Babler trifft am Sonntag die SPÖ-Landeschefs

Wien - In den Machtkampf um die Parteispitze der SPÖ kommt Bewegung. Am kommenden Sonntag findet auf Einladung von Parteichef Andreas Babler ein Treffen mit den Landesparteivorsitzenden statt. Ein entsprechender Bericht des "Kurier" wurde der APA aus der SPÖ-Zentrale bestätigt Seitens der Bundespartei wird auch Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim an dem auf drei Stunden angesetzten Austausch teilnehmen.

US-Truppen vollständig aus dem Irak abgezogen

Bagdad/Washington - Das US-Militär ist vollständig aus dem Irak abgezogen. Die letzten US-Soldaten hätten das Land verlassen, teilte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Damit endet eine Zeit von teils heftig umstrittenen US-Militäreinsätzen in dem Land im Nahen Osten, mit denen der frühere Machthaber Saddam Hussein gestürzt und die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekämpft wurde.

Österreichs Wirtschaft wuchs 2025 stärker als gedacht

Wien - Österreichs Wirtschaft ist im vergangenen Jahr etwas stärker gewachsen als bisher gedacht. Laut den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Statistik Austria legte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2025 um 0,7 Prozent zu. Die vorläufigen Zahlen waren im März noch von einem Plus von 0,6 Prozent ausgegangen.

Im Lungau gestohlener Hubschrauber bleibt verschwunden

Salzburg/Mauterndorf/Tamsweg - Auch zwei Tage nach dem mysteriösen Diebstahl eines Hubschraubers beim Flugplatz Mauterndorf im Lungau in der Nacht auf Montag ist die Maschine des Typs Robinson R44 mit dem Kennzeichen OE-XHK noch nicht gefunden worden. Auch die Täter sind noch nicht ausgeforscht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf APA-Anfrage erklärte. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren.

Spritpreisbremse geht am Donnerstag an den Start

Wien - Mit 1. Oktober tritt die Spritpreisbremse der Bundesregierung in Kraft, die in den Monaten Oktober und November eine Entlastung für Autofahrer von 12 Cent je Liter Benzin und Diesel bringen soll. Zuvor haben die Tankstellen-Preise noch teilweise kräftig angezogen, wie der VCÖ am Mittwoch vorrechnet. "Mit durchschnittlich 2,20 Euro erreichte der Diesel-Medianpreis im September einen neuen Monatshöchstwert. Eurosuper war mit durchschnittlich 1,92 Euro günstiger", so der Club.

Angriff auf IT-System der Stadt Wien

Wien - Die Stadt Wien ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Unbekannte haben sich Zugriff auf die EDV der Stadt verschafft und dabei rund 26.000 interne Dokumente kopiert, berichtete der Wiener Chief Information Officer (CIO) Klemens Himpele der APA. Betroffen waren auch Daten von 6.000 Personen. Hinweise, dass diese veröffentlicht wurden, gibt es bisher nicht. Die Sicherheitslücke wurde laut Stadt inzwischen geschlossen.

Vereitelter Swift-Attentäter klagte Disney: abgewiesen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Beran A., der im Sommer 2024 ein Attentat auf eines von drei in Wien geplanten Konzerten von Taylor Swift geplant hatte, ist am Mittwoch mit einer Klage gegen den Medienriesen Walt Disney am Landesgericht Wien abgeblitzt. Er hatte Entschädigung gefordert, weil in einer Doku über die Popdiva für wenige Sekunden seine Wohnadresse zu sehen war und er sich dadurch in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sah. Nur: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung saß Beran A. längst in U-Haft.

Bericht: Handgemenge zwischen Piloten auf Flydubai-Maschine

Tel Aviv - Ein Flug von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Israel ist am Mittwoch nach Saudi-Arabien umgeleitet worden. Grund dafür war offenbar ein Handgemenge zwischen den Piloten. Erste unbestätigte israelische Medienberichte sprachen von einem versuchten Absturz. Das Flugzeug der Airline Flydubai setzte zeitweilig ein Signal ab, das auf einen unrechtmäßigen Eingriff hindeutete. Schließlich landete es in Tabuk im Nordwesten von Saudi-Arabien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red