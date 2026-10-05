Babler geht in Etappen

Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler zieht sich teilweise zurück. Bis zumindest Jahresende will er Vizekanzler bleiben, ehe er an Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), der sich derzeit noch der Heilung seiner Krebserkrankung widmet, übergibt. Auf dessen Wunsch würde Babler auch Minister bleiben. Als SPÖ-Chef holt sich Babler Klubobmann Philip Kucher und Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner an seine Seite.

SPÖ-Vorstand soll am Donnerstag Weichen stellen

Wien - Die SPÖ nimmt sich nach ihrer einigermaßen dramatischen Krisensitzung einige Tage Zeit, um auch formal den ungewöhnlichen Kompromiss vom Sonntagabend unter Dach und Fach zu bringen. Am Montag wird zu einer Vorstandssitzung eingeladen, die am Donnerstag in Szene gehen soll. Dann soll die neue Ära mit einer zunächst aus drei Personen bestehenden Führung und einem später hinzustoßenden neuen Vizekanzler mit konkreten Schritten eingeleitet werden.

Medizin-Nobelpreis 2026 für Entdeckungen zur Optogenetik

Stockholm - Der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie geht dieses Jahr an drei Männer "für ihre Entdeckungen zu lichtgesteuerten Ionenkanälen und zur Optogenetik". Das gab das Karolinska-Institut in Stockholm am Montag bekannt. Die Preisträger sind Karl Deisseroth aus den USA sowie die deutschen Forscher Peter Hegemann und Georg Nagel. Die Auszeichnung ist mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Die erste Vergabe der Nobelpreise jährt sich heuer zum 125. Mal.

BND: Gewaltsamer Konflikt mit Russland möglich

Berlin - Der Präsident des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND), Martin Jäger, sieht die Gefahr einer gewaltsamen Konfrontation Deutschlands mit Russland. "Die Konfrontation, in der wir mit Russland stehen, hat eine neue, gefährlichere Qualität: Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten", sagte Jäger am Montag in einer öffentlichen Anhörung vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags.

Donau-Güterverkehr brach im Sommer wegen Niedrigwassers ein

Wien - Niedrige Pegelstände auf der Donau aufgrund fehlender Niederschläge und hoher Temperaturen haben den Güterverkehr heuer im Sommer massiv einbrechen lassen. Das Transportaufkommen auf dem österreichischen Teil der Donau sei im Juli und August um fast 57 Prozent zurückgegangen, gab die Statistik Austria am Montag bekannt. Besonders markant sei der Einbruch im August gewesen mit einem Minus von 74 Prozent im Vergleich zum August 2025.

Nationalisten führen bei Wahlen in Bosnien-Herzegowina

Sarajevo - Bei den allgemeinen Wahlen in Bosnien-Herzegowina hat sich am Sonntag ein Sieg der nationalistischen Parteien der drei zerstrittenen Volksgruppen abgezeichnet. Relative Wahlsiegerin wurde die bosniakische Partei der Demokratischen Aktion (SDA), die nach Teilergebnissen auf 19,9 Prozent kam, gefolgt von der nationalistischen SNSD des Serbenführers Milorad Dodik mit 16,5 Prozent. Dodik setzte seinen Kandidaten auch bei der Präsidentenwahl der Republika Srpska durch.

Familienministerium kritisch zu "Trauerzeit" nach Fehlgeburt

Wien - Das von Claudia Bauer (ÖVP) geführte Familienministerium bleibt bei seiner Forderung nach einem gestaffelten Mutterschutz nach einer Fehlgeburt. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hatte am Wochenende eine "Trauerzeit" vorgeschlagen. Das Familienministerium kritisierte sowohl diese Bezeichnung als auch deren Start ab der 16. Schwangerschaftswoche. "Auch Schwangerschaftsverlust vor der 16. Woche ist ein Verlust", hieß es aus dem Ressort zur APA.

Gasflasche unter David-Statue in Florenz entdeckt

Rom - Eine Gasflasche ist am Montag unter der David-Statue auf dem Piazzale Michelangelo in Florenz entdeckt worden. Eine Mitarbeiterin des örtlichen Entsorgungsunternehmens bemerkte den Gegenstand und alarmierte den Notruf. Polizei und Sprengstoffexperten der Carabinieri rückten an. Die Gasflasche weist an ihrer Außenseite einen runden Gegenstand sowie herausragende Kabel auf, berichteten die Ermittler.

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red