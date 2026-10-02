Rekord an Hitzetoten mit 995 Opfern im heurigen Hitzesommer

Wien - Noch nie seit Beginn des Hitzemortalitätsmonitorings im Jahr 2017 ist die geschätzte Zahl der mit Hitze in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Österreich für die Monate Juni bis August so hoch gewesen wie heuer. Nach der aktuellen Auswertung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wird die Zahl der hitzebedingten Toten für den Zeitraum auf 995 geschätzt. Das 95-Prozent-Unsicherheitsintervall reicht von 625 bis 1.276 Todesfällen, so die AGES am Freitag.

ÖFB-Team erkämpft in Irland nach 0:2-Rückstand ein 2:2

Dublin - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League auswärts gegen Irland nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 erkämpft und damit die Tabellenführung in Gruppe 3 der Liga B verteidigt. Die "Joker" Alexander Prass (71.) und Michael Gregoritsch (77.) egalisierten am Donnerstag vor 45.784 Fans in Dublin die Führung der Auswahl von der Grünen Insel durch Troy Parrott (12., 45./Elfmeter). Weiter geht es für das ÖFB-Team am Sonntag in Prishtina gegen den Kosovo.

Beide Flydubai-Piloten mittlerweile in den Emiraten

Riad/Tel Aviv/Jerusalem - Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung in einem Cockpit einer Maschine der emiratischen Fluggesellschaft Flydubai befinden sich beide Piloten nach Angaben aus Saudi-Arabien mittlerweile in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Die israelische Regierung geht von einem jihadistischen Terroranschlag aus. Indes leiteten Behörden der VAE Ermittlungen ein. Sie sehen sich zuständig, da die Maschine in dem Golfstaat registriert sei.

Macron und Milei beraten über Rohstoffe und Investitionen

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seinen argentinischen Kollegen Javier Milei am Donnerstag zu Wirtschaftsgesprächen in Paris empfangen. Dabei berieten die beiden Staatschefs nach Angaben des französischen Präsidialamts unter anderem über Rohstoffe wie Lithium und Kupfer. Der französische Energiekonzern TotalEnergies kündigte Investitionen von knapp zehn Milliarden Dollar (8,8 Milliarden Euro) in dem südamerikanischen Land an.

Putin will Donbass in weniger als eineinhalb Jahren erobern

Moskau - Kremlchef Wladimir Putin hat die komplette Eroberung des ukrainischen Donbass-Gebiets in weniger als eineinhalb Jahren angekündigt. Zugleich gehe er davon aus, "dass dies angesichts des Vormarsches unserer Truppen viel früher geschehen wird", sagte Putin beim internationalen Waldai-Diskussionsforum. Demnach verbleiben aktuell etwa elf Prozent der Region unter ukrainischer Kontrolle. Er warf Kiew vor, sinnlos Menschen für den Kampf um ukrainisches Staatsgebiet zu opfern.

Knapp 2.000 Festnahmen bei Schulprotesten in Frankreich

Paris - Bei Schulprotesten in Frankreich sind 1.949 Menschen festgenommen worden. Den meisten werde Gewalt - etwa gegen Einsatzkräfte - vorgeworfen, hieß es aus dem Innenministerium. 305 Polizisten und Gendarmen wurden verletzt. Am Freitag sollen wegen des Protests mehr als 400 Schulen geschlossen bleiben und nur Fernunterricht anbieten, sagte Bildungsminister �douard Geffray. Ihm zufolge wurden seit Beginn der Proteste 170 Schüler und 65 Menschen aus dem Bildungswesen verletzt.

EU-Justizminister beraten Reform von Eurojust

Luxemburg/Brüssel - Die Justizministerinnen und -minister der EU werden bei ihrem Treffen am Freitag in Luxemburg die geplante Reform von Eurojust, der EU-Agentur zur Zusammenarbeit in Strafsachen, besprechen. Ein Ziel ist, Eurojust fit im Kampf gegen Kriminalitätsformen wie Cybercrime zu machen. Die Agentur soll auch selbstständiger arbeiten können. Verabschieden wollen die Minister Schlussfolgerungen zur Bekämpfung von Rassismus. Österreich wird von Ministerin Anna Sporrer (SPÖ) vertreten.

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red