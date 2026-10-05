Babler geht in Etappen

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler zieht sich teilweise zurück. Bis zumindest Jahresende will er Vizekanzler bleiben, ehe er an Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), der sich derzeit noch der Heilung seiner Krebserkrankung widmet, übergibt. Auf dessen Wunsch würde Babler auch Minister bleiben. Als SPÖ-Chef holt sich Babler Klubobmann Philip Kucher und Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner an seine Seite.

SPÖ-Vorstand soll am Donnerstag Weichen stellen

Wien - Die SPÖ nimmt sich nach ihrer einigermaßen dramatischen Krisensitzung einige Tage Zeit, um auch formal den ungewöhnlichen Kompromiss vom Sonntagabend unter Dach und Fach zu bringen. Am Montag wird zu einer Vorstandssitzung eingeladen, die am Donnerstag in Szene gehen soll. Dann soll die neue Ära mit einer zunächst aus drei Personen bestehenden Führung und einem später hinzu stoßenden neuen Vizekanzler mit konkreten Schritten eingeleitet werden.

Spaniens Premier S�nchez kündigt Neuwahlen an

Madrid - Spaniens Ministerpräsident Pedro S�nchez hat am Montag vorgezogene Neuwahlen ausgerufen. Diese soll am 29. November stattfinden, wie der Sozialist in einer online übertragenen Erklärung sagte. Vergangenen Freitag war seine linke Regierung im Parlament mit zwei Dekreten gescheitert, mit denen sie nach massiven landesweiten Protesten gegen steigende Mieten und Zwangsräumungen vorgehen wollte.

Präsidentschaftswahl in Brasilien - Stichwahl fixiert

Bras�lia - Bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien treten der rechte Senator Flavio Bolsonaro und der linke Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva in einer Stichwahl am 25. Oktober gegeneinander an. Nach Auszählung von fast 99 Prozent der Stimmen lag der 45-jährige Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro am Sonntag mit rund 47 Prozent vor dem 80-jährigen Lula, der auf 44,9 Prozent kam.

Nobelpreis-Reigen startet mit Bekanntgabe in Medizin

Stockholm - Das Karolinska-Institut in Stockholm gibt am Montag die Träger des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie oder Medizin bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Mio. Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Die Bekanntgabe leitet die Nobelpreis-Woche ein: Am Dienstag werden die Preisträger für Physik und am Mittwoch jene für Chemie mitgeteilt, Literatur folgt am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am Montag sind die Wirtschaftswissenschaften dran.

Zwei Motorradlenker in Niederösterreich gestorben

Schwarzau im Gebirge/Pöggstall - Zwei Motorradunfälle haben am Sonntag in Niederösterreich tödlich geendet. In Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen) starb ein 68-Jähriger. Der Deutsche war mit seinem Bike von der B27 abgekommen und wurde rund zehn Meter durch die Luft geschleudert, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. In Pöggstall (Bezirk Melk) kam ein 19-Jähriger ums Leben. Der junge Einheimische war nach Angaben der Exekutive auf der B36 gegen ein Verkehrszeichen geprallt.

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red