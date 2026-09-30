Netanyahu bestätigt Anschlag auf Flydubai-Maschine

Tel Aviv/Jerusalem - Ein Anschlag auf ein aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Israel fliegendes Flugzeug ist am Mittwoch offenbar vereitelt worden. Israels Premier Benjamin Netanyahu bestätigte in einer Videobotschaft, einer der Piloten habe versucht, die Maschine der Airline Flydubai abstürzen zu lassen. Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem "jihadistischen Anschlag".

Babler trifft am Sonntag die SPÖ-Landeschefs

Wien - In den Machtkampf um die Parteispitze der SPÖ kommt Bewegung. Am kommenden Sonntag findet auf Einladung von Parteichef Andreas Babler ein Treffen mit den Landesparteivorsitzenden statt. Ein entsprechender Bericht des "Kurier" wurde der APA aus der SPÖ-Zentrale bestätigt. Seitens der Bundespartei wird auch Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim an dem auf drei Stunden angesetzten Austausch teilnehmen.

Letzte US-Soldaten aus dem Irak abgezogen

Bagdad/Washington - Das US-Militär ist vollständig aus dem Irak abgezogen. Die letzten US-Soldaten hätten das Land verlassen, teilte das Pentagon mit. Damit endet eine Zeit von teils heftig umstrittenen US-Militäreinsätzen in dem Land im Nahen Osten, mit denen der frühere Machthaber Saddam Hussein gestürzt und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekämpft wurde. Nun droht im Land ein Machtvakuum.

Mehrheit der Bevölkerung nutzt KI für Gesundheitsfragen

Wien - Knapp 60 Prozent der Bevölkerung haben bereits Künstliche Intelligenz zu Gesundheitsthemen befragt. Das geht aus der am Mittwoch vorgestellten Gesundheitsstudie 2026 hervor. Demnach empfanden rund 40 Prozent die Auskünfte der KI als hilfreich. Zu den häufigsten Verwendungszwecken gehört das Recherchieren von Symptomen und die vereinfachte Darstellung von komplexen ärztlichen Befunden. Ein Teil der Befragten - 13 Prozent - vertraut der KI bereits mehr als Ärztinnen und Ärzten.

NEOS für Einführung einer "Teilarbeitsfähigkeit"

Wien - Die NEOS plädieren für die Einführung einer "Teilarbeitsfähigkeit" für jene Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen keiner vollen Erwerbstätigkeit nachgehen können. Sozialsprecher Johannes Gasser will damit auf chronisch Kranke, aber vor allem auch auf ältere Arbeitnehmer abzielen. Er sieht dies als Gegenentwurf zu einem von der SPÖ, aber auch der AK propagierten "Bonus-Malus-System", mit dem Unternehmen zur Beschäftigung Älterer motiviert werden sollen.

Rumäniens Parlament verweigert neuer Regierung das Vertrauen

Bukarest - Rumäniens Parlament hat am Mittwoch auch dem designierten Regierungschef Siegfried Muresan (Liberale Partei/PNL) das Vertrauen verweigert - bloß 182 Parlamentarier sprachen seinem Kabinett das Vertrauen aus, nötig gewesen wären 233. Nach dem liberalen Kommunalpolitiker Adrian Vestea ist Muresan bereits der zweite designierte Premierminister, der im Parlament scheitert, da die Mainstream-Parteien nach wie vor heillos zerstritten sind und sich auf keine Mehrheit einigen können.

Fünf Tote bei Angriffen auf ukrainische Energieanlagen

Kiew (Kyjiw) - Bei massiven russischen Angriffen auf die ukrainische Energieversorgung sind in der Nacht auf Mittwoch fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Energieinfrastruktur im Großraum Kiew sei das Hauptziel der Attacken mit fast 190 Drohnen und ballistischen Raketen gewesen, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. "Ein kombinierter Angriff dieses Ausmaßes hat seit dem Ende der vergangenen Heizperiode nicht mehr stattgefunden", erklärte Ministerpräsident Serhij Korezkyj.

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red