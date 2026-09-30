Verdacht auf versuchten Anschlag auf Flydubai-Maschine

Tel Aviv - Ein Handgemenge auf einem Flug von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Israel hat am Mittwoch zu einer Umleitung nach Saudi-Arabien geführt. Laut israelischen Medien dürfte einer der Piloten versucht haben, die Maschine der Airline Flydubai zum Absturz zu bringen. Die Behörden gingen von einem Terrorverdacht aus, es würden aber auch psychische Ursachen in Betracht gezogen, hieß es. Offizielle Mitteilungen gab es zum Vorfall zunächst nicht.

Babler trifft am Sonntag die SPÖ-Landeschefs

Wien - In den Machtkampf um die Parteispitze der SPÖ kommt Bewegung. Am kommenden Sonntag findet auf Einladung von Parteichef Andreas Babler ein Treffen mit den Landesparteivorsitzenden statt. Ein entsprechender Bericht des "Kurier" wurde der APA aus der SPÖ-Zentrale bestätigt. Seitens der Bundespartei wird auch Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim an dem auf drei Stunden angesetzten Austausch teilnehmen.

US-Truppen vollständig aus dem Irak abgezogen

Bagdad/Washington - Das US-Militär ist vollständig aus dem Irak abgezogen. Die letzten US-Soldaten hätten das Land verlassen, teilte das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Damit endet eine Zeit von teils heftig umstrittenen US-Militäreinsätzen in dem Land im Nahen Osten, mit denen der frühere Machthaber Saddam Hussein gestürzt und die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekämpft wurde.

Spritpreisbremse geht am Donnerstag an den Start

Wien - Mit dem morgigen 1. Oktober tritt die neue Spritpreisbremse der Bundesregierung in Kraft, die in den Monaten Oktober und November eine Entlastung für Autofahrer von zwölf Cent je Liter Benzin und Diesel bringen soll. Die für die Margenbegrenzung nötige Verordnung wurde am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Zuvor haben die Tankstellenpreise noch teilweise kräftig angezogen, wie der VCÖ vorrechnet.

Österreichs Wirtschaft wuchs 2025 weniger als gedacht

Wien - Österreichs Wirtschaft ist im vergangenen Jahr etwas weniger stark gewachsen als bisher gedacht. Laut den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Statistik Austria legte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2025 um 0,7 Prozent zu. Die vorläufigen Zahlen waren im Juni noch von einem Wachstum von 0,8 Prozent ausgegangen.

Im Lungau gestohlener Hubschrauber bleibt verschwunden

Salzburg/Mauterndorf/Tamsweg - Auch zwei Tage nach dem mysteriösen Diebstahl eines Hubschraubers beim Flugplatz Mauterndorf im Lungau in der Nacht auf Montag ist die Maschine des Typs Robinson R44 mit dem Kennzeichen OE-XHK noch nicht gefunden worden. Auch die Täter sind noch nicht ausgeforscht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf APA-Anfrage erklärte. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren.

Vereitelter Swift-Attentäter klagte Disney: abgewiesen

Wien/Ternitz/Wiener Neustadt - Beran A., der im Sommer 2024 ein Attentat auf eines von drei in Wien geplanten Konzerten von Taylor Swift geplant hatte, ist am Mittwoch mit einer Klage gegen den Medienriesen Walt Disney am Landesgericht Wien abgeblitzt. Er hatte Entschädigung gefordert, weil in einer Doku über die Popdiva für wenige Sekunden seine Wohnadresse zu sehen war und er sich dadurch in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt sah. Nur: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung saß Beran A. längst in U-Haft.

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red