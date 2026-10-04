Achtjähriger von Teleskoplader im Mühlviertel erdrückt

Haibach im Mühlkreis - Ein achtjähriger Bub ist Sonntagfrüh in Haibach im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Teleskoplader getötet worden. Das Kind dürfte bei landwirtschaftlichen Arbeiten aus dem Gefährt gestürzt und von dem umkippenden Fahrzeug erdrückt worden sein. Der Bub war gemeinsam mit seinem Vater auf dem Lader gesessen. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen, bestätigte die Polizei Medienberichte am Sonntag.

SPÖ-Krisentreffen könnte neue Führung bringen

Wien - Die SPÖ kommt am Sonntag zu einer fast schon zur Tradition gewordenen Krisensitzung zusammen. Diesmal könnte es für Parteichef Andreas Babler aber tatsächlich eng werden. Sowohl ein halb-freiwilliger Rückzug als auch eine Ablöse stehen im Raum. Fix ist das freilich nicht, denn außer dem Amtsinhaber zeigt nur Medienmanager Gerhard Zeiler Interesse an dem Posten, und beide sind aktuell kaum mehrheitsfähig.

Merz in Kiew an Putin: "Hören Sie diesen Krieg auf!"

Kiew (Kyjiw) - Deutschland Bundeskanzler Friedrich Merz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Sonntag von Kiew aus zu einem Ende der Angriffe und Verhandlungsbereitschaft aufgefordert. "Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf! Wir sind bereit zu Gesprächen, wir sind bereit, miteinander zu sprechen über das Ende dieses Krieges. Aber diese barbarischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung der Ukraine müssen aufhören", sagte der CDU-Politiker in der ukrainischen Hauptstadt.

Wallner bringt Strafmündigkeit ab zwölf zurück aufs Tapet

Wien - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Sonntag eine Forderung erneut aufs Tapet gebracht, mit der die ÖVP sich in der schwarz-grünen Regierung nicht durchsetzen konnte: Die Senkung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre. "Wer früh Grenzen übertritt, der muss auch damit rechnen, dass früh Grenzen aufgezeigt werden", sagte der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz in der Pressestunde. Begleitend brauche es ein "Netz an verpflichtenden Unterstützungen".

46-Jährige bei Wohnungsbrand in Wien gestorben

Wien - Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Döbling ist in der Nacht auf Sonntag eine 46-jährige Frau ums Leben gekommen. Das Feuer war gegen 2.15 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses ausgebrochen und hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf das Dach übergegriffen, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Regierungstruppen greifen im ganzen Jemen Houthi-Miliz an

Sanaa/Dhahran - Im Jemen haben Regierungstruppen Ziele der Houthi-Miliz im gesamten Land angegriffen. Die Streitkräfte hätten Angriffe in der von den Houthi kontrollierten Hauptstadt Sanaa, in der nordwestlichen Provinz Saada, einer Hochburg der Miliz, sowie in Taiz im Südwesten des Jemen ausgeführt, erklärte Militärsprecher Majid al-Nuzaili am Sonntag. Wenige Stunden zuvor hatten die vom Iran unterstützten Houthi eine Anlage des saudi-arabischen Ölriesen ARAMCO in Riad angegriffen.

In Lettland klarer Wahlsieg von Regierungschef Kulbergs

Riga - Bei der Parlamentswahl in Lettland hat die bisherige proeuropäische Regierungskoalition von Premier Andris Kulbergs eine Mehrheit erreicht. Nach Auszählung von 99,99 Prozent der Stimmen kam die Koalition auf 50,5 Prozent, so die Wahlkommission am Sonntag. Damit dürfte der 47-Jährige seinen Kurs in dem an Russland und Belarus grenzenden Ostseeland mit rund 1,9 Millionen Einwohnern und die resolute Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine fortsetzen.

Leichtflugzeuge in Salzburg kollidiert - Zwei Verletzte

Krimml - Zwei Leichtflugzeuge sind am Sonntagvormittag in Krimml (Bezirk Zell am See) beim Starten miteinander kollidiert. Der Unfall passierte noch am Boden und es kam zu keinem Absturz der beiden Fluggeräte. Bei der Kollision sind zwei Personen verletzt worden, berichteten die Polizei und das Rote Kreuz der APA. Näheres war noch nicht bekannt. Die Einsatzkräfte rückten zum Unfallort aus.

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red