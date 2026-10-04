SPÖ-Krisentreffen könnte neue Führung bringen

Wien - Die SPÖ kommt am Sonntag zu einer fast schon zur Tradition gewordenen Krisensitzung zusammen. Diesmal könnte es für Parteichef Andreas Babler aber tatsächlich eng werden. Sowohl ein halb-freiwilliger Rückzug als auch eine Ablöse stehen im Raum. Fix ist das freilich nicht, denn außer dem Amtsinhaber zeigt nur Medienmanager Gerhard Zeiler Interesse an dem Posten und beide sind aktuell kaum mehrheitsfähig.

Regierungstruppen greifen im ganzen Jemen Houthi-Miliz an

Sanaa/Dhahran - Im Jemen haben Regierungstruppen Ziele der Houthi-Miliz im gesamten Land angegriffen. Die Streitkräfte hätten Angriffe in der von den Houthi kontrollierten Hauptstadt Sanaa, in der nordwestlichen Provinz Saada, einer Hochburg der Miliz, sowie in Taiz im Südwesten des Jemen ausgeführt, erklärte Militärsprecher Majid al-Nuzaili am Sonntag. Wenige Stunden zuvor hatten die vom Iran unterstützten Houthi eine Anlage des saudi-arabischen Ölriesen ARAMCO in Riad angegriffen.

Sozialministerium will nach Fehlgeburten "Trauerzeit"

Wien - Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) will Frauen nach einer Fehlgeburt eine "Trauerzeit" ermöglichen. Ab der 16. Schwangerschaftswoche sollen sich Frauen vier Wochen lang freistellen lassen können, ab der 20. acht Wochen und ab der 23. 16 Wochen. Wer nicht möchte, dass der Arbeitgeber von der Fehlgeburt erfährt, soll sich - wie derzeit - Krankenstand nehmen können, hieß es zur APA. Finanziert werden soll die Trauerzeit zur Gänze aus dem Familienlastenausgleichsfonds.

Patientenvertreter beklagen geschwärzte Gutachten

Wien - Patientenvertreter beklagen im Bereich der Begutachtungen, dass Gutachten der Pensionsversicherungsanstalt teils mit Schwärzungen versehen sind. Betroffen sind insbesondere psychologische Testungen, sagte der Obmann des Vereins ChronischKrank, Jürgen Holzinger, gegenüber APA und ORF. Problematisch sei dies etwa bei der Vorbereitung auf Einsprüche gegen Bescheide vor Gericht. Seitens der PVA hieß es, die Nichtveröffentlichung diene dem Schutz der methodischen Validität.

Dachbrand in Wien-Döbling fordert die Feuerwehr

Wien - Die Feuerwehr steht in Wien-Döbling im Großeinsatz: Die Dachkonstruktion eines Mehrparteienwohnhauses in der Pyrkergasse stehe in Vollbrand, meldete das ORF-Radio Ö3 am Sonntag in der Früh. Über mögliche Verletzte ist demnach nichts bekannt. Die Döblinger Hauptstraße wurde wegen des Feuerwehreinsatzes in der näheren Umgebung des Brandortes teils gesperrt.

Erdrutschsieg für Regierungspartei bei Lettland-Wahl

Riga - Die pro-europäische Partei des lettischen Ministerpräsidenten Andris Kulbergs hat die Parlamentswahl am Samstag laut Teilergebnissen überraschend deutlich gewonnen. Die Vereinte Liste kam nach Auszählung von 88 Prozent der Stimmen auf 36,6 Prozent. Abgeschlagen folgten die populistischen, pro-russischen Parteien "Lettland Zuerst" mit 13,4 Prozent und Souveräne Macht mit 11,6 Prozent. Kulbergs schloss eine Koalition mit "Lettland Zuerst" aus.

Brasilien wählt Präsidenten - enges Rennen erwartet

Bras�lia - Brasilien wählt am Sonntag vor dem Hintergrund politischer Polarisierung und anhaltender Gewaltkriminalität einen neuen Präsidenten. Rund 159 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, über die politische Zukunft des größten Landes Lateinamerikas zu entscheiden. Der linke Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva und der rechte Senator Fl�vio Bolsonaro, der Sohn des unter Hausarrest stehenden Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, liegen in den Umfragen eng beieinander.

Merz in der Ukraine: Weitere Militärhilfe geplant

Kiew (Kyjiw) - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist zu einem Solidaritätsbesuch in der Ukraine eingetroffen, um dem Land weitere konkrete Hilfe für den Abwehrkampf gegen Russland zuzusagen - vor allem Abfangdrohnen und weitreichende Waffen. "Wenn Russland nicht gestoppt wird, richtet sich seine Kriegsmaschinerie früher oder später gegen uns", sagte der CDU-Chef bei seiner Ankunft mit einem Sonderzug in Kiew.

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red