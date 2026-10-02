SPÖ: Zeiler wirbt in Offenem Brief um Unterstützung

Oberwart - Nach Kritik an der Art der Bekanntgabe seiner Ambitionen auf den SPÖ-Chefsessel wirbt Medienmanager Gerhard Zeiler nun in einem Offenen Brief um die Unterstützung der SPÖ-Mitglieder. "Die SPÖ ist auf dem Weg, bundespolitisch irrelevant zu werden", beklagt Zeiler in dem Schreiben, das der APA vorliegt und das am Freitag auf einer Website veröffentlicht wird. Es gebe keinen anderen Weg, "als JETZT die Veränderung herbeizuführen", befand er. "Die SPÖ muss in die Mitte rücken."

Inflation erhöhte sich im September auf 3,6 Prozent

Wien - Die Teuerung ist im September weiter gestiegen. Treibstoff- und Heizölpreise sind weiterhin Inflationstreiber und erhöhten die Inflationsrate auf 3,6 Prozent, ergab eine Schnellschätzung der Statistik Austria vom Freitag. Im August hatte sie noch 3,2 Prozent betragen.

Weltweite Lebenserwartung fast wieder auf Vor-Corona-Stand

Genf - Die weltweite Lebenserwartung liegt nach UNO-Angaben inzwischen fast wieder auf dem Niveau von vor der Coronapandemie. Laut der am Freitag von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Zahlen lag sie 2023 bei 73,3 Jahren. Dieser Wert reicht nahe an die 73,4 Jahre von 2019 heran. Während der Coronapandemie war die weltweite Lebenserwartung 2021 auf 71,5 Jahre gesunken. Die Zahl der "bei guter Gesundheit" verbrachten Lebensjahre erholte sich langsamer.

Hitze und Dürre sorgten für schwache Erdäpfelernte

Niederhollabrunn - Die über Wochen hinweg anhaltende Hitze und allgemeine Dürre haben die Erdäpfelernte heuer schwach ausfallen lassen. Ausgegangen wird auf Basis einer von der Statistik Austria veröffentlichten Schätzung von einer Gesamtmenge von 468.000 Tonnen, 813.000 Tonnen waren es im Vorjahr. Als zusätzliches Problem wurde am Freitag beim Erntegespräch der Landwirtschaftskammer NÖ der Drahtwurm geortet. Gefordert wurde u.a. eine zukunftsfähige Wasserinfrastruktur.

Verdächtige nach Einbruch in Waffengeschäft festgenommen

Innsbruck/Mittenwald - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in ein Waffengeschäft in Innsbruck eingebrochen. Dabei wurden auch Waffen gestohlen, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Offenbar waren Vitrinen eingeschlagen worden. Schließlich flüchteten die Täter mit einem Pkw über den Zirler Berg ins benachbarte Bayern. Am Vormittag wurden dann zwei Tatverdächtige festgenommen, berichtete die Polizei Oberbayern Süd. In dem Auto wurde eine "große Anzahl an Langwaffen" sichergestellt.

Regierungsparteien konkretisieren Wasserentnahmeregister

Wien - Künftig soll ein digitales Register den Überblick über die Wasserentnahmen im Land verbessern und präziser analysierbar machen, etwa um für Dürreperioden konkreter planen zu können. Der Verordnungsentwurf zum im Regierungsprogramm angekündigten Wasserentnahmeregister gehe jetzt in Begutachtung, sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz in Wien. Erste verpflichtende Einmeldungen sind für 2029 geplant. NGOs fordern mehr Tempo.

Mehr als 4.000 Ebola-Tote im Kongo

Kinshasa/Bunia/Kampala - In der Demokratischen Republik Kongo sind nach Regierungsangaben inzwischen mehr als 4.000 Menschen an Ebola gestorben. Zudem gebe es mittlerweile 8.300 bestätigte Infektionsfälle in sieben Provinzen, teilte die Regierung am Freitag mit. Mehr als 2.000 Patienten seien bisher genesen. Es handelt sich um den schwersten Ebola-Ausbruch in der Geschichte des zentralafrikanischen Landes.

EU-Staaten beraten über Freigabe von Dieselreserven

Brüssel - EU-Mitgliedstaaten haben am Freitag über einen Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Freigabe zusätzlicher Dieselreserven beraten. Sie reagieren damit auf Druck aus den USA, das Angebot zu erhöhen und so die steigenden Kraftstoffpreise zu senken. Die Initiative sieht vor, dass die europäischen Staaten 50 Millionen Barrel Diesel freigeben, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red