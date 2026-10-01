Doskozil bei Bablers Treffen mit SPÖ-Landeschefs

Eisenstadt - Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil, bekannt für seine mitunter scharfe Kritik an der Bundespartei, wird am Sonntag am Treffen des Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler mit den Landesspitzen teilnehmen. Das erklärte eine Sprecherin Doskozils am Donnerstag auf APA-Anfrage. Inhaltliche Infos oder ein Statement im Vorfeld gab es am Donnerstag nicht. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) setzt indes "auf vertrauensvolle Gespräche".

Paketsteuer wird fällig - Online-Bestellungen werden teurer

Wien - Die heute in Kraft getretene Paketsteuer verteuert viele Online-Bestellungen. Versandhändler mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz in Österreich müssen die Steuer in Höhe von zwei Euro pro Paket oder Bestellung bezahlen. Inklusive Umsatzsteuer sind es 2,40 Euro. Die Handelsbranche lehnt die Paketabgabe ab und erwartet Umsatzrückgänge. Mehrere Händler, darunter Amazon und Otto, sehen erhebliche juristische Mängel bei der Paketabgabe und wollen eine rechtliche Klärung.

Bauarbeiter bei Sturz aus fünftem Stock tödlich verletzt

Wien - Bei einem Arbeitsunfall in Wien-Landstraße ist am Donnerstag ein Bauarbeiter ums Leben gekommen. Der Mann stürzte gegen 8.00 Uhr bei Spenglerarbeiten an einem Wohnhaus in der Kleistgasse aus bisher unbekannter Ursache von einer Terrasse im fünften Stock in den Innenhof, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Die Berufsrettung Wien führte an der Unfallstelle noch Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Der Bauarbeiter erlag jedoch seinen schweren Verletzungen und starb noch vor Ort.

ÖGK: Grüne warnen vor neuen Einsparungsüberlegungen

Wien - Die Grünen zeigen sich alarmiert über neue Vorschläge zu Einsparungen bei der Gesundheitskasse ÖGK. Die Partei verweist auf ein Dokument, das der Arbeitgeberkurie zugeordnet wird und Ergebnisse einer "Strategieklausur" festhält. Vorgeschlagen wird darin u.a. die Streichung der Wahlarzt-Kostenerstattung oder eine "gestaffelte Kostenbeteiligung bei Arztbesuchen". ÖGK-Obmann Peter McDonald sagte dazu zur APA, es brauche "völlig neue Ansätze" und "weniger ideologische Barrieren."

EU-Innenminister machen Weg frei für umstrittene Return Hubs

Brüssel/Luxemburg - Die EU-Innenministerinnen und -minister haben am Donnerstag in Luxemburg das finale grüne Licht für das umstrittene "EU-Abschiebegesetz" gegeben. Das vor einem Jahr von Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) präsentierte Gesetz ermöglicht schnellere und effizientere Rückführungen von Menschen aus Drittstaaten, die sich illegal in der EU aufhalten. Auch Rückführzentren in Drittstaaten können nun errichtet werden. Das EU-Parlament hatte der Verordnung bereits zugestimmt.

Arbeitslosigkeit nimmt weiter zu - 381.200 ohne Job

Wien - Die Arbeitslosigkeit hat im September weiter zugenommen. Die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmenden stieg auf rund 381.200, ein Plus von 6.000 Personen oder 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies betraf beinahe alle Altersgruppen und Bundesländer mit Ausnahme von Wien, wie das Arbeitsmarktservice (AMS) am Donnerstag mitteilte. Gegenüber dem Vormonat August 2026 kam es ebenfalls zu einem Anstieg, damals waren 375.730 Personen auf Jobsuche.

34.500 Euro Geldstrafe für Ochsenknecht bei Betrugsprozess

Innsbruck - Der deutsche Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht ist am Donnerstag in der Neuauflage seines Betrugsprozesses am Landesgericht Innsbruck zu einer Geldstrafe bzw. Zusatzstrafe über 34.500 Euro verurteilt worden. Dem 34-Jährigen war vorgeworfen worden, im Jahr 2021 - nach einer mehrtägigen Geburtstagsfeier - eine Rechnung für ein Hotel im Tiroler Kirchberg von knapp 14.000 Euro nicht bezahlt zu haben. Und dies über mehrere Jahre.

Neun Tote bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan

Kabul/Islamabad - Bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan sind nach Angaben der dort herrschenden Taliban neun Menschen ums Leben gekommen. Elf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Donnerstag auf der Social-Media-Plattform X mit. Die Taliban-Regierung verurteile den Angriff als Aggression. Man habe Terrorlager an zwei Orten im Nachbarland angegriffen, schrieb das pakistanische Informationsministerium auf der Plattform X.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red