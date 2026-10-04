Leichtflugzeuge in Salzburg kollidiert - Zwei Verletzte

Krimml - Zwei Leichtflugzeuge sind am Sonntagvormittag in Krimml (Bezirk Zell am See) beim Starten miteinander kollidiert. Der Unfall passierte noch am Boden und es kam zu keinem Absturz der beiden Fluggeräte. Bei der Kollision sind zwei Personen verletzt worden, berichteten die Polizei und das Rote Kreuz der APA. Näheres war noch nicht bekannt. Die Einsatzkräfte rückten zum Unfallort aus.

SPÖ-Krisentreffen könnte neue Führung bringen

Wien - Die SPÖ kommt am Sonntag zu einer fast schon zur Tradition gewordenen Krisensitzung zusammen. Diesmal könnte es für Parteichef Andreas Babler aber tatsächlich eng werden. Sowohl ein halb-freiwilliger Rückzug als auch eine Ablöse stehen im Raum. Fix ist das freilich nicht, denn außer dem Amtsinhaber zeigt nur Medienmanager Gerhard Zeiler Interesse an dem Posten, und beide sind aktuell kaum mehrheitsfähig.

Drohnenalarm in Kiew bei Merz-Besuch

Kiew (Kyjiw) - In Kiew haben nach der Ankunft von Deutschlands Kanzler Friedrich Merz russische Angriffe mehrfach Drohnenalarm ausgelöst. In der ukrainischen Hauptstadt heulten die Sirenen, während Merz sein Besuchsprogramm absolvierte. Bürgermeister Vitali Klitschko informierte in der Früh bei Telegram über einen Einschlag auf der Nordbrücke der ukrainischen Hauptstadt, die gut vier Kilometer vom Bahnhof und Innenstadt-Kern entfernt ist.

Regierungstruppen greifen im ganzen Jemen Houthi-Miliz an

Sanaa/Dhahran - Im Jemen haben Regierungstruppen Ziele der Houthi-Miliz im gesamten Land angegriffen. Die Streitkräfte hätten Angriffe in der von den Houthi kontrollierten Hauptstadt Sanaa, in der nordwestlichen Provinz Saada, einer Hochburg der Miliz, sowie in Taiz im Südwesten des Jemen ausgeführt, erklärte Militärsprecher Majid al-Nuzaili am Sonntag. Wenige Stunden zuvor hatten die vom Iran unterstützten Houthi eine Anlage des saudi-arabischen Ölriesen ARAMCO in Riad angegriffen.

Wahlen in Bosnien und Herzegowina haben begonnen

Sarajevo - In Bosnien und Herzegowina haben am Sonntag früh die Wahlen begonnen. Die Bürgerinnen und Bürger des in einen serbischen und einen kroatisch-muslimischen Teilstaat geteilten Landes bestimmen das zentrale Parlament und die beiden regionalen Parlamente neu. Zudem wählen sie die Präsidenten der Teilrepubliken und das dreiköpfige Staatspräsidium des Zentralstaats. Die Präsidentschaft ist mit einem Kroaten, einem bosnischen Muslim (Bosniaken) und einem Serben besetzt.

Bereits 150.000 Downloads der ZIVA-App

Wien - Anlässlich des Tages des Zivilschutzes am 4. Oktober hat das Innenministerium eine erste Bilanz zur neuen Zivilschutz-App ZIVA gezogen: Nur einen Monat nach dem Start wurde die App bereits rund 150.000-mal heruntergeladen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. ZIVA ergänze die "bestehenden Warn- und Informationssysteme und bietet der Bevölkerung neben Echtzeit-Warnungen auch individuell zugeschnittene Informationen zur Vorsorge".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red