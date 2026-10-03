Grippe-Impfung in Österreich stockt

Wien - Beim öffentlichen Influenza-Impfprogramm kommt es zu Lieferproblemen. Wie die "Kronen Zeitung" am Samstag berichtete könnten rund 868.000 Dosen des Impfstoffs Influvac statt wie vereinbart im Oktober erst Ende November zur Verfügung stehen. Der Hersteller könne derzeit weder den Liefertermin noch die bestellte Menge verbindlich zusagen. "Wir reden die Situation nicht schön: Sie ist ernst", erklärte Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) der Zeitung.

US-Kabinettsmitglieder tagen offenbar geheim zu Iran, Jemen

Washington/Teheran - Führende Kabinettsmitglieder der Regierung von US-Präsident Donald Trump haben sich einem Medienbericht zufolge heimlich zu Beratungen über die nächsten Schritte im Iran-Krieg und dem Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der pro-iranischen Houthi-Miliz im Jemen getroffen. Das berichtete das Nachrichtenportal Axios am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider. Das Treffen auf dem Präsidentenlandsitz Camp David sei von Vizepräsident James Vance geleitet worden.

Letten wählen ein neues Parlament

Riga - Die Bürger Lettlands wählen ein neues Parlament, die Abstimmung hat am Samstag in der Früh begonnen. Überschattet wird sie von sicherheitspolitischen Sorgen und sozialpolitischen Problemen. Rund 1,5 Millionen Wahlberechtigte können über die Verteilung der 100 Sitze in der Saeima in Riga entscheiden. Trotz erwarteten Zugewinnen für populistische Parteien dürfte das in Umfragen vorn liegende Wahlbündnis Vereinigte Liste von Premier Andris Kulbergs die Wahl für sich entscheiden.

Brücke in Kiew erneut von Drohne getroffen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut eine wichtige Brücke in der ukrainischen Hauptstadt Kiew beschädigt. Die Nordbrücke über den Fluss Dnipro sei bei den jüngsten russischen Luftangriffen getroffen worden und jetzt für den Verkehr gesperrt, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko am Samstag. Berichte über Opfer gab es nicht. In den vergangenen Tagen war schon die Südbrücke mehrmals von russischen Drohnen getroffen worden.

Flydubai-Copilot galt zuvor als Sicherheitsrisiko

Abu Dhabi - Der Copilot, der den Piloten des Flydubai-Flugs nach Tel Aviv verletzt haben soll, ist US-Medien zufolge wegen Sicherheitsbedenken zuvor aus seinem früheren Job bei einer Fluggesellschaft im Oman entlassen worden. ABC News berichtet, gestützt auf hochrangige Geheimdienst- und Strafverfolgungsbeamte, dass der Mann von Oman Air suspendiert worden sei, nachdem er als Sicherheitsrisiko eingestuft worden sei.

US-Gericht stoppt KI-Nacktbild-Verbot nach Klage von Musk

Washington/San Francisco/USA/Hawthorne - Elon Musks KI-Unternehmen xAI hat am Freitag vor einem US-Berufungsgericht eine einstweilige Verfügung gegen ein Gesetz im Bundesstaat Minnesota erwirkt, das die Erstellung von KI-generierten gefälschten Nacktbildern verbietet. Das Gericht in St. Louis setzte das Gesetz vorerst aus und gab damit einem Antrag von xAI statt. Elon Musks KI-Unternehmen argumentierte, das Gesetz sei verfassungswidrig, da es die durch die US-Verfassung geschützte Meinungsfreiheit einschränke.

Mehr Schulcluster durch Abschaffung von Lehrer-Veto

Wien - In Österreich wird jede zehnte öffentliche Pflichtschule von maximal 100 Kindern besucht, ein Viertel der Volksschulen hat höchstens drei Klassen. Um Kleinschulen am Land trotz Schülerschwund erhalten zu können, will Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) Schulcluster, die sich Verwaltung und Lehrerteam teilen, attraktiver machen. In der Reformpartnerschaft hat er sich mit Ländern und Gemeinden auf neue Regeln geeinigt, u.a. sollen Lehrer ihr Veto-Recht verlieren.

Zivilschutz-Probealarm: 8.300 Sirenen heulen am Samstag

Wien - Am Samstag wird in Österreich erneut ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" landesweit die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" von rund 8.300 Feuerwehrsirenen ausgestrahlt. Die jährliche Probe der Signaltöne dient der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems und soll die Bevölkerung mit den Signalen vertraut machen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red