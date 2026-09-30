Handshake Babler-Zeiler einziges Highlight der roten Debatte

Wien - Die SPÖ-Führungsdebatte bleibt eine Hängepartie. Auch am Dienstag und damit vier Tage nach der Ankündigung von Gerhard Zeiler, als Parteichef zur Verfügung zu stehen, gab es in beide Richtungen keine Solidaritätsbekundungen. Am Abend kam es unter starkem Medieninteresse zu einem Treffen des Parteivorsitzenden Andreas Babler mit seinem Kontrahenten Zeiler. Bei der Premiere des Films "Der junge Kreisky" schüttelten die beiden einander immerhin die Hände.

Grynspan gewann weitere Probeabstimmung für UNO-Chefposten

New York - Im Rennen um die Nachfolge von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres verfestigt sich die Führungsrolle der lateinamerikanischen Diplomatin Rebeca Grynspan. Die Costaricanerin hat in einer weiteren Probeabstimmung im UNO-Sicherheitsrat die größte Unterstützung erhalten, wie aus Diplomatenkreisen bekannt wurde. Im Vergleich zur vorherigen Runde habe sie eine weitere Stimme hinzugewonnen und komme nun auf zehn Befürworter.

Trump: KI-Firmen sollen sich selbst beaufsichtigen

Washington - US-Präsident Donald Trump will trotz Warnungen vor existenziellen Risiken Künstlicher Intelligenz die Aufsicht über die Technologie ihren Entwicklern selbst überlassen. Die Unternehmen würden sich selber kontrollieren, sagte Trump nach einem Treffen mit Chefs von KI-Unternehmen in Washington. Er sieht ausreichenden Schutz durch wirtschaftliche Interessen der US-Firmen. "Ihre Unternehmen stehen auf dem Spiel, wenn etwas schiefgeht. Sie werden das nicht zulassen."

Regierungskrise in der Slowakei - Vizepremier abgesetzt

Bratislava - In der Slowakei hat Vize-Regierungschef Tomas Taraba eine Vertrauensabstimmung im Parlament verloren. Selbst seine eigene rechtsnationalistische SNS-Partei, einer der Koalitionspartner von Ministerpräsident Robert Fico, stimmte am Dienstag gemeinsam mit der Opposition für die Absetzung des bisherigen Umweltministers.

Nur 60 Prozent schließen Oberstufe auf Anhieb erfolgreich ab

Wien - In Österreich schließen nur sechs von zehn Jugendlichen die Sekundarstufe II (Berufsschule, AHS-Oberstufe, BMS, BHS bis zum 3. Jahr) in der Mindestdauer ab. Das ist deutlich weniger als in anderen Industrienationen (76 Prozent), zeigen aktuelle Daten der OECD. Dabei kommen Jugendliche in Österreich wegen der vielen Klassenwiederholungen oft erst mit Verzögerung in die Oberstufe. Die OECD warnt vor Folgen wie häufigerem Schulabbruch und schlechteren Chancen am Arbeitsmarkt.

"Recht auf Reparatur" gilt ab 1. Oktober

Wien - Ab Donnerstag gilt in Österreich das sogenannte "Recht auf Reparatur" für viele Haushaltsgeräte und Mobiltelefone. Mit 1. Oktober treten nämlich die Bestimmungen der 2024 beschlossenen EU-Warenreparaturrichtlinie in Kraft. Im Juli hatte der Nationalrat diese in nationales Recht gegossen. Hersteller beschädigter Waren müssen auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist eine Reparatur anbieten.

NEOS für Einführung einer "Teilarbeitsfähigkeit"

Wien - Die NEOS plädieren für die Einführung einer "Teilarbeitsfähigkeit" für jene Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen keiner vollen Erwerbstätigkeit nachgehen können. Sozialsprecher Johannes Gasser will damit auf chronisch Kranke, aber vor allem auch auf ältere Arbeitnehmer abzielen. Er sieht dies als Gegenentwurf zu einem von der SPÖ, aber auch der AK propagierten "Bonus-Malus-System", mit dem Unternehmen zur Beschäftigung Älterer motiviert werden sollen.

RSV-Immunisierung von Kindern reduziert Spitalslast deutlich

Wien - Die seit Ende 2024 kostenlose passive Immunisierung von Neugeborenen gegen RSV hat die Hospitalisierungen von Kindern bis zwei Jahren mit dem Virus rund um die Hälfte reduziert. Das berichteten Maria Paulke-Korinek vom Gesundheitsministerium und der Kindermediziner Reinhold Kerbl der APA. Von Oktober bis März auf die Welt kommende Kinder erhalten die Immunisierung diese Saison wieder auf der Geburtenstation, heuer seit April geborene Babys ab Oktober bei ihrem Kinderarzt.

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red