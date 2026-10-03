Frauenministerin Holzleitner winkt für SPÖ-Spitze ab

Wien - In der SPÖ werden vor dem Treffen zwischen Vizekanzler Andreas Babler und den Länderchefs am Sonntag mehrere Möglichkeiten für den Fall eines Rückzuges des Parteichefs kolportiert. Auch, dass Vizekanzleramt und Parteichefsessel auf vier Hände aufgeteilt werden könnten. Ministerin Eva-Maria Holzleitner winkte gegenüber Ö1 für die SPÖ-Spitze ab: "Nein, ich stehe nicht zur Verfügung." Zuvor gab es bereits von Finanzminister Markus Marterbauer ein Nein zum Vize-Regierungschef.

Staatsanwalt sieht in Angriff auf Flydubai-Pilot "Terror"

Abu Dhabi - Der Anschlagsverdacht gegen den Co-Piloten der Flydubai-Maschine hat sich erhärtet. Der Mann habe einen "Terrorakt" geplant, teilte der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Arabischen Emirate, Hamad Saif al-Shamsi, am Samstag aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse mit. Der Co-Pilot habe den Kapitän während des Flugs von Dubai nach Israel mit der Notfallbeil im Cockpit angegriffen. Angaben zum Motiv der Tat machte der Generalstaatsanwalt nicht. Es werde weiter ermittelt.

Erneut landesweite Proteste gegen Wohnungsnot in Spanien

Madrid/Barcelona/Valencia - In Spanien sind wegen der Wohnungsnot im Land erneut Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen. Wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete, gab es Demonstrationen in mehreren Städten wie Madrid und Valencia für das Recht auf menschenwürdigen Wohnraum sowie einen besseren Schutz für Mieter. Insgesamt waren für den heutigen Samstag Proteste in mehr als 50 Städten angekündigt worden. Eine geplante Kundgebung in Barcelona wurde wegen einer Unwetterwarnung verschoben.

Russland warnt Ausländer vor weiteren Angriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat Ausländer und Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen in Kiew erneut aufgefordert, die ukrainische Hauptstadt angesichts bevorstehender neuer Angriffe zu verlassen. Eine vorherige Warnung sei nicht von allen befolgt worden, teilte das Außenministerium in Moskau am Samstag mit. Damit sei jeder, der bleibe, einer "tödlichen Gefahr" durch "massive russische Vergeltungsschläge" ausgesetzt.

Pro-westliche Regierungspartei siegt bei Lettland-Wahl

Riga - Die Parlamentswahlen in Lettland haben am Samstag eine klare Bestätigung des pro-westlichen Kurses im baltischen Land gebracht. Die Vereinigte Liste von Ministerpräsident Andris Kulbergs erzielte laut Exit-Polls einen Erdrutschsieg mit 35,6 Prozent der Stimmen, um 24 Prozentpunkte mehr als beim vorigen Urnengang. Kulbergs setzt sich für eine Aufrüstung Lettlands und eine weitere Unterstützung der Ukraine ein.

US-Gefängnisdirektor trat nach Panne bei Hinrichtung zurück

Nashville (Tennessee)/Straßburg/Wien - Nach der gescheiterten Hinrichtung der US-Amerikanerin Christa Pike per Giftspritze tritt der Leiter der Strafvollzugsbehörde von Tennessee zurück. Frank Strada werde das Amt in diesem Monat niederlegen, gab der Gouverneur des US-Südstaates, Bill Lee, am Samstag bekannt. Strada erklärte, sein Rückzug sei "im besten Interesse der Bevölkerung von Tennessee". Der Republikaner Lee ordnete zudem eine unabhängige Untersuchung an.

Nordkorea feuerte KI-gesteuerte Rakete ab

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine Mittelstreckenrakete getestet, die ihre Flugbahn mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) verändern kann. Die am Samstag abgefeuerte Rakete sei "in der Lage, ihre Flugbahn in geringer Höhe zu ändern und KI wurde darin integriert", erklärte die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Südkorea hatte kurz zuvor über das Abfeuern einer Rakete in Nordkorea berichtet.

Kabelbrand stoppt Bahnverkehr bei Bruck an der Leitha

Bruck a.d. Leitha - Eine Oberleitungsstörung hat nach Angaben der ÖBB am Samstag zu einer Streckenunterbrechung im Abschnitt Gramatneusiedl - Bruck an der Leitha im östlichen Niederösterreich geführt. Als Auslöser gilt laut einer Aussendung ein Tier, ein Kabelbrand war die Folge. "Fernverkehrszüge (Railjet und Eurocity) können zwischen Wien Hauptbahnhof bzw. Wien Westbahnhof und Hegyeshalom derzeit nicht fahren."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red