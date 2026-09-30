Israel bestätigt Anschlag auf Flydubai-Maschine

Tel Aviv/Jerusalem - Ein Anschlag auf ein aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Israel fliegendes Flugzeug ist am Mittwoch offenbar vereitelt worden. Israels Premier Benjamin Netanyahu bestätigte in einer Videobotschaft, einer der Piloten habe versucht, die Maschine der Airline Flydubai abstürzen zu lassen. Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem "jihadistischen Anschlag". Bei dem mutmaßlichen Angreifer handelt es sich nach israelischer Einschätzung um einen Einzeltäter.

Babler trifft am Sonntag die SPÖ-Landeschefs

Wien - In den Machtkampf um die Parteispitze der SPÖ kommt Bewegung. Am kommenden Sonntag findet auf Einladung von Parteichef Andreas Babler ein Treffen mit den Landesparteivorsitzenden statt. Diese tagen davor untereinander. Kritik kam am Abend von der Frauenvorsitzenden Eva-Maria Holzleitner. Sie forderte nach einem Frauen-Präsidium einen geordneten Prozess und kritisierte das "Gehabe" mancher Männer in der Partei.

Ex-Gesundheitsministerin Kdolsky verstorben

Wien - Die frühere Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky ist 63-jährig verstorben. Das erfuhr die APA aus ihrem Umfeld. Die Wienerin hatte seit längerem an einer Krebserkrankung gelitten. In die Regierung hatte die Ärztin und Personalvertreterin vor fast 20 Jahren die ÖVP entsandt, später stellte sie ihre Expertise den NEOS zur Verfügung. Auch für das Land Burgenland war Kdolksy in ihren späteren Jahren tätig.

Zweimonatige Spritpreisbremse tritt in Kraft

Wien - Mit 1. Oktober tritt die Spritpreisbremse der Regierung in Kraft, am 30. November soll sie wieder enden. In den zwei Monaten sollen sich die Autofahrerinnen und Autofahrer in Summe 12 Cent je Liter Benzin und Diesel sparen. Dafür wird die Mineralölsteuer um 6,7 Cent gesenkt, hinzu kommt eine Margenbegrenzung um 3,5 Cent pro Liter. Dem Eingriff in die Preise waren intensive Diskussionen innerhalb der Regierung vorausgegangen.

EU-Innenminister wollen Abschiebegesetz final absegnen

Brüssel - Im Zentrum des Treffens der EU-Innenministerinnen und -minister am Donnerstag in Luxemburg steht die Asyl- und Migrationspolitik: Der Rat soll laut Agenda ohne Diskussion das finale grüne Licht für die umstrittene EU-Rückführungsverordnung ("Abschiebegesetz") geben. Sie ergänzt den seit 12. Juni gültigen neuen EU-Asyl- und Migrationspakt, dessen Umsetzung beim Treffen auch diskutiert werden soll. Österreich wird von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vertreten.

Paketsteuer wird fällig - Online-Bestellungen werden teurer

Wien - Die neue Paketsteuer verteuert viele Online-Bestellungen. Versandhändler mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz in Österreich müssen ab 1. Oktober die Steuer in Höhe von zwei Euro pro Paket oder Bestellung bezahlen. Inklusive Umsatzsteuer sind es 2,40 Euro. Die betroffenen Unternehmen werden die Mehrkosten an die Kunden voraussichtlich weiterreichen. Die Handelsbranche lehnt die Paketabgabe ab und erwartet Umsatzrückgänge. Mehrere Händler wollen die Abgabe rechtlich bekämpfen.

E-Mopeds sind keine Fahrräder mehr und müssen auf die Straße

Wien - Ab 1. Oktober dürfen E-Mopeds nicht mehr auf Radwegen unterwegs sein, sondern ausschließlich auf der Fahrbahn. Österreich stuft diese L1e-B-Fahrzeuge als zweirädrige Kleinkrafträder ein - mit allen kraftfahrrechtlichen Konsequenzen. Die Fahrzeuge müssen für den Straßenverkehr zugelassen und mit einem Kennzeichen versehen sein, es braucht eine Prüfplakette, Kfz-Haftpflichtversicherung, die Lenkerinnen und Lenker benötigen eine Lenkberechtigung und es gilt Helmpflicht.

Leichtes Erdbeben bei Hall in Tirol

Hall in Tirol - Ein leichtes Erdbeben hat sich am frühen Mittwochabend um 18.16 Uhr bei Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 1,9. Es wurden ein Zittern und Grollen wahrgenommen, Gegenstände bewegten sich leicht, teilte der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red