Inflation erhöhte sich im September auf 3,6 Prozent

Wien - Die Teuerung ist im September weiter angestiegen. Treibstoff- und Heizölpreise sind weiterhin Inflationstreiber und erhöhten die Inflationsrate voraussichtlich auf 3,6 Prozent, ergab eine Schnellschätzung der Statistik Austria vom Freitag. Im August hatte sie noch 3,2 Prozent betragen.

Rekord an Hitzetoten mit 995 Opfern im heurigen Hitzesommer

Wien - Noch nie seit Beginn des Hitzemortalitätsmonitorings im Jahr 2017 ist die geschätzte Zahl der mit Hitze in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Österreich für die Monate Juni bis August so hoch gewesen wie heuer. Nach der aktuellen Auswertung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wird die Zahl der hitzebedingten Toten für den Zeitraum auf 995 geschätzt. Das 95-Prozent-Unsicherheitsintervall reicht von 625 bis 1.276 Todesfällen, so die AGES am Freitag.

Russland: Ukraine greift Industrieanlagen in Wolgograd an

Wolgograd/Ismajil/Moskau - Die Ukraine hat in der Nacht auf Freitag Industrieanlagen in der Stadt Wolgograd mit Drohnen angegriffen. Dies gab der örtliche Gouverneur bekannt. Dabei sei ihm zufolge ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen und eine Person verletzt worden. Indessen meldete Russland Attacken auf Infrastruktur und Militärlogistik in der Ukraine. Laut Kiews Stadtverwaltung tötete ein Drohnenangriff auf ein Wohnhaus mindestens eine Person und verletzte weitere.

Unbekannte brechen in Innsbrucker Waffengeschäft ein

Innsbruck/Mittenwald - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in ein Waffengeschäft in Innsbruck eingebrochen. Ob es ihnen gelungen war, letztlich auch Waffen zu stehlen, war vorerst unklar, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Offenbar dürften aber Vitrinen eingeschlagen worden sein. Schließlich flüchteten die Täter mit einem Pkw über den Zirler Berg ins benachbarte Bayern. Dort verunfallten sie und flüchteten zu Fuß weiter, wie die Polizei Oberbayern Süd mitteilte.

Pike nach gescheiterter Hinrichtung in kritischem Zustand

Nashville (Tennessee) - Nach der gescheiterten Hinrichtung in Tennessee befindet sich die zum Tode verurteilte Christa Pike ihren Anwälten zufolge in kritischem Zustand. Ihnen sei gesagt worden, dass Pike lebensrettende medizinische Behandlung erhalte, teilten ihre Anwälte in einer Pressekonferenz mit. Gouverneur Bill Lee setzte nach dem Vorfall alle weiteren Hinrichtungen für den Rest des Jahres aus und ordnete eine umfassende Untersuchung durch eine externe Stelle an.

EU-Justizminister beraten Reform von Eurojust

Luxemburg/Brüssel - Die Justizministerinnen und -minister der EU werden bei ihrem Treffen am Freitag in Luxemburg die geplante Reform von Eurojust, der EU-Agentur zur Zusammenarbeit in Strafsachen, besprechen. Ein Ziel ist, Eurojust fit im Kampf gegen Kriminalitätsformen wie Cybercrime zu machen. Die Agentur soll auch selbstständiger arbeiten können. Verabschieden wollen die Minister Schlussfolgerungen zur Bekämpfung von Rassismus. Österreich wird von Ministerin Anna Sporrer (SPÖ) vertreten.

Nasa: Astronauten erreichen ISS in Rekordzeit

Washington - In Rekordzeit hat eine US-Raumkapsel die Internationale Raumstation ISS erreicht. Nur 7 Stunden und 55 Minuten nach dem Start dockte die Raumkapsel "Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX an der ISS an - laut der US-Raumfahrtbehörde Nasa ist das die schnellste Zeitspanne vom Start bis zum Andocken eines US-Raumschiffs in der Geschichte der ISS.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red