungsdebatte

Wien - Die SPÖ taumelt weiter durch die x-te Führungsdebatte. Seit der Ankündigung von Gerhard Zeiler, als Parteichef zur Verfügung zu stehen, sind vier Tage vergangen und noch immer hat sich öffentlich kein expliziter Unterstützer gefunden. Aber auch Solidaritätsbekundungen für Amtsinhaber Andreas Babler bleiben aus. Zumindest einige Länder wollen rasch Klarheit. Zeiler legte indes weitere inhaltliche Vorstellungen dar, beim Thema Pensionen weichen sie klar von der SPÖ-Linie ab.

Burnham kündigt Abkehr von Mehrheitswahlrecht an

Liverpool - Der britische Premierminister Andy Burnham will das traditionelle Mehrheitswahlrecht in Großbritannien abschaffen. Seine Labour-Partei werde bei der nächsten Parlamentswahl mit dem Versprechen antreten, das Wahlsystem zu reformieren, sagte Burnham am Dienstag auf dem Labour-Parteitag . Dazu werde er eine nationale Kommission einsetzen, die Reformvorschläge erarbeiten soll. Burnham rief außerdem zu einer "ehrlichen Debatte" über die tiefgreifenden Probleme des Landes auf.

Fast ein Zehntel der Junglehrer scheidet aus dem Beruf aus

Wien/Berlin - Im internationalen Vergleich sind in Österreich besonders viele Lehrerinnen und Lehrer mit Arbeitsbedingungen und Gehalt zufrieden, über einen Berufswechsel denken nur die wenigsten nach (80 bzw. 6 Prozent). Bei den Junglehrern sieht es jedoch deutlich weniger rosig aus, zeigt die am Dienstag veröffentlichte neue Ausgabe der OECD-Studie "Bildung auf einen Blick": Demnach haben neun Prozent der Berufsneulinge mit klassischer Lehrerausbildung den Job hingeschmissen.

Vodosek übernahm als neuer Generalstabschef

Wien - Der bisherige Nationale Rüstungsdirektor Harald Vodosek hat am Dienstag bei einem Festakt in der Maria-Theresien-Kaserne das Amt des Generalstabschefs übernommen. Bei der offiziellen Kommandoübergabe wurde gleichzeitig sein Vorgänger, Rudolf Striedinger, in den Ruhestand verabschiedet. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) würdigte Striedinger für dessen Arbeit und zeigte sich überzeugt, dass Vodosek "seiner neuen Aufgabe gerecht wird".

Iran droht mit Aus für alle Öl-Exporte und neuen Angriffen

Teheran/Washington - Der Iran hat mit dem Ausfall aller Ölexporte aus Nahost gedroht, sollte er weiter am Verkauf des eigenen Öls gehindert werden. Kein Land in der Region werde in diesem Fall in der Lage sein, Öl zu exportieren, sagte der iranische Parlamentspräsident Mohammad Baqer Qalibaf nach Angaben staatlicher Medien. Zudem sei keine regionale Infrastruktur sicher, wenn der Iran nicht sicher sei.

Großdemos in Frankreich für höhere Löhne

Paris - Bei einem Protesttag für Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst sind in Frankreich nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag landesweit mehr als 300.000 Menschen auf die Straße gegangen. Dem Gewerkschaftsbund CGT zufolge demonstrierten in der Hauptstadt Paris 70.000 Menschen für höhere Löhne; in Marseille waren es 30.000. 11.000 protestierten demnach in Toulouse und 10.000 in Lille und Bordeaux.

Marokkos König ernennt die erste Premierministerin

Rabat - König Mohammed VI. hat Fatima Ezzahra El Mansouri zur ersten Premierministerin Marokkos ernannt, wie der Königspalast am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte ihre liberal-zentristische Partei bei den Parlamentswahlen am 23. September den Sieg davongetragen. Die 50-Jährige war bisher Bürgermeisterin von Marrakesch sowie Ministerin für nationale Planung, Stadtplanung, Wohnungswesen und Stadtpolitik.

Selenskyj gedenkt ermordeter Kiewer Juden

Kiew (Kyjiw) - Am 85. Jahrestag des Beginns des Massakers von Babyn Jar hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew Zehntausender von den deutschen Besatzern ermordeter Juden gedacht. "Diese Tragödie erinnert uns daran, wie schmerzhaft es ist, Angehörige und nahestehende Menschen zu verlieren, und wie sehr der Wert des menschlichen Lebens insgesamt herabgewürdigt werden kann", sagte der Staatschef bei einer Gedenkfeier mit Regierungsvertretern und ausländischen Diplomaten.

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red