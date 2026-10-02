SPÖ: Zeiler wirbt in Offenem Brief um Unterstützung

Oberwart - Nach Kritik an der Art der Bekanntgabe seiner Ambitionen auf den SPÖ-Chefsessel wirbt Medienmanager Gerhard Zeiler nun in einem Offenen Brief um die Unterstützung der SPÖ-Mitglieder. "Die SPÖ ist auf dem Weg, bundespolitisch irrelevant zu werden", beklagt Zeiler in dem Schreiben, das der APA vorliegt und das am Freitag auf einer Website veröffentlicht wird. Es gebe keinen anderen Weg, "als JETZT die Veränderung herbeizuführen", befand er. "Die SPÖ muss in die Mitte rücken."

Inflation erhöhte sich im September auf 3,6 Prozent

Wien - Die Teuerung ist im September weiter gestiegen. Treibstoff- und Heizölpreise sind weiterhin Inflationstreiber und erhöhten die Inflationsrate auf 3,6 Prozent, ergab eine Schnellschätzung der Statistik Austria vom Freitag. Im August hatte sie noch 3,2 Prozent betragen.

Regierungsparteien konkretisieren Wasserentnahmeregister

Wien - Künftig soll ein digitales Register den Überblick über die Wasserentnahmen im Land verbessern und präziser analysierbar machen, etwa um für Dürreperioden konkreter planen zu können. Der Verordnungsentwurf zum im Regierungsprogramm angekündigten Wasserentnahmeregister gehe jetzt in Begutachtung, sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz in Wien. Erste verpflichtende Einmeldungen sind für 2029 geplant. NGOs fordern mehr Tempo.

Verdächtige nach Einbruch in Waffengeschäft festgenommen

Innsbruck/Mittenwald - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in ein Waffengeschäft in Innsbruck eingebrochen. Ob es ihnen gelungen ist, letztlich auch Waffen zu stehlen, war vorerst unklar, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Offenbar dürften aber Vitrinen eingeschlagen worden sein. Schließlich flüchteten die Täter mit einem Pkw über den Zirler Berg ins benachbarte Bayern. Am Vormittag wurden dann zwei Tatverdächtige festgenommen, berichtete die Polizei Oberbayern Süd.

Russland verstärkt Angriffe auf Infrastruktur in Kiew

Wolgograd/Ismajil/Moskau - Bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist am Freitag ein Mensch getötet worden. Zudem wurden zwei Personen verletzt, wie die Behörden mitteilten. Infolge der Angriffe mussten zwei wichtige Brücken über den Fluss Dnipro, der die Stadt teilt, vorübergehend gesperrt werden. Russland verstärkt damit vor dem Winter seine Angriffe auf die Infrastruktur der Hauptstadt.

Schulproteste in Frankreich: Regierung sucht Ausweg

Paris - Nach tagelangen teils gewaltsamen Schulprotesten in Frankreich versucht die Regierung, die Lage in den Griff zu bekommen. Bildungsminister �douard Geffray will mit Vertretern von Gymnasiasten und Studierenden zusammenkommen, um über deren Forderungen zu sprechen. Justizminister G�rald Darmanin droht hingegen, Eltern sollten für die durch ihre Kinder bei den Demonstrationen entstandenen Schäden zahlen.

Finanzministerium erwartet nur mehr 4,1 Prozent Defizit

Wien - Das Finanzministerium hat seine Defizitprognose leicht verbessert. Statt bisher 4,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts geht man nun von einem Budgetdefizit von 4,1 Prozent bzw. von 21,4 Mrd. Euro im heurigen Jahr aus, wie das Ministerium am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Grund dafür ist ein höheres BIP. Man bleibe damit mit den Budgetzielen auf Kurs, aber zusätzliche finanzielle Spielräume seien keine vorhanden, betonte das Finanzministerium.

Mehr als 4.000 Ebola-Tote im Kongo

Kinshasa/Bunia/Kampala - In der Demokratischen Republik Kongo sind nach Regierungsangaben inzwischen mehr als 4.000 Menschen an Ebola gestorben. Zudem gebe es mittlerweile 8.300 bestätigte Infektionsfälle in sieben Provinzen, teilte die Regierung am Freitag mit. Mehr als 2.000 Patienten seien bisher genesen. Es handelt sich um den schwersten Ebola-Ausbruch in der Geschichte des zentralafrikanischen Landes.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red