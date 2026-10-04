Merz in Kiew an Putin: "Hören Sie diesen Krieg auf!"

Kiew (Kyjiw) - Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat den russischen Machthaber Wladimir Putin am Sonntag von Kiew aus zu einem Ende der Angriffe und Verhandlungen aufgefordert. "Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf! Wir sind bereit zu Gesprächen, wir sind bereit, miteinander zu sprechen über das Ende dieses Krieges", sagte Merz in der ukrainischen Hauptstadt. Während des Besuch heulten wegen Drohnenangriffen die Sirenen. Beim Besuch wurden Milliarden-Rüstungsdeals vereinbart.

SPÖ-Krisentreffen könnte neue Führung bringen

Wien - Die SPÖ ist am Sonntag zu ihrer mit Spannung erwarteten Krisensitzung zusammengetroffen. Allgemein wird ein Rückzug von Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler vermutet. Er selbst äußerte sich beim Eintreffen in einem Wiener Hotel nicht. Dafür stellte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig nach einem Treffen mit den übrigen Landesvorsitzenden klar, dass es den "Wunsch nach Veränderung" gebe.

Achtjähriger von Teleskoplader im Mühlviertel erdrückt

Haibach im Mühlkreis - Ein achtjähriger Bub ist Sonntagfrüh in Haibach im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem umgekippten Teleskoplader getötet worden. Das Kind war in der Fahrerkabine auf dem linken Oberschenkel seines Vaters gesessen. Zusammen wollten der 39-Jährige und sein Sohn einen drei Meter hohen, morschen Baumstumpf umschieben. Dabei überschlug sich das Gefährt. Der Bub wurde aus der Kabine geschleudert und vom Lader erdrückt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

US-Geheimdienstchef Clayton wird KI-Sonderbeauftragter

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den nationalen Geheimdienstkoordinator Jay Clayton zum Sonderbeauftragten für Künstliche Intelligenz (KI) ernannt. Clayton solle die Bemühungen der US-Regierung bündeln, um die führende Rolle der USA bei dieser Technologie zu sichern, teilte Trump am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social mit. Clayton werde die neu geschaffene "Super Intelligence Force" (SIF) leiten.

Stier bei Hofkontrolle in Tirol von Cobra erschossen

Achenkirch - Ein Stier, der am Samstag vor einer Woche in Achenkirch (Tiroler Bezirk Schwaz) einen 44-jährigen Bauer und dessen 68-jährige Cousine angegriffen und verletzt hatte, ist am vergangenen Donnerstag von der Polizeispezialeinheit Cobra bei einer Hof-Kontrolle durch das Veterinäramt erschossen worden. Dem Landwirt wurden zudem mehrere Tiere wegen Missständen am Hof abgenommen, wie die "Kronen Zeitung" berichtete (Sonntag-Ausgabe). Den Cobra-Einsatz bestätigte die Polizei der APA.

Holpriger Wahlverlauf in Bosnien-Herzegowina

Sarajevo - In Bosnien und Herzegowina sind am Sonntag die Amtsträger im komplexen politischen System des früheren Bürgerkriegslandes gewählt worden. Der Beginn des Urnengangs verlief holprig, vielerorts gab es technische Probleme mit der neu eingeführten biometrischen Technik. Die Wahllokale schlossen um 19 Uhr, erste Ergebnisse wurden für den späten Abend erwartet. Gewählt wurden Regierungen und Parlamente von Zentralstaat und beider Teilstaaten.

Brasilien wählt Präsidenten - enges Rennen erwartet

Bras�lia - In Brasilien hat vor dem Hintergrund politischer Polarisierung und anhaltender Gewaltkriminalität die Präsidentenwahl begonnen. Rund 159 Millionen Wahlberechtigte sollen über die politische Zukunft des größten Landes Lateinamerikas entscheiden. Der linke Amtsinhaber Luiz In�cio Lula da Silva und der rechte Senator Fl�vio Bolsonaro, Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro, liegen in den Umfragen gleichauf. Erste Ergebnisse werden in der Nacht auf Montag (MESZ) erwartet.

Leichtes Erdbeben in der Nähe von Innsbruck

Innsbruck - Ein Erdbeben der Stärke 2,1 hat sich am Sonntagnachmittag fünf Kilometer nordöstlich von Innsbruck ereignet. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten. Es konnte von der Bevölkerung schwach bis deutlich verspürt werden. Häufig wurde ein Zittern und schwaches Rütteln des Gebäudes gemeldet, berichtete der Österreichische Erdbebendienst in einer Presseaussendung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red