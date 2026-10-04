SPÖ-Krisentreffen könnte neue Führung bringen

Wien - Die SPÖ kommt am Sonntag zu einer fast schon zur Tradition gewordenen Krisensitzung zusammen. Diesmal könnte es für Parteichef Andreas Babler aber tatsächlich eng werden. Sowohl ein halb-freiwilliger Rückzug als auch eine Ablöse stehen im Raum. Die Landeschefs hielten sich bei einem Treffen im Vorfeld bedeckt. Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner schloss einen lachenden Dritten nicht aus.

Merz in Kiew an Putin: "Hören Sie diesen Krieg auf!"

Kiew (Kyjiw) - Deutschlands Kanzler Friedrich Merz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Sonntag von Kiew aus zu einem Ende der Angriffe und Verhandlungsbereitschaft aufgefordert. "Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf! Wir sind bereit zu Gesprächen, wir sind bereit, miteinander zu sprechen über das Ende dieses Krieges", sagte Merz in der ukrainischen Hauptstadt. In der ukrainischen Hauptstadt heulten während des Besuchsprogramms wegen Drohnenangriffen die Sirenen.

Achtjähriger von Teleskoplader im Mühlviertel erdrückt

Haibach im Mühlkreis - Ein achtjähriger Bub ist Sonntagfrüh in Haibach im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem umgekippten Teleskoplader getötet worden. Das Kind war in der Fahrerkabine auf dem linken Oberschenkel seines Vaters gesessen. Zusammen wollten der 39-Jährige und sein Sohn einen drei Meter hohen, morschen Baumstumpf umschieben. Dabei überschlug sich das Gefährt. Der Bub wurde aus der Kabine geschleudert und vom Lader erdrückt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Brasilien wählt Präsidenten - enges Rennen erwartet

Bras�lia - In Brasilien hat vor dem Hintergrund politischer Polarisierung und anhaltender Gewaltkriminalität die Präsidentenwahl begonnen. Rund 159 Millionen Wahlberechtigte sollen über die politische Zukunft des größten Landes Lateinamerikas entscheiden. Der linke Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva und der rechte Senator Fl�vio Bolsonaro, Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro, liegen in den Umfragen gleichauf. Erste Ergebnisse werden in der Nacht auf Montag (MESZ) erwartet.

Leichtflugzeuge in Salzburg kollidiert - Zwei Verletzte

Krimml - Ein Leichtflugzeug ist beim Starten am Sonntagvormittag in Krimml (Bezirk Zell am See) nach links weggedriftet und dabei gegen vier weitere geparkte Flugzeuge geprallt. Der Zusammenstoß passierte noch am Boden und es kam zu keinem Absturz. In dem startenden Flieger befand sich der Pilot mit einer Insassin. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 6 ins Spital nach Schwarzach transportiert. Die Frau kam mit leichten Blessuren davon.

46-Jährige bei Wohnungsbrand in Wien gestorben

Wien - Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Döbling ist in der Nacht auf Sonntag eine 46-jährige Frau ums Leben gekommen. Das Feuer war gegen 2.15 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses ausgebrochen und hatte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf das Dach übergegriffen, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

In Lettland klarer Wahlsieg von Regierungschef Kulbergs

Riga - Bei der Parlamentswahl in Lettland hat die bisherige proeuropäische Regierungskoalition von Premier Andris Kulbergs eine Mehrheit erreicht. Nach Auszählung von 99,99 Prozent der Stimmen kam die Koalition auf 50,5 Prozent, so die Wahlkommission am Sonntag. Damit dürfte der 47-Jährige seinen Kurs in dem an Russland und Belarus grenzenden Ostseeland mit rund 1,9 Millionen Einwohnern und die resolute Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine fortsetzen.

Neuer Wiesn-Rekord: 7,4 Millionen Besucher

München - Ein neuer Rekord für die Wiesn: 7,4 Millionen Menschen haben nach Angaben der Stadt in diesem Jahr das Münchner Oktoberfest besucht. Das sind so viele wie noch nie. Der bisherige Rekord lag bei 7,2 Millionen Besucher im Jahr 2023. "Damit ist die Wiesn 2026 die bisher meistbesuchte in ihrer langen Geschichte", sagte Wiesn-Chef Christian Scharpf (SPD).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red