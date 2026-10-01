Paketsteuer wird fällig - Online-Bestellungen werden teurer

Wien - Die heute in Kraft getretene Paketsteuer verteuert viele Online-Bestellungen. Versandhändler mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz in Österreich müssen die Steuer in Höhe von zwei Euro pro Paket oder Bestellung bezahlen. Inklusive Umsatzsteuer sind es 2,40 Euro. Die betroffenen Unternehmen werden die Mehrkosten an die Kunden weiterreichen. Die Handelsbranche lehnt die Paketabgabe ab und erwartet Umsatzrückgänge. Mehrere Händler wollen die Abgabe rechtlich bekämpfen.

US-Hinrichtung - Frau lebt nach zwei Giftspritzen noch

Washington - Bei der Vollstreckung der ersten Hinrichtung einer Frau seit mehr als 200 Jahren im US-Bundesstaat Tennessee ist es Mittwochabend (Ortszeit) zu Komplikationen gekommen. Die wegen Mordes verurteilte Christa Pike lebte laut Darstellung ihrer Verteidiger auch noch nach der Verabreichung zweier Giftspritzen. Zuvor hatte das Oberste US-Gericht einen Vollstreckungsstopp außer Kraft gesetzt.

Neue Spritpreisbremse in Kraft - Sprit zuvor teurer

Wien - Am heutigen Donnerstag tritt die zweimonatige Spritpreisbremse der Bundesregierung in Kraft, die vorläufig bis zum 30. November befristet ist. In den zwei Monaten soll der Spritpreis um 12 Cent je Liter fallen. Zuvor sind die Preise aber noch gestiegen. Kostete der Liter Diesel am Dienstag 2,249 Euro, waren es am Mittwoch 2,252 Euro. Bei Superbenzin waren es vorgestern 1,939 Euro, gestern wurden 1.944 Euro verrechnet, geht aus den aktuellen Zahlen der E-Control hervor.

Hitzesommer sorgt für verheerendes Jahr für Alpengletscher

Zürich - Der Schneemangel im vergangenen Winter und die große Hitze im Sommer haben für die Alpengletscher dramatische Folgen. In der Schweiz sind heuer rund 5,5 Prozent des Eisvolumens geschmolzen, wie das Schweizerische Gletschermessnetz (Glamos) berichtet. Es bezeichnet das Jahr als verheerend für die Gletscher. Auch in Österreich erwarten Fachleute erhebliche Verluste. "Alpengletscher haben unter solchen Bedingungen langfristig keine Überlebenschance", teilt Glamos mit.

Netanyahu und Modi würdigen Flydubai-Piloten als Helden

Tel Aviv - Der Pilot, der bei einem Zwischenfall auf einem Flydubai-Flug nach Tel Aviv verletzt worden war, ist nach indischen Angaben in stabilem Zustand. Der Inder namens Smit Machchhar werde in einem Spital in der Stadt Tabuk im Nordwesten Saudi-Arabiens behandelt. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu und der indische Premier Narendra Modi würdigten die Furchtlosigkeit des mutmaßlich von seinem Kollegen angegriffenen Piloten. Er ist ein wahrer Held", erklärte Netanyahu.

Neun Tote bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan

Kabul - Bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan sind nach Angaben der dort herrschenden Taliban neun Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Donnerstag auf der Social-Media-Plattform X mit. Die Taliban-Regierung verurteile den Angriff als Aggression. Eine Stellungnahme des pakistanischen Militärs lag zunächst nicht vor. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Syrien: Explosion bei Gaspipeline - Tote bei Angriff auf Bus

Damaskus - Zwei Tage nach dem Sabotageakt an einer Pipeline im Osten Syriens haben staatliche Medien eine weitere Explosion an einer Gaspipeline unweit Damaskus gemeldet. In Ost-Ghuta nahe der syrischen Hauptstadt sei am späten Mittwochabend "eine Detonation zu hören" gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Laut syrischen Regierungskreisen handelte es sich um eine "Explosion in einer Gaspipeline nahe dem Kraftwerk Tishrin". Dabei sei ein Großbrand ausgelöst worden.

78-Jähriger stirbt in Tirol nach E-Bike-Sturz

Ellmau - Ein 78-Jähriger ist am Mittwoch mit seinem E-Bike bei der Talfahrt auf einer Forststraße in Ellmau in Tirol (Bezirk Kufstein) offenbar gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Eine 65-Jährige fand den Mann am Nachmittag auf der Straße Richtung Biedringer Platte leblos am Bauch liegend vor. Sie setzte die Rettungskette in Gang und führte - wie die alarmierten Rettungskräfte - Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Jedoch ohne Erfolg, berichtete die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red