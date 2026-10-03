Staatsanwalt sieht in Angriff auf Flydubai-Pilot "Terror"

Abu Dhabi - Der Copilot des auf dem Flug von Dubai nach Tel Aviv notgelandeten Passagierjets hat den Piloten im Cockpit nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit einer Axt angegriffen. Der Täter, einem Insider zufolge ein Bürger Omans, habe versucht, eine "Terrorattacke" auszuführen, sagte der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Arabischen Emirate am Samstag der staatlichen Nachrichtenagentur WAM zufolge.

Tote bei Luftangriff Israels auf Gazastreifen

Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte mindestens fünf Menschen getötet worden. Laut medizinischen Quellen im Shifa-Krankenhaus vom Samstag wurden bei dem Angriff auf eine Wohnung in einem Haus im Westen der Stadt Gaza mindestens fünf weitere Menschen teils schwer verletzt. Unter den Trümmern werde nach weiteren möglichen Opfern gesucht.

Letten wählen ein neues Parlament

Riga - Die Bürger Lettlands wählen ein neues Parlament, die Abstimmung hat am Samstag in der Früh begonnen. Überschattet wird sie von sicherheitspolitischen Sorgen und sozialpolitischen Problemen. Rund 1,5 Millionen Wahlberechtigte können über die Verteilung der 100 Sitze in der Saeima in Riga entscheiden. Trotz erwarteten Zugewinnen für populistische Parteien dürfte das in Umfragen vorn liegende Wahlbündnis Vereinigte Liste von Premier Andris Kulbergs die Wahl für sich entscheiden.

Gerichtsantrag mit Details zu fehlgeschlagener Hinrichtung

Nashville (Tennessee)/Straßburg/Wien - Die im US-Bundesstaat Tennessee zum Tod verurteilte Christa Pike ist laut ihren Anwälten nach ihrer fehlgeschlagenen Hinrichtung weiter bewusstlos und an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Pike sei intubiert und werde in einem Krankenhaus in Nashville künstlich beatmet, schrieben Pikes Anwälte in einem Gerichtsantrag vom Freitag. Die 50-Jährige hätte am Mittwochabend (Ortszeit) mit einer Giftspritze hingerichtet werden sollen.

Grippe-Impfung in Österreich stockt

Wien - Beim öffentlichen Influenza-Impfprogramm kommt es zu Lieferproblemen. Wie die "Kronen Zeitung" am Samstag berichtete könnten rund 868.000 Dosen des Impfstoffs Influvac statt wie vereinbart im Oktober erst Ende November zur Verfügung stehen. Der Hersteller könne derzeit weder den Liefertermin noch die bestellte Menge verbindlich zusagen. "Wir reden die Situation nicht schön: Sie ist ernst", erklärte Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) der Zeitung.

Brücke in Kiew erneut von Drohne getroffen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut eine wichtige Brücke in der ukrainischen Hauptstadt Kiew beschädigt. Die Nordbrücke über den Fluss Dnipro sei bei den jüngsten russischen Luftangriffen getroffen worden und jetzt für den Verkehr gesperrt, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko am Samstag. Berichte über Opfer gab es nicht. In den vergangenen Tagen war schon die Südbrücke mehrmals von russischen Drohnen getroffen worden.

US-Gericht stoppt KI-Nacktbild-Verbot nach Klage von Musk

Washington/San Francisco/USA/Hawthorne - Elon Musks KI-Unternehmen xAI hat am Freitag vor einem US-Berufungsgericht eine einstweilige Verfügung gegen ein Gesetz im Bundesstaat Minnesota erwirkt, das die Erstellung von KI-generierten gefälschten Nacktbildern verbietet. Das Gericht in St. Louis setzte das Gesetz vorerst aus und gab damit einem Antrag von xAI statt. Elon Musks KI-Unternehmen argumentierte, das Gesetz sei verfassungswidrig, da es die durch die US-Verfassung geschützte Meinungsfreiheit einschränke.

US-Kabinettsmitglieder tagen offenbar geheim zu Iran, Jemen

Washington/Teheran - Führende Kabinettsmitglieder der Regierung von US-Präsident Donald Trump haben sich einem Medienbericht zufolge heimlich zu Beratungen über die nächsten Schritte im Iran-Krieg und dem Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der pro-iranischen Houthi-Miliz im Jemen getroffen. Das berichtete das Nachrichtenportal Axios am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider. Das Treffen auf dem Präsidentenlandsitz Camp David sei von Vizepräsident James Vance geleitet worden.

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red