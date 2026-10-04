Babler geht in Etappen

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler zieht sich teilweise zurück. Bis zumindest Jahresende will er Vizekanzler bleiben, ehe er an Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), der sich derzeit noch der Heilung seiner Krebserkrankung widmet, übergibt. Auf dessen Wunsch würde Babler auch Minister bleiben. Als SPÖ-Chef holt sich Babler Klubobmann Philip Kucher und Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner an seine Seite.

Merz in Kiew an Putin: "Hören Sie diesen Krieg auf!"

Kiew (Kyjiw) - Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat den russischen Machthaber Wladimir Putin am Sonntag von Kiew aus zu einem Ende der Angriffe und Verhandlungen aufgefordert. "Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf! Wir sind bereit zu Gesprächen, wir sind bereit, miteinander zu sprechen über das Ende dieses Krieges", sagte Merz in der ukrainischen Hauptstadt. Während des Besuch heulten wegen Drohnenangriffen die Sirenen. Beim Besuch wurden Milliarden-Rüstungsdeals vereinbart.

Selenskyj: USA planen neue trilaterale Gespräche zur Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA planen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj neue trilaterale Gespräche der Vereinigten Staaten, Russlands und der Ukraine über ein Ende des Ukraine-Krieges. Die von Washington vermittelten Gespräche sollten bis Ende Oktober stattfinden, sagte Selenskyj am Sonntag vor Journalisten in Kiew. Die USA stünden dafür mit der Ukraine und Russland in Kontakt. Es gehe um ein Treffen auf Experten-Ebene, fügte er hinzu.

Tote und Verletzte bei russischen Drohnenattacken

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Drohnenangriffen auf die ukrainischen Regionen Saporischschja und Dnipro sind mindestens drei Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten wurde von offizieller Seite mit mindestens sechs angegeben. In der Oblast Saporischschja explodierte demnach eine Drohne in einer Gartenanlage, eine weitere Drohne traf ein Lastauto. Bei beiden Angriffen starb den Militärverwaltungen zufolge jeweils ein Mensch. Details zu dem Angriff in Dnipro wurden nicht genannt.

Jemens Regierung kündigt Großoffensive gegen Houthi-Miliz an

Sanaa/Dhahran - Nach den jüngsten Geländegewinnen der pro-iranischen Houthi-Miliz im Bürgerkriegsland Jemen hat der von Saudi-Arabien unterstützte Präsidialrat des Landes eine Offensive zur Rückeroberung aller Gebiete angekündigt. Die Staatsgewalt solle wieder auf das "gesamte Landesgebiet" ausgedehnt werden, erklärte der Präsidialratsvorsitzende Raschad al-Alimi am Sonntag. In der umkämpften Region Tais wurden nach Angaben aus Regierungs- und Houthi-Kreisen dutzende Menschen getötet.

Nationalisten führen bei Wahlen in Bosnien-Herzegowina

Sarajevo - Bei den allgemeinen Wahlen in Bosnien-Herzegowina hat sich am Sonntag ein Sieg der dominierenden nationalistischen Parteien der drei zerstrittenen Volksgruppen abgezeichnet. So lag bei der Präsidentenwahl in der Republika Srpska der nationalistische Kandidat Savo Minić nach Teilergebnissen klar vor seinem oppositionellen Herausforderer Branko Blanuša. Bei der Wahl des dreiköpfigen Staatspräsidiums deutete sich ein Comeback des Bosniakenführers Bakir Izetbegović an.

In Lettland klarer Wahlsieg von Regierungschef Kulbergs

Riga - Bei der Parlamentswahl in Lettland hat das Wahlbündnis Vereinigte Liste von Ministerpräsident Andris Kulbergs nach vorläufigen Ergebnissen einen historischen Erfolg erzielt. Die Mitte-Gruppierung sicherte sich 41 der insgesamt 100 Sitze im Parlament des baltischen EU- und NATO-Landes - und erreichte damit das beste Wahlergebnis einer Partei in Lettland seit der wiedererlangten Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991.

US-Geheimdienstchef Clayton wird KI-Sonderbeauftragter

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den nationalen Geheimdienstkoordinator Jay Clayton zum Sonderbeauftragten für Künstliche Intelligenz (KI) ernannt. Clayton solle die Bemühungen der US-Regierung bündeln, um die führende Rolle der USA bei dieser Technologie zu sichern, teilte Trump am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social mit. Clayton werde die neu geschaffene "Super Intelligence Force" (SIF) leiten.

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red