Paketsteuer in Kraft - Händler wollen rechtliche Klärung

Wien - Die heute in Kraft getretene Paketsteuer verteuert viele Online-Bestellungen. Versandhändler mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz in Österreich müssen die Steuer in Höhe von zwei Euro pro Paket oder Bestellung bezahlen. Inklusive Umsatzsteuer sind es 2,40 Euro. Die Handelsbranche lehnt die Paketabgabe ab und erwartet Umsatzrückgänge. Mehrere Online-Händler, darunter Amazon, Otto und Zalando, sehen juristische Mängel bei der Paketabgabe und wollen eine rechtliche Klärung.

Doskozil bei Bablers Treffen mit SPÖ-Landeschefs

Eisenstadt - Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil, bekannt für seine mitunter scharfe Kritik an der Bundespartei, wird am Sonntag am Treffen des Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler mit den Landesspitzen teilnehmen. Das erklärte eine Sprecherin Doskozils am Donnerstag auf APA-Anfrage. Inhaltliche Infos oder ein Statement im Vorfeld gab es am Donnerstag nicht. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) setzt indes "auf vertrauensvolle Gespräche".

Russische Drohnen schlugen in Schule und Brücke in Kiew ein

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Luftangriff ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eine Drohne in einem Schulgebäude eingeschlagen. "Die russischen Missgeburten greifen weiter das Leben unseres Landes, ukrainische Kinder, unsere Schulen an", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf sozialen Netzwerken. Zudem gab es laut Behördenangaben in Kiew zwei Drohneneinschläge nahe einem Stützpfeiler der Südbrücke über den Fluss Dnipro.

EU-Innenminister machen Weg frei für umstrittene Return Hubs

Brüssel/Luxemburg - Die EU-Innenministerinnen und -minister haben am Donnerstag in Luxemburg das finale grüne Licht für das umstrittene "EU-Abschiebegesetz" gegeben. Das vor einem Jahr von Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) präsentierte Gesetz ermöglicht schnellere und effizientere Rückführungen von Menschen aus Drittstaaten, die sich illegal in der EU aufhalten. Auch Rückführzentren in Drittstaaten können nun errichtet werden. Das EU-Parlament hatte der Verordnung bereits zugestimmt.

Hintergründe bei Flydubai-Vorfall: weiter unklar

Tel Aviv - Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung in einem Cockpit einer Maschine der emiratischen Fluggesellschaft Flydubai sind die Hintergründe weiter unklar. Die emiratischen Behörden haben Ermittlungen eingeleitet, Motiv und Absichten des mutmaßlichen Angreifers, eines Piloten aus dem Oman, sind noch immer ungeklärt. Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu sagte, der Angreifer sei islamistisch radikalisiert.

Neue Spritpreisbremse in Kraft - Sprit zuvor teurer

Wien - Am heutigen Donnerstag tritt die zweimonatige Spritpreisbremse der Bundesregierung in Kraft, die vorläufig bis zum 30. November befristet ist. In den zwei Monaten soll der Spritpreis um 12 Cent je Liter fallen. Zuvor sind die Preise aber noch gestiegen. Kostete der Liter Diesel am Dienstag 2,249 Euro, waren es am Mittwoch 2,252 Euro. Bei Superbenzin waren es vorgestern 1,939 Euro, gestern wurden 1.944 Euro verrechnet, geht aus den aktuellen Zahlen der E-Control hervor.

Arbeitslosigkeit nimmt weiter zu - 381.200 ohne Job

Wien - Die Arbeitslosigkeit hat im September weiter zugenommen. Die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmenden stieg auf rund 381.200, ein Plus von 6.000 Personen oder 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies betraf beinahe alle Altersgruppen und Bundesländer mit Ausnahme von Wien, wie das Arbeitsmarktservice (AMS) am Donnerstag mitteilte. Gegenüber dem Vormonat August 2026 kam es ebenfalls zu einem Anstieg, damals waren 375.730 Personen auf Jobsuche.

Breite Kritik an neuen Einsparungsideen zu Gesundheitskasse

Wien - Neue Einsparungsvorschläge bei der Gesundheitskasse ÖGK haben am Donnerstag für scharfe Kritik gesorgt. Ein von den Grünen publik gemachtes Papier der ÖVP-dominierten ÖGK-Dienstgeberseite sieht u.a. ein Aus der Wahlarzt-Kostenerstattung und Selbstbehalte beim Arzt vor. Während ÖGK-Obmann Peter McDonald die Überlegungen verteidigte, kam von Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) ein Nein. "Mit uns nicht", sagte ÖGK-Obmann Andreas Huss. Kritik kam auch von Grünen und FPÖ.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red