SPÖ: Zeiler wirbt in Offenem Brief um Unterstützung

Oberwart - Nach Kritik an der Art der Bekanntgabe seiner Ambitionen auf den SPÖ-Chefsessel wirbt Medienmanager Gerhard Zeiler nun in einem Offenen Brief um die Unterstützung der SPÖ-Mitglieder. "Die SPÖ ist auf dem Weg, bundespolitisch irrelevant zu werden", beklagt Zeiler in dem Schreiben, das der APA vorliegt und das am Freitag auf einer Website veröffentlicht wird. Es gebe keinen anderen Weg, "als JETZT die Veränderung herbeizuführen", befand er. "Die SPÖ muss in die Mitte rücken."

G7 geben bis zu 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl frei

Paris - Die G7-Staaten haben sich auf die Freigabe von bis zu 100 Mio. Barrel (je 159 Liter) Diesel und Rohöl geeinigt, um die angespannten Energiemärkte zu entlasten. Die Freigabe über die Internationale Energieagentur (IEA) soll unverzüglich und über einen Zeitraum von vier Monaten erfolgen, teilten die G7 in einer Erklärung am Freitag mit. Zudem ist eine vorgezogene, erhebliche Freigabe von Diesel innerhalb der ersten 20 Tage durch die G7-Mitglieder und ihre Partner geplant.

Schulproteste in Frankreich halten weiter an

Paris - Nach tagelangen teils gewaltsamen Schulprotesten in Frankreich versucht die Regierung, die Lage in den Griff zu bekommen. Bildungsminister �douard Geffray will mit Vertretern von Gymnasiasten und Studierenden zusammenkommen, um über deren Forderungen zu sprechen. Justizminister G�rald Darmanin droht hingegen, Eltern sollten für die durch ihre Kinder bei den Demonstrationen entstandenen Schäden zahlen. An mehr als 500 Schulen gingen die Proteste Berichten zufolge weiter.

Verdächtige nach Einbruch in Waffengeschäft festgenommen

Innsbruck/Mittenwald - Offenbar drei Täter sind in der Nacht auf Freitag in ein Waffengeschäft in Innsbruck eingebrochen. Dabei wurden sowohl etliche Lang- als auch Kurzwaffen gestohlen, hieß es vom Landeskriminalamt zur APA. Zuvor waren Vitrinen eingeschlagen worden. Schließlich flüchteten die Täter mit einem Pkw über den Zirler Berg nach Bayern. Am Vormittag wurden dann zwei Tatverdächtige festgenommen, am Nachmittag ein weiterer. Im Auto fand man eine "große Anzahl an Langwaffen".

Regierungsparteien konkretisieren Wasserentnahmeregister

Wien - Künftig soll ein digitales Register den Überblick über die Wasserentnahmen im Land verbessern und präziser analysierbar machen, etwa um für Dürreperioden konkreter planen zu können. Der Verordnungsentwurf zum im Regierungsprogramm angekündigten Wasserentnahmeregister gehe jetzt in Begutachtung, sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz in Wien. Erste verpflichtende Einmeldungen sind für 2029 geplant. NGOs fordern mehr Tempo.

Weltweite Lebenserwartung fast wieder auf Vor-Corona-Stand

Genf - Die weltweite Lebenserwartung liegt nach UNO-Angaben inzwischen fast wieder auf dem Niveau von vor der Coronapandemie. Laut der am Freitag von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Zahlen lag sie 2023 bei 73,3 Jahren. Dieser Wert reicht nahe an die 73,4 Jahre von 2019 heran. Während der Coronapandemie war die weltweite Lebenserwartung 2021 auf 71,5 Jahre gesunken. Die Zahl der "bei guter Gesundheit" verbrachten Lebensjahre erholte sich langsamer.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red