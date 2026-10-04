04.10.2026 11:30:00

APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

Leichtflugzeuge in Salzburg kollidiert - Zwei Verletzte

Krimml - Zwei Leichtflugzeuge sind am Sonntagvormittag in Krimml (Bezirk Zell am See) beim Starten miteinander kollidiert. Der Unfall passierte noch am Boden und es kam zu keinem Absturz der beiden Fluggeräte. Bei der Kollision sind zwei Personen verletzt worden, berichteten die Polizei und das Rote Kreuz der APA. Näheres war noch nicht bekannt. Die Einsatzkräfte rückten zum Unfallort aus.

SPÖ-Krisentreffen könnte neue Führung bringen

Wien - Die SPÖ kommt am Sonntag zu einer fast schon zur Tradition gewordenen Krisensitzung zusammen. Diesmal könnte es für Parteichef Andreas Babler aber tatsächlich eng werden. Sowohl ein halb-freiwilliger Rückzug als auch eine Ablöse stehen im Raum. Fix ist das freilich nicht, denn außer dem Amtsinhaber zeigt nur Medienmanager Gerhard Zeiler Interesse an dem Posten, und beide sind aktuell kaum mehrheitsfähig.

Drohnenalarm in Kiew bei Merz-Besuch

Kiew (Kyjiw) - In Kiew haben nach der Ankunft von Deutschlands Kanzler Friedrich Merz russische Angriffe mehrfach Drohnenalarm ausgelöst. In der ukrainischen Hauptstadt heulten die Sirenen, während Merz sein Besuchsprogramm absolvierte. Bürgermeister Vitali Klitschko informierte in der Früh bei Telegram über einen Einschlag auf der Nordbrücke der ukrainischen Hauptstadt, die gut vier Kilometer vom Bahnhof und Innenstadt-Kern entfernt ist.

Regierungstruppen greifen im ganzen Jemen Houthi-Miliz an

Sanaa/Dhahran - Im Jemen haben Regierungstruppen Ziele der Houthi-Miliz im gesamten Land angegriffen. Die Streitkräfte hätten Angriffe in der von den Houthi kontrollierten Hauptstadt Sanaa, in der nordwestlichen Provinz Saada, einer Hochburg der Miliz, sowie in Taiz im Südwesten des Jemen ausgeführt, erklärte Militärsprecher Majid al-Nuzaili am Sonntag. Wenige Stunden zuvor hatten die vom Iran unterstützten Houthi eine Anlage des saudi-arabischen Ölriesen ARAMCO in Riad angegriffen.

Wahlen in Bosnien und Herzegowina haben begonnen

Sarajevo - In Bosnien und Herzegowina haben am Sonntag früh die Wahlen begonnen. Die Bürgerinnen und Bürger des in einen serbischen und einen kroatisch-muslimischen Teilstaat geteilten Landes bestimmen das zentrale Parlament und die beiden regionalen Parlamente neu. Zudem wählen sie die Präsidenten der Teilrepubliken und das dreiköpfige Staatspräsidium des Zentralstaats. Die Präsidentschaft ist mit einem Kroaten, einem bosnischen Muslim (Bosniaken) und einem Serben besetzt.

Bereits 150.000 Downloads der ZIVA-App

Wien - Anlässlich des Tages des Zivilschutzes am 4. Oktober hat das Innenministerium eine erste Bilanz zur neuen Zivilschutz-App ZIVA gezogen: Nur einen Monat nach dem Start wurde die App bereits rund 150.000-mal heruntergeladen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. ZIVA ergänze die "bestehenden Warn- und Informationssysteme und bietet der Bevölkerung neben Echtzeit-Warnungen auch individuell zugeschnittene Informationen zur Vorsorge".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10:20 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen