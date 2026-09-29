Handshake Babler-Zeiler einziges Highlight der roten Debatte

Wien - Die SPÖ-Führungsdebatte bleibt eine Hängepartie. Auch am Dienstag und damit vier Tage nach der Ankündigung von Gerhard Zeiler, als Parteichef zur Verfügung zu stehen, gab es in beide Richtungen keine Solidaritätsbekundungen. Am Abend kam es unter starkem Medieninteresse zu einem Treffen des Parteivorsitzenden Andreas Babler mit seinem Kontrahenten Zeiler. Bei der Premiere des Films "Der junge Kreisky" schüttelten die beiden einander immerhin die Hände.

440 Festnahmen bei Schülerprotesten in Frankreich

Paris - Bei den teils gewaltsamen Schülerprotesten in Frankreich sind am Dienstag nach Angaben der Regierung 440 Menschen festgenommen worden, überwiegend Minderjährige. Das Bildungsministerium meldete zugleich 31 Verletzte unter Schülern und Beschäftigten. Mindestens zehn Beschäftigte des Bildungswesens seien verletzt worden, erklärte Bildungsminister �douard Geffray. Laut Bildungsministerium waren am Dienstag insgesamt 416 Schulen von Protesten oder Störungen betroffen.

Supreme Court erlaubt vorerst Abschiebungen in Drittländer

Washington - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump darf nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten vorerst weiterhin Migranten in Drittstaaten abschieben. Der Supreme Court gab einem Antrag der Regierung statt, wodurch das Urteil einer Vorinstanz temporär außer Kraft gesetzt wird. Das oberste US-Gericht setzte für Dezember eine mündliche Verhandlung an, in der die Argumente beider Seiten angehört und dann ein endgültiges Urteil gefällt werden soll.

Hurrikan "Polo" trifft in Mexiko zweimal auf Land

Mexiko-Stadt - Hurrikan "Polo" ist im Nordwesten von Mexiko zweimal hintereinander auf Land getroffen. Der Sturm überflutete Straßen und ließ Strommasten sowie Bäume umstürzen. Nach dem doppelten Landgang wurden jedoch zunächst keine Todesopfer gemeldet. Zuerst hatte der Wirbelsturm die Halbinsel Niederkalifornien (Baja California) erreicht. Stunden später war er im Bundesstaat Sonora auf Land getroffen, nachdem er über den Golf von Kalifornien in Richtung Osten weitergezogen war.

Marokkos König ernennt erstmals eine Ministerpräsidentin

Rabat - Marokkos König Mohammed VI. hat erstmals in der Geschichte des Landes eine Frau zur Regierungschefin ernannt. Der Monarch habe Fatima Ezzahra El Mansouri mit der Regierungsbildung beauftragt, teilte der Palast am Dienstag mit. El Mansouris liberal-zentristische Partei (PAM) war bei der Parlamentswahl am 23. September stärkste Kraft geworden. Gemäß der Verfassung ernennt der König den Regierungschef aus den Reihen der stärksten Fraktion im Repräsentantenhaus.

Burnham will EU-Gipfel für neue Annäherung nutzen

Liverpool/London - Der neue britische Premierminister Andy Burnham sieht "verschiedene Optionen" für eine Wiederannäherung des Vereinigten Königreichs an die EU. Der Brexit habe "mehr Schaden als Nutzen angerichtet", sagte Burnham beim Parteitag der Regierungspartei Labour in Liverpool. "Wir müssen wieder ein höheres Maß an Wachstum und Wohlstand für Großbritannien herstellen." Der Premier verwies auf das nächste Gipfeltreffen mit der EU noch in diesem Jahr.

Mamdani kündigt Maßnahmen gegen Antisemitismus an

New York - New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani hat angesichts der hohen Zahl antisemitischer Übergriffe in der US-Metropole neue Gegenmaßnahmen angekündigt. "Die Zahlen sind eindeutig: Jüdische New Yorker machen nur zwölf Prozent der Stadtbevölkerung aus, sind aber Opfer von etwa der Hälfte aller gemeldeten Hassverbrechen", schrieb Mamdani in einem am Dienstag vorgestellten Bericht. Im Jänner 2026 lag die Zahl antisemitischer Hassverbrechen 182 Prozent höher als im Jänner 2025.

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red