Babler geht in Etappen

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler zieht sich teilweise zurück. Bis zumindest Jahresende will er Vizekanzler bleiben, ehe er an Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), der sich derzeit noch der Heilung seiner Krebserkrankung widmet, übergibt. Auf dessen Wunsch würde Babler auch Minister bleiben. Als SPÖ-Chef holt sich Babler Klubobmann Philip Kucher und Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner an seine Seite.

SPÖ-Vorstand soll am Donnerstag Weichen stellen

Wien - Die SPÖ nimmt sich nach ihrer einigermaßen dramatischen Krisensitzung einige Tage Zeit, um auch formal den ungewöhnlichen Kompromiss vom Sonntagabend unter Dach und Fach zu bringen. Am Montag wird zu einer Vorstandssitzung eingeladen, die am Donnerstag in Szene gehen soll. Dann soll die neue Ära mit einer zunächst aus drei Personen bestehenden Führung und einem später hinzustoßenden neuen Vizekanzler mit konkreten Schritten eingeleitet werden.

Nationalisten führen bei Wahlen in Bosnien-Herzegowina

Sarajevo - Bei den allgemeinen Wahlen in Bosnien-Herzegowina hat sich am Sonntag ein Sieg der nationalistischen Parteien der drei zerstrittenen Volksgruppen abgezeichnet. Relative Wahlsiegerin wurde die bosniakische Partei der Demokratischen Aktion (SDA), die nach Teilergebnissen auf 19,9 Prozent kam, gefolgt von der nationalistischen SNSD des Serbenführers Milorad Dodik mit 16,5 Prozent. Dodik setzte seinen Kandidaten auch bei der Präsidentenwahl der Republika Srpska durch.

Dänisches Melderegister von Hackern angegriffen

Kopenhagen - Bei einem Hackerangriff auf das dänische Melderegister haben sich Unbekannte Zugriff auf Daten von 8,8 Millionen Menschen verschafft. Wie das für Digitales zuständige Ministerium am Montag mitteilte, gehörten dazu die Namen, die Adressen und die Sozialversicherungsnummern von registrierten lebenden und verstorbenen Menschen. Das Register enthält Daten von rund elf Millionen Menschen.

Präsidentschaftswahl in Brasilien - Stichwahl fixiert

Bras�lia - Bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien treten der rechte Senator Flavio Bolsonaro und der linke Amtsinhaber Luiz Inacio Lula da Silva in einer Stichwahl am 25. Oktober gegeneinander an. Nach Auszählung von fast 99 Prozent der Stimmen lag der 45-jährige Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro am Sonntag mit rund 47 Prozent vor dem 80-jährigen Lula, der auf 44,9 Prozent kam.

Spaniens Premier S�nchez kündigt Neuwahlen an

Madrid - Spaniens Ministerpräsident Pedro S�nchez hat am Montag vorgezogene Neuwahlen ausgerufen. Diese sollen am 29. November stattfinden, sagte der Sozialist in einer online übertragenen Erklärung. Seine Regierung aus sozialistischer PSOE und dem linksalternativen Bündnis Sumar hat keine Mehrheit mehr, seit die separatistische Katalanenpartei Junts vor knapp einem Jahr ins Lager der Opposition wechselte. Im Umfragen liegt die PSOE hinter der konservativen Oppositionspartei PP.

Nobelpreis-Reigen startet mit Bekanntgabe in Medizin

Stockholm - Das Karolinska-Institut in Stockholm gibt am Montag die Träger des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie oder Medizin bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit zwölf Mio. Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Die Bekanntgabe leitet die Nobelpreis-Woche ein: Am Dienstag werden die Preisträger für Physik und am Mittwoch jene für Chemie mitgeteilt, Literatur folgt am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am Montag sind die Wirtschaftswissenschaften dran.

Riesiger unterirdischer Süßwasser-"See" bei Venedig entdeckt

Venedig - In der norditalienischen Küstenregion bei Venedig haben Forschende ein gewaltiges Vorkommen von eingeschlossenem Süßwasser entdeckt. Der unterirdische Wasserspeicher erstreckt sich nach Angaben des Verbandes Consorzio di Bonifica Adige Euganeo auf schätzungsweise 25.000 bis 30.000 Hektar - "eine Fläche, die mit dem gesamten Gardasee vergleichbar ist", erklärte der Ingenieur und Projektleiter, Lorenzo Frison, auf der Internetseite des Verbandes am Dienstag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red