Burnham schließt Rückkehr Großbritanniens in EU nicht aus

London - Der britische Premierminister Andy Burnham hat eine Grundsatzdebatte über die künftigen Beziehungen seines Landes zur Europäischen Union angestoßen und dabei eine mögliche Rückkehr in die EU nicht ausgeschlossen. Man müsse ohne Scheuklappen prüfen, wie es weitergehe, sagte Burnham am Mittwoch dem Sender BBC. Die Optionen reichten vom Beibehalten des Status quo über eine Zollunion bis hin zu einer Rückkehr in den EU-Binnenmarkt.

Right Livelihood Awards im Zeichen weiblichen Engagements

Stockholm - Die auch als Alternative Nobelpreise bekannten Right Livelihood Awards (RLA) gehen dieses Jahr allesamt an Frauen und von Frauen geführte Organisationen, die sich dem Kampf gegen verschiedene herrschende Machtstrukturen widmen, die Menschen an den Rand drängen. Ausgezeichnet werden Personen und kollektive Initiativen in Pakistan, Südafrika, Georgien und in den USA. Die Verleihung der Preise findet am 1. Dezember in Stockholm statt.

"Recht auf Reparatur" gilt ab 1. Oktober

Wien - Ab Donnerstag gilt in Österreich das sogenannte "Recht auf Reparatur" für viele Haushaltsgeräte und Mobiltelefone. Mit 1. Oktober treten nämlich die Bestimmungen der 2024 beschlossenen EU-Warenreparaturrichtlinie in Kraft. Im Juli hatte der Nationalrat diese in nationales Recht gegossen. Hersteller beschädigter Waren müssen auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist eine Reparatur anbieten.

Nur 60 Prozent schließen Oberstufe auf Anhieb erfolgreich ab

Wien - In Österreich schließen nur sechs von zehn Jugendlichen die Sekundarstufe II (Berufsschule, AHS-Oberstufe, BMS, BHS bis zum 3. Jahr) in der Mindestdauer ab. Das ist deutlich weniger als in anderen Industrienationen (76 Prozent), zeigen aktuelle Daten der OECD. Dabei kommen Jugendliche in Österreich wegen der vielen Klassenwiederholungen oft erst mit Verzögerung in die Oberstufe. Die OECD warnt vor Folgen wie häufigerem Schulabbruch und schlechteren Chancen am Arbeitsmarkt.

Angriff auf IT-System der Stadt Wien

Wien - Die Stadt Wien ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Unbekannte haben sich Zugriff auf die EDV der Stadt verschafft und dabei rund 26.000 interne Dokumente kopiert, berichtete der Wiener Chief Information Officer (CIO) Klemens Himpele der APA. Betroffen waren auch Daten von 6.000 Personen. Hinweise, dass diese veröffentlicht wurden, gibt es bisher nicht. Die Sicherheitslücke wurde laut Stadt inzwischen geschlossen.

Polnische Flughäfen wegen Angriffe auf Ukraine geschlossen

Warschau/Kiew (Kyjiw) - Wegen russischer Angriffe auf die benachbarte Ukraine hat Polen am Mittwoch zwei Flughäfen in Grenznähe vorübergehend geschlossen. Betroffen seien Rzeszow und Lublin, teilte die Luftfahrtbehörde PANSA mit. Rzeszow ist das Drehkreuz für Militärhilfe an die Ukraine. Details zu den russischen Angriffen gab es nicht. Polen rechnet schon seit geraumer Zeit mit direkten russischen Angriffen auf sein Staatsgebiet.

Notfallsignal von Flydubai-Maschine auf Weg nach Tel Aviv

Tel Aviv - Ein Flugzeug auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Tel Aviv hat nach israelischen Medienberichten ein Notfallsignal gesendet. Hintergrund sei allerdings keine Entführung, wie zunächst befürchtet, sondern ein Streit zwischen den Piloten, berichteten israelische Medien. Zuvor war berichtet worden, der Flieger von Flydubai habe einen international bekannten Code gesendet, der auf eine Entführung oder einen unrechtmäßigen Eingriff hinweise.

Große Razzia gegen Geldwäscher und "Hells Angels"

Duisburg - Mit einer groß angelegten Razzia geht die Polizei nach dpa-Informationen mit mehr als 1.000 Einsatzkräften in Deutschland und anderen europäischen Ländern seit Mittwoch Früh gegen ein Geldwäsche-Netzwerk und Rocker der "Hells Angels" vor. Laut der zuständigen Polizei in Duisburg sollen auch mehrere Haftbefehle vollstreckt werden.

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red