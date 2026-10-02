Schülerproteste versetzen französische Regierung in Sorge

Paris - Die anhaltenden und von massiver Gewalt begleiteten Schülerproteste setzen die französische Regierung zunehmend in Sorge. Bildungsminister �douard Geffray appellierte am Freitag an die Eltern, ihre Kinder von den Blockaden abzuhalten. "Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Kinder nicht mehr auf der Straße sind, weil sie dort in Gefahr sind", sagte Geffray am Freitag dem Sender BFM. Unterdessen wurden brutale Angriffe auf Sicherheitskräfte bekannt.

SPÖ: Zeiler wirbt in Offenem Brief um Unterstützung

Oberwart - Nach Kritik an der Art der Bekanntgabe seiner Ambitionen auf den SPÖ-Chefsessel wirbt Medienmanager Gerhard Zeiler nun in einem Offenen Brief um die Unterstützung der SPÖ-Mitglieder. "Die SPÖ ist auf dem Weg, bundespolitisch irrelevant zu werden", beklagt Zeiler in dem Schreiben, das der APA vorliegt und das am Freitag auf einer Website veröffentlicht wird. Es gebe keinen anderen Weg, "als JETZT die Veränderung herbeizuführen", befand er. "Die SPÖ muss in die Mitte rücken."

G7 geben bis zu 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl frei

Paris - Die G7-Staaten haben sich auf die Freigabe von 100 Millionen Barrel (je 159 Liter) Rohöl und Diesel aus ihren strategischen Reserven geeinigt. Damit reagiert das Bündnis auf den Druck der USA, das Angebot zu erhöhen und die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Kraftstoffpreise zu senken.

Spaniens Regierung schlittert wegen Wohnungsnot in die Krise

Madrid - Spaniens linke Minderheitsregierung ist wegen der Wohnungsnot im Lande in eine schwere Krise geschlittert. Zwei Dekrete, mit denen die Regierung gegen steigende Mieten und Zwangsräumungen vorgehen wollte, scheiterten im Parlament am Widerstand konservativer und rechtspopulistischer Abgeordneter. Mit Nein votierten bei namentlicher Abstimmung die konservative Volkspartei PP, die rechtspopulistische Vox, die katalanische Separatistenpartei Junts sowie zwei weitere Abgeordnete.

Zivilschutz-Probealarm: 8.300 Sirenen heulen am Samstag

Wien - Am Samstag wird in Österreich erneut ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" landesweit die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" von rund 8.300 Feuerwehrsirenen ausgestrahlt. Die jährliche Probe der Signaltöne dient der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems und soll die Bevölkerung mit den Signalen vertraut machen.

Verbot von "politischem Islam" nimmt Form an

Wien - Das von der ÖVP vorangetriebene Verbot des "politischen Islams" nimmt Form an. Eine 24 Punkte umfassende Punktation zum Verbot sei fertig und werde in der Koalition besprochen, bestätigte man der APA im Büro der zuständigen Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) am Freitagabend mehrere Medienberichte. Diese enthält bereits bekannte Forderungen Bauers, wie ein Verbot der Muslimbruderschaft und der Hamas und stärkere Aufsicht des islamischen Religionsunterrichts.

Regierungsparteien konkretisieren Wasserentnahmeregister

Wien - Künftig soll ein digitales Register den Überblick über die Wasserentnahmen im Land verbessern und präziser analysierbar machen, etwa um für Dürreperioden konkreter planen zu können. Der Verordnungsentwurf zum im Regierungsprogramm angekündigten Wasserentnahmeregister gehe jetzt in Begutachtung, sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz in Wien. Erste verpflichtende Einmeldungen sind für 2029 geplant. NGOs fordern mehr Tempo.

Meinl-Reisinger in Montenegro: EU-Beitritt "in Reichweite"

Podgorica/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Freitag in Montenegro die Fortschritte des Landes am Weg in die Europäische Union betont. "Der EU-Beitritt Montenegros ist in Reichweite. Jetzt geht es darum, die letzten Meter mit voller Entschlossenheit zu gehen", teilte das Ministerium nach einem Austausch im Slavkov-Format mit. Mit ihren Amtskollegen aus Tschechien und der Slowakei traf Meinl-Reisinger in der Hauptstadt Podgorica auf montenegrinische Spitzenpolitiker.

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red