Paketsteuer in Kraft - Händler wollen rechtliche Klärung

Wien - Die am Donnerstag in Kraft getretene Paketsteuer verteuert viele Online-Bestellungen. Versandhändler mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz in Österreich müssen die Steuer in Höhe von zwei Euro pro Paket oder Bestellung bezahlen. Inklusive Umsatzsteuer sind es 2,40 Euro. Die Handelsbranche lehnt die Paketabgabe ab und erwartet Umsatzrückgänge. Mehrere Online-Händler, darunter Amazon, Otto und Zalando, sehen juristische Mängel bei der Paketabgabe und wollen eine rechtliche Klärung.

Doskozil bei Bablers Treffen mit SPÖ-Landeschefs

Eisenstadt - Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil, bekannt für seine mitunter scharfe Kritik an der Bundespartei, wird am Sonntag am Treffen des Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler mit den Landesspitzen teilnehmen. Das erklärte eine Sprecherin Doskozils am Donnerstag auf APA-Anfrage. Inhaltliche Infos oder ein Statement im Vorfeld gab es am Donnerstag nicht. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) setzt indes "auf vertrauensvolle Gespräche".

Mutmaßlicher Entführer der Familie Shoham "eliminiert"

Wien - Der mutmaßliche Entführer der Familie des Austro-Israelis Tal Shoham ist von der israelischen Armee laut deren Angaben "eliminiert" worden. Wie die israelischen Streitkräfte (Israel Defense Forces, IDF) Donnerstagnachmittag auf X posteten, handelt es sich dabei um Muhammad Jamal Mahmoud Abu Al-Shaar von der Terrororganisation Hamas. Er drang während des Massakers vom 7. Oktober 2023 gemeinsam mit Musab Abd al-Jalil Saqib Balbisi vom Islamischen Jihad in Israel ein.

EU-Innenminister machen Weg frei für umstrittene Return Hubs

Brüssel/Luxemburg - Die EU-Innenministerinnen und -minister haben am Donnerstag in Luxemburg das finale grüne Licht für das umstrittene "EU-Abschiebegesetz" gegeben. Das vor einem Jahr von Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) präsentierte Gesetz ermöglicht schnellere und effizientere Rückführungen von Menschen aus Drittstaaten, die sich illegal in der EU aufhalten. Auch Rückführzentren in Drittstaaten können nun errichtet werden. Das EU-Parlament hatte der Verordnung bereits zugestimmt.

Meinl-Reisinger bei Westbalkan-Treffen in Montenegro

Podgorica/Budva/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Donnerstag in Montenegro an einem Außenministertreffen zur geplanten EU-Erweiterung auf dem westlichen Balkan teilgenommen. In der Nähe des Küstenortes Budva trafen sich die Politiker im seit 2014 laufenden "Berlin Prozess". Dabei setzen sich die Teilnehmer dafür ein, die regionale Zusammenarbeit mit den sechs Ländern zu fördern. Meinl-Reisinger betonte die Bedeutung einer europäischen Perspektive für die Westbalkan-Länder.

Neue Crew zur Raumstation ISS unterwegs

Cape Canaveral (Florida)/Washington - Zwei US-Astronauten, ein Kanadier und ein russischer Kosmonaut sind am Donnerstag zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Die Crew-13 startete mit einer Falcon-9-Rakete von SpaceX von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA sollen sie die ISS acht Stunden später erreichen, dies wäre ein Rekord für ein US-Raumschiff. Die vier Raumfahrer sollen etwa sechs Monate lang auf der ISS bleiben.

Ransomware-Gruppe "KillSec" in Europa zerschlagen

Hamburg/Den Haag - Bei einer internationalen Operation gegen eine Cybercrime-Gruppierung haben Polizeibehörden in Europa drei Tatverdächtige, darunter einen 16-Jährigen, festgenommen. Zudem seien in Griechenland, Rumänien, Spanien und Großbritannien acht Objekte durchsucht worden, teilte die Polizei Hamburg am Donnerstag mit. Dabei seien Server, Endgeräte, Datenbestände und Vermögenswerte sichergestellt worden.

Ukraine: Jeden Tag zwei Angriffe auf Gesundheitsdienste

Bad Hofgastein - Seit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands Ende Februar 2022 sind in der Ukraine rund 3.300 militärische Attacken auf Gesundheitsdienste verübt worden. Das sind rund zwei pro Tag, sagte der Leiter des Ukraine-Büros der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Jarno Habicht, am Donnerstag beim European Health Forum Gastein (EHFG). Europa müsse mit einem guten öffentlichen Gesundheitssystem auf Konflikte vorbereitet sein, betonte Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ).

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red