Staatsanwalt sieht in Angriff auf Flydubai-Pilot "Terror"

Abu Dhabi - Der Anschlagsverdacht gegen den Co-Piloten der Flydubai-Maschine hat sich erhärtet. Der Mann habe einen "Terrorakt" geplant, teilte der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Arabischen Emirate, Hamad Saif al-Shamsi, am Samstag aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse mit. Der Co-Pilot habe den Kapitän während des Flugs von Dubai nach Israel mit der Notfallbeil im Cockpit angegriffen. Angaben zum Motiv der Tat machte der Generalstaatsanwalt nicht. Es werde weiter ermittelt.

Tote bei Luftangriff Israels auf Gazastreifen

Gaza - Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte mindestens fünf Menschen getötet worden. Laut medizinischen Quellen im Shifa-Krankenhaus vom Samstag wurden bei dem Angriff auf eine Wohnung in einem Haus im Westen der Stadt Gaza mindestens fünf weitere Menschen teils schwer verletzt. Unter den Trümmern werde nach weiteren möglichen Opfern gesucht.

Iranischer Rial auf historischem Tiefstand

Teheran/Berlin - Die iranische Landeswährung ist angesichts von Krieg und Wirtschaftssanktionen im Sinkflug. Auf dem freien Markt stieg der Wechselkurs für einen Euro erstmals auf die historische Marke von drei Millionen Rial, wie das iranische Finanzportal bon-bast.com am Samstag berichtete.

US-Kabinettsmitglieder tagen offenbar geheim zu Iran, Jemen

Washington/Teheran - Führende Kabinettsmitglieder der Regierung von US-Präsident Donald Trump haben sich einem Medienbericht zufolge heimlich zu Beratungen über die nächsten Schritte im Iran-Krieg und dem Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der pro-iranischen Houthi-Miliz im Jemen getroffen. Das berichtete das Nachrichtenportal Axios am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider. Das Treffen auf dem Präsidentenlandsitz Camp David sei von Vizepräsident James Vance geleitet worden.

Brücke in Kiew erneut von Drohne getroffen

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut eine wichtige Brücke in der ukrainischen Hauptstadt Kiew beschädigt. Die Nordbrücke über den Fluss Dnipro sei bei den jüngsten russischen Luftangriffen getroffen worden und jetzt für den Verkehr gesperrt, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko am Samstag. Berichte über Opfer gab es nicht. In den vergangenen Tagen war schon die Südbrücke mehrmals von russischen Drohnen getroffen worden.

Grippe-Impfung in Österreich stockt

Wien - Beim öffentlichen Influenza-Impfprogramm kommt es zu Lieferproblemen. Wie die "Kronen Zeitung" am Samstag berichtete könnten rund 868.000 Dosen des Impfstoffs Influvac statt wie vereinbart im Oktober erst Ende November zur Verfügung stehen. Der Hersteller könne derzeit weder den Liefertermin noch die bestellte Menge verbindlich zusagen. "Wir reden die Situation nicht schön: Sie ist ernst", erklärte Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) der Zeitung.

Nachbar rettete Bewusstlosen aus brennendem Haus in OÖ

Pasching - Vier Menschen sind bei einem Brand einer Doppelhaushälfte in Pasching (Bezirk Linz-Land) in der Nacht auf Samstag verletzt worden. Ein 66-Jähriger war von einem 24-jährigen Nachbarn aus dem Gebäude über das gemeinsame Stiegenhaus geholt worden. Der Ältere musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Eine 64-Jährige und eine 93-Jährige rettete die Feuerwehr mit einer Drehleiter. Insgesamt kamen vier Menschen ins Spital, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Frau in Ostsibirien starb an der Pest

Moskau - In der russischen Region Irkutsk in Ostsibirien ist eine Frau an den Folgen einer Pesterkrankung gestorben. Der Gouverneur der Region Burjatien, Alexeij Zydenow, erklärte am Freitag in einem Onlinedienst, in der Nachbarregion Irkutsk sei eine Frau an der Pest gestorben. Örtliche Medien berichteten, es handle sich bei der Toten um die 28-jährige Labortechnikerin Daria Tschipilowa. Berichten zufolge mussten dutzende Menschen in Quarantäne.

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red