Paketsteuer wird fällig - Online-Bestellungen werden teurer

Wien - Die heute in Kraft getretene Paketsteuer verteuert viele Online-Bestellungen. Versandhändler mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz in Österreich müssen die Steuer in Höhe von zwei Euro pro Paket oder Bestellung bezahlen. Inklusive Umsatzsteuer sind es 2,40 Euro. Die betroffenen Unternehmen werden die Mehrkosten an die Kunden weiterreichen. Die Handelsbranche lehnt die Paketabgabe ab und erwartet Umsatzrückgänge. Mehrere Händler wollen die Abgabe rechtlich bekämpfen.

US-Hinrichtung - Frau lebt nach zwei Giftspritzen noch

Washington - Bei der Vollstreckung der ersten Hinrichtung einer Frau seit mehr als 200 Jahren im US-Bundesstaat Tennessee ist es Mittwochabend (Ortszeit) zu Komplikationen gekommen. Die wegen Mordes verurteilte Christa Pike lebte laut Darstellung ihrer Verteidiger auch noch nach der Verabreichung zweier Giftspritzen. Zuvor hatte das Oberste US-Gericht einen Vollstreckungsstopp außer Kraft gesetzt.

Arbeitslosigkeit nimmt weiter zu - 381.200 ohne Job

Wien - Die Arbeitslosigkeit hat im September weiter zugenommen. Die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmenden stieg auf rund 381.200, ein Plus von 6.000 Personen oder 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies betraf beinahe alle Altersgruppen und Bundesländer mit Ausnahme von Wien, wie das Arbeitsmarktservice (AMS) am Donnerstag mitteilte. Gegenüber dem Vormonat August 2026 kam es ebenfalls zu einem Anstieg, damals waren 375.730 Personen auf Jobsuche.

USA drängen Europa zur Freigabe von Diesel-Reserven

Berlin/Brüssel/Washington - Die US-Regierung drängt die EU, Deutschland und Frankreich laut Insidern zur Freigabe von Dieselreserven und droht andernfalls mit einem Exportstopp. US-Präsident Donald Trump will auf diesem Wege vor den Zwischenwahlen im November die hohen Kraftstoffpreise senken, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag unter Berufung auf drei mit den Vorgängen Vertraute. Laut "Spiegel" geht es um eine zusätzliche Forderung, die im März getroffene Vereinbarungen übersteige.

US-Behörde knöpft sich KI-Firmen wegen Sicherheitsfragen vor

San Francisco - Die Sicherheitsvorfälle rund um ausgebüxte Systeme für Künstliche Intelligenz (KI) rufen US-Medienberichten zufolge die Verbraucherschutzbehörde des Landes auf den Plan. Die Federal Trade Commission (FTC) habe eine umfassende Untersuchung zu den KI-Risiken bei den Unternehmen Anthropic und OpenAI eingeleitet, schrieb am Mittwoch die "Washington Post"; auch weitere US-Medien berichteten darüber. Es gibt wachsende Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von KI.

EU-Innenminister wollen Abschiebegesetz final absegnen

Brüssel/Luxemburg - Im Zentrum des Treffens der EU-Innenministerinnen und -minister am Donnerstag in Luxemburg steht die Asyl- und Migrationspolitik: Der Rat soll laut Agenda ohne Diskussion das finale grüne Licht für die umstrittene EU-Rückführungsverordnung ("Abschiebegesetz") geben. Sie ergänzt den seit 12. Juni gültigen neuen EU-Asyl- und Migrationspakt, dessen Umsetzung beim Treffen auch diskutiert werden soll. Österreich wird von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vertreten.

Neun Tote bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan

Kabul/Islamabad - Bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan sind nach Angaben der dort herrschenden Taliban neun Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Donnerstag auf der Social-Media-Plattform X mit. Die Taliban-Regierung verurteile den Angriff als Aggression. Man habe Terrorlager an zwei Orten im Nachbarland angegriffen, schrieb das pakistanische Informationsministerium auf der Plattform X.

Netanyahu und Modi würdigen Flydubai-Piloten als Helden

Tel Aviv - Der Pilot, der bei einem Zwischenfall auf einem Flydubai-Flug nach Tel Aviv verletzt worden war, ist nach indischen Angaben in stabilem Zustand. Der Inder namens Smit Machchhar werde in einem Spital in der Stadt Tabuk im Nordwesten Saudi-Arabiens behandelt. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu und der indische Premier Narendra Modi würdigten die Furchtlosigkeit des mutmaßlich von seinem Kollegen angegriffenen Piloten. Er ist ein wahrer Held", erklärte Netanyahu.

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red