Babler geht in Etappen

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler zieht sich teilweise zurück. Bis zumindest Jahresende will er Vizekanzler bleiben, ehe er an Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), der sich derzeit noch der Heilung seiner Krebserkrankung widmet, übergibt. Auf dessen Wunsch würde Babler auch Minister bleiben. Als SPÖ-Chef holt sich Babler Klubobmann Philip Kucher und Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner an seine Seite.

Nobelpreis-Reigen startet mit Bekanntgabe in Medizin

Stockholm - Das Karolinska-Institut in Stockholm gibt am Montag die Träger des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie oder Medizin bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Mio. Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Die Bekanntgabe leitet die Nobelpreis-Woche ein: Am Dienstag werden die Preisträger für Physik und am Mittwoch jene für Chemie mitgeteilt, Literatur folgt am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am Montag sind die Wirtschaftswissenschaften dran.

Präsidentschaftswahl in Brasilien - Stichwahl fixiert

Bras�lia - Bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien treten der rechte Senator Flavio Bolsonaro und der linke Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva in einer Stichwahl am 25. Oktober gegeneinander an. Nach Auszählung von fast 99 Prozent der Stimmen lag der 45-jährige Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro am Sonntag mit rund 47 Prozent vor dem 80-jährigen Lula, der auf 44,9 Prozent kam.

Nationalisten führen bei Wahlen in Bosnien-Herzegowina

Sarajevo - Bei den allgemeinen Wahlen in Bosnien-Herzegowina hat sich am Sonntag ein Sieg der nationalistischen Parteien der drei zerstrittenen Volksgruppen abgezeichnet. Relative Wahlsiegerin wurde die bosniakische Partei der Demokratischen Aktion (SDA), die nach Teilergebnissen auf 19,9 Prozent kam, gefolgt von der nationalistischen SNSD des Serbenführers Milorad Dodik mit 16,5 Prozent. Dodik setzte seinen Kandidaten auch bei der Präsidentenwahl der Republika Srpska durch.

Jemens Regierung kündigt Großoffensive gegen Houthi-Miliz an

Sanaa/Dhahran - Nach den jüngsten Geländegewinnen der pro-iranischen Houthi-Miliz im Bürgerkriegsland Jemen hat der von Saudi-Arabien unterstützte Präsidialrat des Landes eine Offensive zur Rückeroberung aller Gebiete angekündigt. Die Staatsgewalt solle wieder auf das "gesamte Landesgebiet" ausgedehnt werden, erklärte der Präsidialratsvorsitzende Raschad al-Alimi am Sonntag. In der umkämpften Region Tais wurden nach Angaben aus Regierungs- und Houthi-Kreisen dutzende Menschen getötet.

Selenskyj: USA planen neue trilaterale Gespräche zur Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA planen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj neue trilaterale Gespräche der Vereinigten Staaten, Russlands und der Ukraine über ein Ende des Ukraine-Krieges. Die von Washington vermittelten Gespräche sollten bis Ende Oktober stattfinden, sagte Selenskyj am Sonntag vor Journalisten in Kiew. Die USA stünden dafür mit der Ukraine und Russland in Kontakt. Es gehe um ein Treffen auf Experten-Ebene, fügte er hinzu.

US-Geheimdienstchef Clayton wird KI-Sonderbeauftragter

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den nationalen Geheimdienstkoordinator Jay Clayton zum Sonderbeauftragten für Künstliche Intelligenz (KI) ernannt. Clayton solle die Bemühungen der US-Regierung bündeln, um die führende Rolle der USA bei dieser Technologie zu sichern, teilte Trump am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social mit. Clayton werde die neu geschaffene "Super Intelligence Force" (SIF) leiten.

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red