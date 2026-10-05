ÖVP und NEOS halten an Regierungsprogramm fest

Wien - Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene Partei, die SPÖ, vor viele Fragen, sondern auch die Koalitionspartner. Montagvormittag berieten die Länderchefs der ÖVP, wie man mit der neuen Situation umgehen soll. In einem Pressestatement am Nachmittag betonte Kanzler Christian Stocker nochmals, dass parteiinterne Diskussionen nicht die Regierungsarbeit beeinträchtigen dürften. Selbiges ließ NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wissen.

Medizin-Nobelpreis für drei Pioniere der Optogenetik

Stockholm/Wien - Der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie geht dieses Jahr an drei Männer "für ihre Entdeckungen zu lichtgesteuerten Ionenkanälen und zur Optogenetik". Das gab das Karolinska-Institut in Stockholm am Montag bekannt. Die Preisträger sind Karl Deisseroth aus den USA sowie die deutschen Forscher Peter Hegemann und Georg Nagel. Die Auszeichnung ist mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen (1,06 Mio. Euro) dotiert. Die erste Vergabe der Nobelpreise jährt sich heuer zum 125. Mal.

Jemens Regierungstruppen melden Erfolge am Roten Meer

Sanaa - Nach Beginn einer Großoffensive gegen die Houthi-Miliz melden die Streitkräfte der international anerkannten Regierung des Jemens die Einnahme strategisch wichtiger Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab. Der Sprecher der Regierungstruppen, Majid al-Nasli, erklärte, die Streitkräfte hätten die Kontrolle über das Gebiet rund um die Meerenge im Südwesten des Landes sowie den Flughafen der Stadt Dhubab übernommen. Hunderte Houthi-Kämpfer seien eingekesselt worden.

Spaniens Premier S�nchez kündigt Neuwahlen an

Madrid - Spaniens Ministerpräsident Pedro S�nchez hat am Montag vorgezogene Neuwahlen ausgerufen. Diese sollen am 29. November stattfinden, sagte der Sozialist in einer online übertragenen Erklärung. Seine Regierung aus sozialistischer PSOE und dem linksalternativen Bündnis Sumar hat keine Mehrheit mehr, seit die separatistische Katalanenpartei Junts vor knapp einem Jahr ins Lager der Opposition wechselte. Im Umfragen liegt die PSOE hinter der konservativen Oppositionspartei PP.

Dänisches Melderegister von Hackern angegriffen

Kopenhagen - Bei einem Hackerangriff auf das dänische Melderegister haben sich Unbekannte Zugriff auf Daten von 8,8 Millionen Menschen verschafft. Wie das für Digitales zuständige Ministerium am Montag mitteilte, gehörten dazu die Namen, die Adressen und die Sozialversicherungsnummern von lebenden und verstorbenen Menschen. Den Angaben zufolge war die Verwaltung der Behörde am Freitag über eine "Anomalie" im System des Personenregisters (CPR) "im Lauf des Septembers" informiert worden.

Schülerproteste in Frankreich gehen weiter

Paris/Nancy/Reims - Die massiven Schülerproteste in Frankreich für eine bessere Ausstattung der Schulen und bessere Lernbedingungen sind in eine zweite Woche gestartet. Am Morgen gab es erneut vielerorts Protest- und Blockadeaktionen an Gymnasien. Nach vorläufigen Angaben des Bildungsministeriums waren 413 Schulen von Protesten betroffen. Wie schon in der vergangenen Woche kam es dabei teils zu Ausschreitungen und Gewalt.

Auftakt zur Neugestaltung der Wiener Ringstraße

Wien - In Wien ist am Montag der Startschuss für die Neugestaltung der Wiener Ringstraße erfolgt. Die Umwandlung erfolgt etappenweise. Zum Auftakt wird auf der Innenseite des Schottenrings auf einem 700 Meter langen Abschnitt zwischen Schottentor und Franz-Josefs-Kai gewerkt. Umgebaut werden die Fuß- und Radwege. Geradelt wird in Zukunft auf der Nebenfahrbahn, die für den Autoverkehr weitgehend gesperrt wird.

Familienministerium kritisch zu "Trauerzeit" nach Fehlgeburt

Wien - Das von Claudia Bauer (ÖVP) geführte Familienministerium bleibt bei seiner Forderung nach einem gestaffelten Mutterschutz nach einer Fehlgeburt. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hatte am Wochenende eine "Trauerzeit" vorgeschlagen. Das Familienministerium kritisierte sowohl diese Bezeichnung als auch deren Start ab der 16. Schwangerschaftswoche. "Auch Schwangerschaftsverlust vor der 16. Woche ist ein Verlust", hieß es aus dem Ressort zur APA.

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red