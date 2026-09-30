Israel bestätigt Anschlag auf Flydubai-Maschine

Tel Aviv/Jerusalem - Ein Anschlag auf ein aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Israel fliegendes Flugzeug ist am Mittwoch offenbar vereitelt worden. Israels Premier Benjamin Netanyahu bestätigte in einer Videobotschaft, einer der Piloten habe versucht, die Maschine der Airline Flydubai abstürzen zu lassen. Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem "jihadistischen Anschlag". Bei dem mutmaßlichen Angreifer handelt es sich nach israelischer Einschätzung um einen Einzeltäter.

Babler trifft am Sonntag die SPÖ-Landeschefs

Wien - In den Machtkampf um die Parteispitze der SPÖ kommt Bewegung. Am kommenden Sonntag findet auf Einladung von Parteichef Andreas Babler ein Treffen mit den Landesparteivorsitzenden statt. Ein entsprechender Bericht des "Kurier" wurde der APA aus der SPÖ-Zentrale bestätigt. Seitens der Bundespartei wird auch Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim an dem auf drei Stunden angesetzten Austausch teilnehmen. Der Steirer Max Lercher kehrt indes in die Bundes-Gremien zurück.

Ex-Gesundheitsministerin Kdolsky verstorben

Wien - Die frühere Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky ist 63-jährig verstorben. Das erfuhr die APA aus ihrem Umfeld. Die Wienerin hatte seit längerem an einer Krebserkrankung gelitten. In die Regierung hatte die Ärztin und Personalvertreterin vor fast 20 Jahren die ÖVP entsandt, später stellte sie ihre Expertise den NEOS zur Verfügung. Auch für das Land Burgenland war Kdolksy in ihren späteren Jahren tätig.

Burnham sieht Iran-Beteiligung bei Vorfall an Militärbasis

London - Premierminister Andy Burnham hat nach der Festnahme von fünf Männern unter Terrorverdacht nahe einer US-Luftwaffenbasis in Großbritannien Hinweise auf eine mögliche Verbindung zum Iran bestätigt. "Es gibt starke Hinweise darauf, dass der Iran an den Ereignissen vom Wochenende auf dem RAF-Stützpunkt Fairford beteiligt war", sagte der britische Regierungschef der BBC. Es handle sich jedoch "weiterhin um eine laufende, komplexe und ernste polizeiliche Ermittlung".

NATO zu russischer Atomdrohung: "Keine unmittelbare Gefahr"

Moskau/Brüssel - NATO-Generalsekretär Mark Rutte sieht trotz der jüngsten russischen Atomwaffen-Drohung keine unmittelbare Gefahr für das Bündnisgebiet. Die Bedrohungslage habe sich im Vergleich zu den vergangenen Wochen und Monaten nicht verändert, sagte Rutte am Mittwoch bei einer Veranstaltung des Senders Euronews in Brüssel. Zuvor hatte Russland mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht, sollte das Militärbündnis versuchen, die an die Ostsee grenzende Exklave Kaliningrad zu isolieren.

Gericht stoppt historische Hinrichtung in Tennessee

Cincinnati (Ohio) - Im US-Bundesstaat Tennessee ist eine historische Hinrichtung kurz vor der Vollstreckung gestoppt worden. Christa Pike wäre die erste Frau seit über 200 Jahren gewesen, die in Tennessee hingerichtet wird. Doch kurz vor der geplanten Tötung funkte ein Berufungsgericht dazwischen. Die zum Tode verurteilte Pike habe Zweifel an der Rechtmäßigkeit des vorigen Verfahrens dargelegt, die nun geprüft werden müssten, entschied das Gericht.

Russische Botschaft über van der Bellen empört

Wien/Moskau - Russlands Botschaft in Wien hat sich auf der Plattform X empört über ein Zitat von Bundespräsident Alexander Van der Bellen gezeigt. Dieser habe Russland bei einer Veranstaltung in Wien als "einen Zwerg" bezeichnet, der sich "wie ein Riese benimmt". Die Botschaft hielt dazu fest: "Solche Äußerungen machen dem Staatsoberhaupt eines Landes, dessen Souveränität und Unabhängigkeit von der Russischen Föderation als Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion garantiert wurden, keine Ehre."

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red