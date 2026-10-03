G7 geben bis zu 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl frei

Paris - Die G7-Staaten haben sich auf die Freigabe von 100 Millionen Barrel (je 159 Liter) Rohöl und Diesel aus ihren strategischen Reserven geeinigt. Damit reagiert das Bündnis auf den Druck der USA, das Angebot zu erhöhen und die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Kraftstoffpreise zu senken.

Mehr Schulcluster durch Abschaffung von Lehrer-Veto

Wien - In Österreich wird jede zehnte öffentliche Pflichtschule von maximal 100 Kindern besucht, ein Viertel der Volksschulen hat höchstens drei Klassen. Um Kleinschulen am Land trotz Schülerschwund erhalten zu können, will Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) Schulcluster, die sich Verwaltung und Lehrerteam teilen, attraktiver machen. In der Reformpartnerschaft hat er sich mit Ländern und Gemeinden auf neue Regeln geeinigt, u.a. sollen Lehrer ihr Veto-Recht verlieren.

Zivilschutz-Probealarm: 8.300 Sirenen heulen am Samstag

Wien - Am Samstag wird in Österreich erneut ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" landesweit die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" von rund 8.300 Feuerwehrsirenen ausgestrahlt. Die jährliche Probe der Signaltöne dient der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems und soll die Bevölkerung mit den Signalen vertraut machen.

Lettland wählt ein neues Parlament

Riga - Überschattet von Sorgen über die nationale Sicherheit und sozialpolitischen Problemen wie steigende Lebenshaltungskosten wählt Lettland am Samstag (ab 6.00 Uhr MESZ) ein neues Parlament. Aufgerufen zur Wahl sind in dem baltischen EU- und NATO-Land rund 1,5 Millionen Wahlberechtigte, die über 100 Sitze in der Volksvertretung Saeima in Riga entscheiden. Den Einzug ins Parlament könnten Umfragen zufolge etwa die Hälfte der 14 antretenden Parteien und Wahlgruppierungen schaffen.

US-Gericht stoppt KI-Nacktbild-Verbot nach Klage von Musks

Washington/San Francisco/USA/Hawthorne - Elon Musks KI-Unternehmen xAI hat am Freitag vor einem US-Berufungsgericht eine einstweilige Verfügung gegen ein Gesetz im Bundesstaat Minnesota erwirkt, das die Erstellung von KI-generierten gefälschten Nacktbildern verbietet. Das Gericht in St. Louis setzte das Gesetz vorerst aus und gab damit einem Antrag von xAI statt. Elon Musks KI-Unternehmen argumentierte, das Gesetz sei verfassungswidrig, da es die durch die US-Verfassung geschützte Meinungsfreiheit einschränke.

Flydubai-Copilot galt zuvor als Sicherheitsrisiko

Abu Dhabi - Der Copilot, der den Piloten des Flydubai-Flugs nach Tel Aviv verletzt haben soll, ist US-Medien zufolge wegen Sicherheitsbedenken zuvor aus seinem früheren Job bei einer Fluggesellschaft im Oman entlassen worden. ABC News berichtet, gestützt auf hochrangige Geheimdienst- und Strafverfolgungsbeamte, dass der Mann von Oman Air suspendiert worden sei, nachdem er als Sicherheitsrisiko eingestuft worden sei.

Gerichtsantrag mit Details zu fehlgeschlagener Hinrichtung

Nashville (Tennessee) - Die im US-Bundesstaat Tennessee zum Tod verurteilte Christa Pike ist laut ihren Anwälten nach ihrer fehlgeschlagenen Hinrichtung weiter bewusstlos und an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Pike sei intubiert und werde in einem Krankenhaus in Nashville künstlich beatmet, schrieben Pikes Anwälte in einem Gerichtsantrag vom Freitag. Die 50-Jährige hätte am Mittwochabend (Ortszeit) mit einer Giftspritze hingerichtet werden sollen.

Südbrücke in Kiew erneut von Drohne getroffen

Kiew (Kyjiw) - Die bereits beschädigte Südbrücke in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist erneut von einer russischen Kampfdrohne getroffen worden. Das teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Freitag auf Telegram mit. Er wies darauf hin, dass die Brücke nach mehreren Angriffen sowohl für den Autoverkehr als auch für U-Bahnen gesperrt bleibe. Die Südbrücke war bereits am Donnerstag von drei Drohnen getroffen worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red