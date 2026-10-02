Rekord mit geschätzt 995 Hitzetoten im heurigen Hitzesommer

Wien - Noch nie seit Beginn des Hitzemortalitätsmonitorings im Jahr 2017 ist die geschätzte Zahl der mit Hitze in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Österreich für die Monate Juni bis August so hoch gewesen wie heuer. Nach der aktuellen Auswertung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wird die Zahl der hitzebedingten Toten für den Zeitraum auf 995 geschätzt. Das 95-Prozent-Unsicherheitsintervall reicht von 625 bis 1.276 Todesfällen, so die AGES am Freitag.

Sommer in Westeuropa so heiß wie nie zuvor

Bonn - Der Sommer in Westeuropa war so heiß und trocken wie nie zuvor. Wie der EU-Klimadienst Copernicus am Freitag mitteilte, kletterten die Temperaturen in mehr als der Hälfte Westeuropas an 17 Tagen auf über 30 Grad. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurden nur sieben solcher extremen Hitzetage gezählt, beim bisherigen Rekord im Jahr 2003 waren es elf.

Inflation erhöhte sich im September auf 3,6 Prozent

Wien - Die Teuerung ist im September weiter angestiegen. Treibstoff- und Heizölpreise sind weiterhin Inflationstreiber und erhöhten die Inflationsrate auf 3,6 Prozent, ergab eine Schnellschätzung der Statistik Austria vom Freitag. Im August hatte sie noch 3,2 Prozent betragen.

Finanzministerium erwartet nur mehr 4,1 Prozent Defizit

Wien - Das Finanzministerium hat seine Defizitprognose leicht verbessert. Statt bisher 4,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts geht man nun von einem Budgetdefizit von 4,1 Prozent bzw. von 21,4 Mrd. Euro im heurigen Jahr aus, wie das Ministerium am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Grund dafür ist ein höheres BIP. Man bleibe damit mit den Budgetzielen auf Kurs, aber zusätzliche finanzielle Spielräume seien keine vorhanden, betonte das Finanzministerium.

Treibstoffpreise zum Start der Spritpreisbremse gesunken

Wien - Zur Neuauflage der Spritpreisbremse sind die Preise an den Zapfsäulen spürbar gesunken. Die Regulierungsbehörde E-Control registrierte am Donnerstag für Diesel einen Durchschnittswert von 2,169 Euro je Liter, Superbenzin notierte bei 1,862 Euro. Am Mittwoch hatte ein Liter Diesel noch 2,250 Euro gekostet, ein Liter Super 1,943 Euro, geht aus Daten der Behörde hervor.

Schulproteste in Frankreich: Regierung sucht Ausweg

Paris - Nach tagelangen teils gewaltsamen Schulprotesten in Frankreich versucht die Regierung, die Lage in den Griff zu bekommen. Bildungsminister �douard Geffray will mit Vertretern von Gymnasiasten und Studierenden zusammenkommen, um über deren Forderungen zu sprechen. Justizminister G�rald Darmanin droht hingegen, Eltern sollten für die durch ihre Kinder bei den Demonstrationen entstandenen Schäden zahlen.

SPÖ: Doskozil erwartet keine Personal-Lösung am Sonntag

Oberwart - Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil geht nicht davon aus, dass es bei dem Treffen mit dem Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler eine personelle Lösung für die SPÖ-Spitze geben wird. Beim Treffen der Landesparteichefs davor gehe es darum, sich abzustimmen, dies sei ein normaler Vorgang, stellte er am Rande einer Pressekonferenz am Freitag in Oberwart fest.

Russland: Ukraine greift Industrieanlagen in Wolgograd an

Wolgograd/Ismajil/Moskau - Die Ukraine hat in der Nacht auf Freitag Industrieanlagen in der Stadt Wolgograd mit Drohnen angegriffen. Dies gab der örtliche Gouverneur bekannt. Dabei sei ihm zufolge ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen und eine Person verletzt worden. Indessen meldete Russland Attacken auf Infrastruktur und Militärlogistik in der Ukraine. Laut Kiews Stadtverwaltung tötete ein Drohnenangriff auf ein Wohnhaus mindestens eine Person und verletzte weitere.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red