SPÖ-Krisentreffen könnte neue Führung bringen

Wien - Die SPÖ kommt am Sonntag zu einer fast schon zur Tradition gewordenen Krisensitzung zusammen. Diesmal könnte es für Parteichef Andreas Babler aber tatsächlich eng werden. Sowohl ein halb-freiwilliger Rückzug als auch eine Ablöse stehen im Raum. Fix ist das freilich nicht, denn außer dem Amtsinhaber zeigt nur Medienmanager Gerhard Zeiler Interesse an dem Posten und beide sind aktuell kaum mehrheitsfähig.

Erneut landesweite Proteste gegen Wohnungsnot in Spanien

Madrid/Barcelona/Valencia - In Spanien sind wegen der Wohnungsnot im Land erneut Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen. Wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete, gab es Demonstrationen in mehreren Städten wie Madrid und Valencia für das Recht auf menschenwürdigen Wohnraum sowie einen besseren Schutz für Mieter. Insgesamt waren für den heutigen Samstag Proteste in mehr als 50 Städten angekündigt worden. Eine geplante Kundgebung in Barcelona wurde wegen einer Unwetterwarnung verschoben.

Erdrutschsieg für Regierungspartei bei Lettland-Wahl

Riga - Die pro-europäische Partei des lettischen Ministerpräsidenten Andris Kulbergs hat die Parlamentswahl am Samstag laut Teilergebnissen überraschend deutlich gewonnen. Die Vereinte Liste kam nach Auszählung von 88 Prozent der Stimmen auf 36,6 Prozent. Abgeschlagen folgten die populistischen, pro-russischen Parteien "Lettland Zuerst" mit 13,4 Prozent und Souveräne Macht mit 11,6 Prozent. Kulbergs schloss eine Koalition mit "Lettland Zuerst" aus.

Sozialministerium will nach Fehlgeburten "Trauerzeit"

Wien - Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) will Frauen nach einer Fehlgeburt eine "Trauerzeit" ermöglichen. Ab der 16. Schwangerschaftswoche sollen sich Frauen vier Wochen lang freistellen lassen können, ab der 20. acht Wochen und ab der 23. 16 Wochen. Wer nicht möchte, dass der Arbeitgeber von der Fehlgeburt erfährt, soll sich - wie derzeit - Krankenstand nehmen können, hieß es zur APA. Finanziert werden soll die Trauerzeit zur Gänze aus dem Familienlastenausgleichsfonds.

Patientenvertreter beklagen geschwärzte Gutachten

Wien - Patientenvertreter beklagen im Bereich der Begutachtungen, dass Gutachten der Pensionsversicherungsanstalt teils mit Schwärzungen versehen sind. Betroffen sind insbesondere psychologische Testungen, sagte der Obmann des Vereins ChronischKrank, Jürgen Holzinger, gegenüber APA und ORF. Problematisch sei dies etwa bei der Vorbereitung auf Einsprüche gegen Bescheide vor Gericht. Seitens der PVA hieß es, die Nichtveröffentlichung diene dem Schutz der methodischen Validität.

Brasilien wählt Präsidenten - enges Rennen erwartet

Bras�lia - Brasilien wählt am Sonntag vor dem Hintergrund politischer Polarisierung und anhaltender Gewaltkriminalität einen neuen Präsidenten. Rund 159 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, über die politische Zukunft des größten Landes Lateinamerikas zu entscheiden. Der linke Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva und der rechte Senator Fl�vio Bolsonaro, der Sohn des unter Hausarrest stehenden Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, liegen in den Umfragen eng beieinander.

US-Gefängnisdirektor trat nach Panne bei Hinrichtung zurück

Nashville (Tennessee)/Straßburg/Wien - Nach der gescheiterten Hinrichtung der US-Amerikanerin Christa Pike per Giftspritze tritt der Leiter der Strafvollzugsbehörde von Tennessee zurück. Frank Strada werde das Amt in diesem Monat niederlegen, gab der Gouverneur des US-Südstaates, Bill Lee, am Samstag bekannt. Strada erklärte, sein Rückzug sei "im besten Interesse der Bevölkerung von Tennessee". Der Republikaner Lee ordnete zudem eine unabhängige Untersuchung an.

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red