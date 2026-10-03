Frauenministerin Holzleitner winkt für SPÖ-Spitze ab

Wien - In der SPÖ werden vor dem Treffen zwischen Vizekanzler Andreas Babler und den Länderchefs am Sonntag mehrere Möglichkeiten für den Fall eines Rückzuges des Parteichefs kolportiert. Auch, dass Vizekanzleramt und Parteichefsessel auf vier Hände aufgeteilt werden könnten. Ministerin Eva-Maria Holzleitner winkte gegenüber Ö1 für die SPÖ-Spitze ab: "Nein, ich stehe nicht zur Verfügung." Zuvor gab es bereits von Finanzminister Markus Marterbauer ein Nein zum Vize-Regierungschef.

Staatsanwalt sieht in Angriff auf Flydubai-Pilot "Terror"

Abu Dhabi - Der Anschlagsverdacht gegen den Co-Piloten der Flydubai-Maschine hat sich erhärtet. Der Mann habe einen "Terrorakt" geplant, teilte der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Arabischen Emirate, Hamad Saif al-Shamsi, am Samstag aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse mit. Der Co-Pilot habe den Kapitän während des Flugs von Dubai nach Israel mit der Notfallbeil im Cockpit angegriffen. Angaben zum Motiv der Tat machte der Generalstaatsanwalt nicht. Es werde weiter ermittelt.

Russland warnt Ausländer vor weiteren Angriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat Ausländer und Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen in Kiew erneut aufgefordert, die ukrainische Hauptstadt angesichts bevorstehender neuer Angriffe zu verlassen. Eine vorherige Warnung sei nicht von allen befolgt worden, teilte das Außenministerium in Moskau am Samstag mit. Damit sei jeder, der bleibe, einer "tödlichen Gefahr" durch "massive russische Vergeltungsschläge" ausgesetzt.

Lettland wählt ein neues Parlament

Riga - Lettland wählt am Samstag im Lichte sicherheitspolitischer Sorgen und sozialpolitischer Probleme ein neues Parlament. Nach Angaben der Wahlkommission in Riga gaben bis zu Mittag etwa ein Viertel der rund 1,5 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Trotz erwarteten Zugewinnen für populistische Parteien dürfte das in Umfragen vorn liegende Wahlbündnis Vereinigte Liste von Ministerpräsident Andris Kulbergs die Wahl für sich entscheiden.

Zivilschutz-Probealarm: 8.300 Sirenen heulten am Samstag

Wien - In Österreich haben am Samstag wieder mehr als 8.300 Sirenen beim Zivilschutzprobealarm geheult. 8.343 der insgesamt 8.399 Sirenen funktionierten einer Aussendung des Innenministeriums zufolge demnach einwandfrei. Mit der Probe soll auch die Bevölkerung mit den Warnsignalen vertraut gemacht werden.

Nordkorea feuerte KI-gesteuerte Rakete ab

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine Mittelstreckenrakete getestet, die ihre Flugbahn mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) verändern kann. Die am Samstag abgefeuerte Rakete sei "in der Lage, ihre Flugbahn in geringer Höhe zu ändern und KI wurde darin integriert", erklärte die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Südkorea hatte kurz zuvor über das Abfeuern einer Rakete in Nordkorea berichtet.

US-Präsident lobt Freigabe europäischer Ölreserven

Washington/EU-weit - US-Präsident Donald Trump hat die Entscheidung der europäischen G7-Staaten zur Freigabe der Ölreserven gelobt - seine Drohung mit einem Diesel-Exportstopp der USA zog er zurück. "Was Europa gemacht hat, war wirklich eine großartige Sache", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) auf die Frage eines AFP-Journalisten. Ein Exportstopp sei auch nie "wirklich auf dem Tisch gelegen".

Iranischer Rial auf historischem Tiefstand

Teheran/Berlin - Die iranische Landeswährung ist angesichts von Krieg und Wirtschaftssanktionen im Sinkflug. Auf dem freien Markt stieg der Wechselkurs für einen Euro erstmals auf die historische Marke von drei Millionen Rial, wie das iranische Finanzportal bon-bast.com am Samstag berichtete.

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red